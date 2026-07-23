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অবৈধ সার্টিফিকেট ইস্যু হওয়া ব্যক্তিদের তাড়াব, এর সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের জেল হবে, হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে আজ তদন্ত নেমেছে রাজ্য পুলিশ। রাজ্যে তৃণমূল আমলে এসআইআরে সময় জন্ম ও মৃত্যুর অবৈধ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ।

Chief Minister Shuvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 11:03 PM IST

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গুপ্তিপাড়া, 23 জুলাই: রাজ্যজুড়ে পুরসভাগুলিতে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে আজ তদন্ত নেমেছে রাজ্য পুলিশ। রাজ্যে তৃণমূল আমলে এসআইআরে সময় জন্ম ও মৃত্যুর অবৈধ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। শণার্থী বাদে বাকিদের যে অবৈধ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে রাজ্য থেকে তাড়ানো হবে। যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী তাদের এই জাল সার্টিফিকেট ইস্যু করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে দফতরগতভাবে তদন্ত করা হবে। প্রয়োজনে তাদের জেলে পাঠানো হবে। বৃহস্পতিবার গুপ্তিপাড়ার রথ যাত্রায় ভান্ডার লুট অনুষ্ঠানে এসে এমনি হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আইন বদলানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

পৌরসভায় বার্থ সার্টিফিকেট এবং ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে পুলিশি অভিযান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "এটা সরকারি সিদ্ধান্ত। এসআইআর-এর সময় অবৈধভাবে জন্ম সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। এতে আইপ্যাকের একটা বড় ষড়যন্ত্র ছিল। আইপ্যাকের চোরগুলিকে বসিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দলের নির্দেশে যেভাবে অবৈধ বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, তাতে রাজ্যে এবং দেশে সুরক্ষায় প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। তাই আমরা এটাকে ট্র্যাক ডাউন করার জন্য যত রেকর্ড ছিল, তা বাজেয়াপ্ত করলাম। সিজ করার পর পুলিশের পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সিল করে তা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে।"

তিনি বলেন, "আজকের পরে পুরসভার কোনও কালি কলম দিয়ে রেকর্ড নথিভুক্ত করার সুযোগ থাকবে না। এটা একটা বড় স্ক্যাম। শরণার্থীদের নামে যে সমস্ত সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে যারা CAA প্রার্থী আমরা তাঁদের কিছু করবো না। যে সমস্ত অবৈধ সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে তাঁদের তাড়াব। আর যারা সার্টিফিকেট দিয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রথমে ডিপার্টমেন্টাল তদন্ত হবে। সাসপেন্ড হবে তারপর তাঁরা জেলে যাবে। পঞ্চায়েত প্রধান এবং পুরসভার চেয়ারম্যানদের বার্থ সার্টিফিকেট এবং ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার কোনও এক্তিয়ার নেই ভারতবর্ষের কোনও রাজ্যে। বুধবার ক্যাবিনেটে এটা বদলে দিয়েছি। সেটার অর্ডার ও বেরিয়ে যাবে। পুরসভার ক্ষেত্রে চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার এবং পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে সচিব ও কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে কমিশনার এই সার্টিফিকেট ইস্যু করবে।"

বিগত বাম সরকার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এটা জ্যোতি বাবুর সময় সিপিএম করে গেছিল সর্বস্তরে রাজনীতিকরণ করার জন্য। শুধু পনেরো বছরের জঞ্জাল সাফ করতে হচ্ছে তা নয়, মহাশূন্য বিচরণ করা অস্তিত্বহীন ওদেরও সমস্ত অপকর্ম সেগুলো পরিষ্কার করতে হচ্ছে। তাই কাজ বেড়ে গেছে।"

কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মহিলা সাংসদের কটূক্তির অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তৃণমূল মহিলা বিরোধী প্রমাণ হয়ে গেছে ৷ তা অভয়া কান্ড থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। সংসদে তৃণমূলের মহিলা বিলের সমর্থন করেনি। মহিলা বিরোধী তাতেই বোঝা গেছে।"

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