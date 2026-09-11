যে রামের অপমান করবে, জনগণ তাকে শিক্ষা দেবে ! আমি তার সাক্ষী: শুভেন্দু
Suvendu Adhikari: নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত তিনদিনের 'রাম কথা' অনুষ্ঠানের সূচনায় এমনই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
Published : September 11, 2026 at 7:20 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের দিন কলকাতায় পালটা মিছিল হয়েছিল । নাম না-করে সেই প্রসঙ্গ টেনেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র কটাক্ষ করলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তিনি স্পষ্ট জানালেন, যাঁরা রামের অপমান করবেন, সাধারণ মানুষ তাঁদের যোগ্য জবাব দেবে । ভবানীপুর নির্বাচনে সনাতনী জনতাই তার প্রমাণ দিয়েছে ।
নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত তিনদিনের 'রাম কথা' অনুষ্ঠানের সূচনায় এমনই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী । ড. কুমার বিশ্বাসের উপস্থিতিতে এই মঞ্চ থেকেই একগুচ্ছ নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন তিনি । রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) চালুর পাশাপাশি ধর্মান্তরকরণ রুখতে কড়া আইন আনার ইঙ্গিত দিয়েছেন শুভেন্দু । তোষণের রাজনীতি পুরোপুরি বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি জানান, ইমাম ভাতা বা অন্যান্য ক্ষতিপূরণ ইতিমধ্যেই বন্ধ করেছে এই সরকার ।
তাঁর মতে, অনুপ্রবেশ রোধ এই সরকারের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যারা বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করছে - আমি হিন্দু শরণার্থীদের কথা বলছি না - যারা বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে সীমান্ত সুরক্ষার জন্য জমি দেওয়া আমার অগ্রাধিকারের এক নম্বরে রয়েছে ।"
তিনি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে সীমান্ত পাহারার জন্য বিএসএফ-কে নব্বই শতাংশ জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে । গোমাতা রক্ষায় 1950 সালের ক্যাটল অ্যাক্ট কার্যকর করার কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি । মহিলাদের সুরক্ষার প্রশ্নেও তাঁর কড়া বার্তা, শ্লীলতাহানি বা নারী নির্যাতনের মতো ঘটনা ঘটলে সরকার কাউকে রেয়াত করবে না ।
ক্ষমতায় আসার পর থেকে হিন্দু পার্বণগুলিতে সরকারি অংশগ্রহণের কথা তুলে ধরেন শুভেন্দু । রথযাত্রা থেকে শুরু করে শ্রাবণী মেলায় পুণ্যার্থীদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির প্রসঙ্গ টানেন তিনি । আসন্ন দুর্গাপুজো নিয়েও বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, মহালয়ার মাধ্যমে শুরু হওয়া দেবীপক্ষের আগে কোনও পুজোর উদ্বোধন হবে না । পাশাপাশি, মহাষ্টমীর দিন গোটা রাজ্যে মদের দোকান সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে ।
আগামী কয়েক মাসে রাজ্যে বেশ কয়েকটি বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপরেখা এদিন তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, নভেম্বরে কলকাতায় হনুমান চালিশা পাঠ এবং ডিসেম্বরে ব্রিগেড ময়দানে পাঁচ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে গীতা পাঠের অনুষ্ঠান হবে । জানুয়ারিতে স্বামী রামভদ্রাচার্যের 1008 কুণ্ডের যজ্ঞ হবে । গঙ্গাসাগর মেলাকেও আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের । সেই জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে তার সরকার ।
রাজ্যের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের জন্য পূর্বতন বাম ও তৃণমূল সরকারকে দায়ী করেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, গত কয়েক দশকে কলকাতার সাংস্কৃতিক গরিমা নষ্ট হয়েছে । কোনওভাবেই একই পথে হাঁটবে না তার সরকার । রাজ্যে এখন থেকে দেশবিরোধী স্লোগান বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন তিনি । মাদ্রাসাতেও 'বন্দেমাতরম' বলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, "বললে সরকার আছে, না-বললে কী করা উচিত, সেটা আমি জানি ।"
আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি আগামী প্রজন্মকে সনাতন সংস্কারে বড় করে তোলার আহ্বান জানান তিনি । ছোট থেকেই শিশুদের গীতা পাঠ, হনুমান চালিশা পড়া থেকে শুরু করে শঙ্খ বাজানো বা তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়ার মতো প্রথাগুলি শেখানোর ওপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী । সনাতনী সংস্কৃতি বাংলার মানুষের মধ্যে আবার ফিরিয়ে আনার ওপরও জোর দিয়েছেন তিনি ৷ তাই রাম কথার আসর থেকেই তিনি যে সনাতনী সংস্কৃতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছেন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