স্ট্রংরুমে বন্দি প্রার্থীদের ভাগ্য, তার আগেই সরকার গঠন চায়ের ঠেকে

স্ট্রংরুমে বন্দি প্রার্থীদের ভাগ্য, তার আগেই সরকার গঠন চায়ের ঠেকে
প্রথম দফার ভোট মিটতেই জোরকদমে আলোচনা । বিশেষ করে চায়ের দোকান যেন সরকার গঠন করে ফেলেছে । সেই আড্ডাতেই কান পাতল ইটিভি ভারত ৷
Published : April 28, 2026 at 11:04 AM IST
মেদিনীপুর, 28 এপ্রিল: প্রথম দফার ভোট শেষ হয়েছে ৷ প্রার্থীদের ভাগ্য এখন বন্দি স্ট্রংরুমে । বাইরে কড়া প্রহরা ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরে 15টি বিধানসভার মোট 122 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে 4 মে সোমবার । তবে স্ট্রংরুমে ভাগ্য বন্দি থাকলেও, চায়ের আড্ডায় এখন পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন সেই সব আলোচনা ৷
কেউ বলছেন তৃণমূল সরকার 200-র ওপর আসন পেয়ে চতুর্থবার মসনদে বসবে, আবার কারও মতে সরকারের পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে শুধু সময়ের অপেক্ষা । এই সরকার দখল করবে বিজেপি । যদিও বামেদেরও জেতাতে পিছপা হয়নি আলোচকরা । রোজ সকাল-সন্ধ্যা আলোচনায় বসছে চা প্রেমী-সহ আমজনতা । রাস্তায় বেরিয়ে কান পাতলেই সেই আলোচনা শোনা যাচ্ছে ৷
যদিও এখনও দ্বিতীয় দফায় 142টি কেন্দ্রের নির্বাচন বাকি রয়েছে ৷ তবে চায়ের ঠেক তাতে আমল দিতে নারাজ ৷ কেউ কেউ এখনই ভবিষ্যতবাণী করে ফেলেছেন ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের 15টি বিধানসভায় সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূল কংগ্রেস ও SUCI-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিলিয়ে 122 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । প্রত্যেকের দাবি, তাঁরা এবার ক্ষমতা দখল করবেন ৷ কিন্তু আসলে কী ঘটে সেটা দেখার অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের ৷
এবার মোট দু'দফায় সম্পন্ন হচ্ছে বাংলার বিধানসভা নির্বাচন ৷ প্রথম দফায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর, ঘাটাল, দাসপুর, সবং, পিংলা খড়গপুর-সহ মোট 15টি বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে । ভোট গণনা হবে আগামী 4 মে সোমবার । এই জেলার 15টি আসনের গণনা হবে চারটি কেন্দ্রে ৷
জেলা নির্বাচন কমিশন তথা জেলাশাসকের তথ্য অনুযায়ী, এবার পশ্চিম মেদিনীপুরে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল 37 লক্ষ 70,794 জন । যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিল 19 লক্ষ 19 হাজার 546 জন ৷ মহিলা ভোটারের সংখ্যা ছিল 18 লক্ষ 51 হাজার 228 জন । তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিল 20 জন ।
পশ্চিম মেদিনীপুরের 15টি বিধানসভার মোট পোলিং স্টেশনের সংখ্যা ছিল 4333টি ৷ অক্সুলারি হিসেবে রাখা হয়েছিল 4753টি । মহিলা বুথের সংখ্যা ছিল 408টি । মডেল বুথ ছিল 15টি । কমিশনের সূত্র অনুযায়ী, যেহেতু ভোট নিতে যাওয়া পুরুষদের সংখ্যা কম তাই মহিলাদেরকে এগিয়ে আনার জন্যই মহিলা বুথের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল ৷ সঙ্গে ছিল মহিলা বাহিনী । এছাড়াও বেশ কিছু বুথ স্পর্শকাতর হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছিল যেগুলোয় বেশি নিরাপত্তার কড়াকড়ি ছিল ।