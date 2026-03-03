ETV Bharat / state

চূড়ান্ত তালিকা নেই 4 হাজারেরও বেশি, বিজেপিকে দুষে ফের নাম তোলার লাইনে ভোটারার

2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও 2026 সালের এসআইআর প্রক্রিয়ার পর প্রকাশিত তালিকায় বহু ভোটারের নাম নেই ৷ এছাড়া 'বিচারাধীন' রয়েছেন অনেক ভোটার ৷

Sir in West Bengal
মালদায় হাজার হাজার ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 3, 2026 at 8:54 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

পার্থ দাসের প্রতিবেদন

মালদা, 3 মার্চ: এসআইআর প্রক্রিয়া শেষে পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ যেসব ভোটারের নাম বিচারাধীন, তাঁদের নথিপত্র পরীক্ষা করছে বিচার বিভাগ ৷ কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চূড়ান্ত তালিকায় 63 লাখ 66 হাজার 952 ভোটারের নাম নেই ৷ 60 লক্ষ 6 হাজার 675 জন ভোটারের নাম এখনও বিচারাধীন ৷

এই পরিস্থিতিতে আশঙ্কা, তথ্যগত অসঙ্গতির আওতায় থাকা বিচারাধীন ভোটারদের অনেকের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে ৷ এদিকে এই বাদ পড়া ভোটারদের অনেকের নামই 2002 সালের এসআইআরের তালিকায় ছিল ৷ তাঁরা এর আগে ভোটও দিয়েছেন ৷ তাহলে এবার তাঁদের নাম বাদ পড়ল কেন ? এখন তাঁদের কী হবে ? প্রশ্ন সকলের ৷

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল স্বীকার করে নিয়েছেন, কিছু ভুলভ্রান্তি হয়েছে ৷ যেখানে যেখানে ভুল হয়েছে, কমিশন দ্রুত পদক্ষেপ করেছে ৷ কিন্তু তাঁর সেই বক্তব্যে সন্তুষ্ট নন নাম বাদ যাওয়া ভোটাররা ৷ তাঁদের আশঙ্কা, এবার হয়তো আর তাঁদের ভারতীয় হিসেবেই গণ্য করা হবে না ৷ হয়তো ডিটেনশন ক্যাম্প কিংবা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ৷

মালদা জেলায় পুরনো মালদা পুর এলাকায় আতঙ্কের এই ছবি ধরা পড়েছে ৷ চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে এই পুরসভা এলাকার প্রায় 60 হাজার ভোটার ভোট দিয়েছিলেন ৷ ভোটের ফলাফলে দেখা যায়, মোট 20টি ওয়ার্ডের দু'টিতে কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে, বাকি 18টি ওয়ার্ডে এগিয়ে ছিল বিজেপি ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই পুরসভার সিংহভাগ ওয়ার্ডে বিজেপি এগিয়ে ছিল ৷ কিন্তু এখন এই পুরসভা তৃণমূলের দখলে ৷ পুরবোর্ডে বিরোধী বলে কিছু নেই ৷

ভোটার কার্ড হাতে নয়া ভোটার তালিকায় নাম তোলার লাইনে এক ভোটার (ইটিভি ভারত)

পুরসভার ভোটার তালিকা থেকেই ডিলিট হয়েছে চার হাজারেরও বেশি ভোটারের নাম ৷ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে, কয়েকজন আবার অন্যত্র চলে গিয়েছেন ৷ এলাকায় বাস করছেন অথচ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন, এমন ভোটারের সংখ্যা নেহাত কম নয় ৷

এই বাদ পড়া ভোটাররা এখন সকাল-সন্ধ্যা ছুটছেন তাঁদের কাউন্সিলরদের কাছে ৷ এক্ষেত্রে কাউন্সিলরদেরও হাত-পা বাঁধা ৷ তাঁরা আপাতত সবাইকে 6 নম্বর ফর্ম পূরণের পরামর্শ দিচ্ছেন ৷ পুরনো মালদা পুরসভার 2, 7 ও 19 নম্বর ওয়ার্ডেই সবচেয়ে বেশি ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৷ বিচার বিভাগের বিবেচনায় রয়েছেন আরও অনেকে ৷

2 নম্বর ওয়ার্ডে তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন 550 জন, বিচারাধীন 100 ৷ 7 নম্বর ওয়ার্ডে ভোটাধিকার হারিয়েছেন 504 জন ৷ তথ্যগত অসঙ্গতির আওতায় 36 জন ৷ চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ঠাঁই পাননি 19 নম্বর ওয়ার্ডের 718 জন ৷ 408 জনের নাম বিচারাধীন ৷ স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শুধু এই তিনটি নয়, বাকি ওয়ার্ডগুলিতেও বহু নাম 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ৷

এমনই একজন ভোটার লিটনকুমার দাস ৷ তিনি 19 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ৷ তিনি বলেন, “আমাদের পরিবারে সাতজন ভোটার ৷ এসআইআর প্রক্রিয়ায় আমরা শুনানির নোটিশ পেয়েছিলাম ৷ শুনানিতে প্রত্যেকে কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী নথিপত্র জমা দিয়েছি ৷ ভোটার তালিকা প্রকাশের পর দেখছি, তিনজনের নাম তালিকায় থাকলেও চারজনের নেই ৷ এক যাত্রায় পৃথক ফল কী করে হল, বুঝতে পারছি না ৷ কেন আমাদের চারজনের নাম কাটা গেল ? এ নিয়ে আতঙ্কে রয়েছি ৷ আমার ধারণা, এর পিছনে বিজেপির চক্রান্ত রয়েছে ৷ আমরা চাই, আমাদের নাম আবার ভোটার তালিকায় তোলা হোক ৷”

