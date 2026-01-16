SIR শুনানির রোষ সন্দেশখালিতে, বিডিও-র গাড়ি আটকে বিক্ষোভ; বিপদ এড়াতে গেটে তালা
তফসিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার অভিযোগ ৷ স্মারকলিপি আকারে অভিযোগ জানাতে বললেন বিডিও ৷
Published : January 16, 2026 at 9:36 PM IST
সন্দেশখালি, 16 জানুয়ারি: এসআইআর-এর শুনানি নিয়ে এবার জনরোষ সন্দেশখালিতে ৷ সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের বিডিও-র গাড়ি থামিয়ে, তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ স্থানীয়দের বিরুদ্ধে ৷ SIR-এর শুনানিতে হয়রানির অভিযোগ করলেন তাঁরা ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে বিডিও নিজে গাড়ি থেকে নেমে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বললেন ৷ তবে, পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি পুলিশের তরফে বিডিও অফিসের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ৷
বিডিও অফিস চত্বরে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন থাকায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো গিয়েছে ৷ শান্তিপূর্ণভাবেই শুক্রবার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন আন্দোলনকারীরা ৷ পাশাপাশি, ভোটারদের যাতে হয়রানির মুখে পড়তে না-হয়, তা নিয়ে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেন ৷
সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের বেশিরভাগ এলাকা দ্বীপ অধ্যুষিত ৷ প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষেরই দাবি, SIR-শুনানির নামে অযথা ডেকে তাঁদের হয়রানি করছে কমিশন ৷ বৈধ ভোটার হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বারবার নথি চাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের ৷ তার উপর দেশের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য প্রামাণ্য নথি হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড নির্বাচন কমিশন বাতিল করে দেওয়ায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে শুনানিতে ডাক পাওয়া ভোটারদের ৷
এই দুই ইস্যুকে হাতিয়ার করেই শুক্রবার পথে নামেন সন্দেশখালির প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজন ৷ এসআইআর-এর নামে হয়রানির অভিযোগ তুলে এদিন দুপুরে ন্যাজাটে বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন আন্দোলনকারীরা ৷ সেই সময় নিজের অফিসে ঢুকতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন বিডিও সায়ন্তন সেন ৷ কিছুক্ষণ গাড়িতে অপেক্ষা করার পরেও বিক্ষোভকারীরা গাড়ির সামনে থেকে না-সরায়, নিজেই গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে যান আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলতে ৷
বিডিও-কে কাছে পেয়ে বিক্ষোভকারীদের একাংশ নিজেদের ক্ষোভের কথা তুলে ধরেন তাঁর সামনে ৷ আন্দোলনকারীদের দাবি, SIR-এর নামে বৈধ ভোটারদের অযথা হয়রানি বন্ধ করতে হবে বিএলও-দের ৷ শুনানির নামে পরিযায়ী শ্রমিকদেরও বারবার ডেকে হেনস্তা করা যাবে না ৷ এসআইআর-এর গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে যুক্ত করতে হবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে ৷ বিডিও-র মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাছে মূলত এই দাবিগুলিই এদিন তুলে ধরেন বিক্ষোভকারীরা ৷ বিডিও তাঁদের দাবিগুলি স্মারকলিপি আকারে জমা দিতে বলেছেন ৷ তারপর সেটি উপর মহলে পাঠাবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন বিডিও ৷ এরপরেই পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয় ৷ তবে, বিডিও অফিস চত্বরে অহরহ স্লোগান চলতে থাকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ৷
এই বিষয়ে বিদ্যুৎকুমার দাস নামে এক বিক্ষোভকারী বলেন, "সন্দেশখালি এসসি-এসটি এলাকা ৷ এখানকার অসংখ্য মানুষ পেটের দায়ে ভিনরাজ্যে কাজ করেন ৷ তাঁরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা, বৈধ ভোটারও ৷ তারপরেও অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিককে এসআইআর-এর শুনানিতে ডেকে হয়রানি করা হচ্ছে ৷ শুনানিতে তাঁরা পর্যাপ্ত নথি জমা দেওয়ার পরেও হেনস্তা চলছে ৷ আমাদের স্পষ্ট দাবি, বৈধ ভোটারদের শুনানির নামে বারবার ডেকে হয়রানি করা চলবে না ৷ এটা নির্বাচন কমিশনকে বন্ধ করতে হবে ৷ তা না-হলে আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব ৷ বিডিও-কে এ নিয়ে আমরা স্মারকলিপি দেব ৷ সুরাহা না-হলে আগামিদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব ৷"
সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেন বলেন, "ওঁরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ৷ আন্দোলনকারীদের কিছু দাবি-দাওয়া আছে ৷ সেটা নিয়ে ওঁরা একটা স্মারকলিপি জমা দেবে আমার কাছে ৷ সেটা আমি অফিসে গিয়ে গ্রহণ করব ৷ যা-যা দাবি আছে সেগুলি আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দেব ৷ শুনানি নিয়ে যে সমস্যার কথা ওঁরা বলছেন, সেটা যাতে দ্রুত সুরাহা করা যায় সেই চেষ্টা করব ৷ এই নিয়ে সকলের সহযোগিতা চাইছি ৷"