ওই ওয়ার্ডেরই প্রৌঢ়া শান্তিরানি পালের বক্তব্য, “আমার নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে দিয়েছে ৷ এর আগে 7-8 বারেরও বেশি বার ভোট দিয়েছি ৷ এবার এসআইআর-এর নতুন ভোটার তালিকায় আমার আর ছেলের নাম নেই ৷ তবে বউমার নাম রয়েছে ৷ খুব ভয়ে রয়েছি ৷ তাহলে কি আমি এই দেশের কেউ নই ? আগে আমাকে মেরে তারপর বাংলাদেশে পাঠিও ! ”

তালিকা থেকে বাদ পড়া অষ্টম হালদার বলেন, “আমার পরিবারের তিনজনের নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে গিয়েছে ৷ আমরা এই এলাকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ৷ আমার মা 1995 সাল থেকে ভোট দিচ্ছেন ৷ 2002 সালের ভোটার তালিকায় মায়ের নাম রয়েছে ৷ অথচ আমার দাদা, বউদিদের নাম ভোটার তালিকায় নেই ৷ এখানে প্রত্যেক বাড়িতে এমন ঘটনা ঘটেছে ৷ আমাদের এভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে কেন ? আমরা সমস্ত নথিপত্র কমিশনের কাছে জমা করেছি ৷ আমরা সবাই আতঙ্কে রয়েছি ৷ আমরা সবাই ভোট দিতে চাই ৷ এই চক্রান্তের পিছনে নির্বাচন কমিশন, বিজেপি অথবা বড় বড় নেতা-মন্ত্রীরাই দায়ী ৷”

এই প্রসঙ্গে 19 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ হালদার বলেন, “যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কাটা গিয়েছে তাঁরা আমার কাছে আসছেন ৷ আমরাও তাঁদের নিয়ে চিন্তিত ৷ বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে লাইনের পর লাইন চলছে ৷ এঁরা আর ভোট দিতে পারবেন না ৷ তাঁদের আবার 6 নম্বর ফর্ম পূরণের লাইনে দাঁড়াতে হবে ৷ নির্বাচন কমিশন এখানে উপলক্ষ্য মাত্র ৷ বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন এই কাজ করছে ৷ বাংলার মানুষ যাতে ভোট দিতে না-পারেন, তার জন্য এই চক্রান্ত ৷”

পুরনো মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ বলেন, “এসআইআর-এর প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বেরনোর পর আমরা দেখছি, এই পুর এলাকায় 4 হাজার 95 জনের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ৷ সবচেয়ে বেশি বাদ গিয়েছে 2, 7 ও 19 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটারদের 6 নম্বর ফর্ম পূরণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছি ৷ আমরা চাই, যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁরা যেন দ্রুত ভোটাধিকার ফিরে পান ৷ বিজেপি নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে মানুষকে এভাবে হেনস্থা করছে !”

West Bengal SIR Trouble
নাম নেই নয়া তালিকায়, ভোটার কার্ড হাতে ফের লাইনে ভোটার (ইটিভি ভারত)

বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, “শুনেছি, পুরনো মালদায় প্রায় 800 ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে ৷ তৃণমূল বলছে, এটা বিজেপির চক্রান্ত ৷ আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি, নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে ৷ তাদের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ এসআইআর শুরুর সময় থেকেই তৃণমূল সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে ৷"

গেরুয়া শিবিরের এই নেতার দাবি, "কমিশনের তরফে যা যা নথি চাওয়া হয়েছে, সেই অনুযায়ী নথি জমা পড়লে কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়ার কথা নয় ৷ আসলে তৃণমূল কোনওদিন সংবিধান মানে না ৷ এসআইআর শুরুর সময় থেকে মমতা-অভিষেক যেভাবে বিএলওদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন তারই ফলশ্রুতিতে এমন ঘটনা ঘটেছে ৷ সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, প্রকৃত ভোটারদের নাম কখনও বাদ যাবে না ৷ নির্বাচন কমিশন যে যে নথি জমা করতে বলেছে, সেগুলি জমা করুন ৷ সবার নাম ভোটার তালিকায় থাকবে ৷”

এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ কী করবে, কোথায় গেলে সমাধান মিলবে, সেই উত্তর কে দেবে ? প্রশাসনই বা তাঁদের নিয়ে কী ভাবছে ? বিষয়টি জানতে ফোন করা হয়েছিল জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক প্রীতি গোয়েলকে ৷ কিন্তু একাধিকবার ফোন করার পরও তিনি সাড়া দেননি ৷ এমনকী তাঁকে পাঠানো হোয়াটস্‌অ্যাপ মেসেজেরও কোনও উত্তর দেননি তিনি ৷

TAGGED:

WEST BENGAL SIR NAME DELETION
মালদায় তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটার
SIR VOTER NAME DELETION
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
SIR IN WEST BENGAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.