জীবনে প্রথম চোখ ধাঁধানো দুর্গাপুজোর সাক্ষী নীলপুরের আদিবাসীরা, সৌজন্যে 'রাস্তার মাস্টার'
First Durga Puja of Tribal People: আদিবাসী গ্রামের মানুষজনকে বাসে করে দুর্গাপুজো দেখাতে নিয়ে আসেন দীপনারায়ণ নায়ক ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 16, 2026 at 3:05 PM IST
আসানসোল, 16 অক্টোবর: ওঁরা পশ্চিম বর্ধমানের জামুরিয়ার একেবারে প্রান্তিক গ্রামের বাসিন্দা ৷ জীবনে কখনও সুযোগ হয়নি আসানসোলে এসে দুর্গাপুজো দেখার ৷ বড় মণ্ডপ, চোখ ধাঁধানো আলো কিংবা বিরাট আকারের প্রতিমা কখনও দেখেননি ওঁরা ৷ তাই প্রত্যন্ত গ্রামে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া 'রাস্তার মাস্টার'কে অনুরোধ করেছিলেন গ্রামবাসীরা, যদি তাঁদের আসানসোলে একবার পুজো দেখাতে নিয়ে যান ৷ সেইমতো জামুরিয়ার প্রত্যন্ত নীলপুর আদিবাসী গ্রামের বাসিন্দাদের বাসে করে নিয়ে এসে আসানসোলের দুর্গাপুজো দেখালেন রাস্তার মাস্টার দীপনারায়ণ নায়ক ৷
জামুরিয়ার বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামের তিন প্রজন্মকে একসঙ্গে শিক্ষার আলোয় আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন 'রাস্তার মাস্টার' বলে খ্যাত দীপনারায়ণ নায়ক ৷ নিজে সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ৷ কিন্তু কোভিডের সময় স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাস্তার উপরেই নির্দিষ্ট দূরত্বে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে শুরু করেন ৷ যেখানে কাঁচা মাটির দেওয়াল হয়ে ওঠে ব্ল্যাকবোর্ড ৷ ছাত্রছাত্রীরা যাতে স্কুল বন্ধের কারণে স্কুলছুট না-হয়ে যায়, পড়ার অভ্যাস না-চলে যায়, সেই কারণেই তিনি এই কাজ শুরু করেছিলেন ৷
কিন্তু এর ফলে যেটা হয়েছিল, ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর পাশাপাশি পাড়ার মহিলা এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও পড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান অজান্তেই ৷ খোলা আকাশের নিচে রাস্তায় স্কুল চলার কারণে সবাই সেই পাঠদানে উৎসাহী হয়ে এগিয়ে আসেন ৷ এভাবেই কাজ করে যাচ্ছেন 'রাস্তার মাস্টার' ৷
জামুড়িয়ার নীলপুর গ্রামের বাসিন্দারা, তাঁদের কাছের এই মাস্টারকে আবদার করেছিলেন যে তাঁরা আসানসোলের দুর্গাপুজো দেখতে চান ৷ বড় মণ্ডপ, আলো, বিরাট প্রতিমা কীরকম হয়, তা তাঁরা কখনও দেখেননি ৷ সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দীপনারায়ণ বেশ কিছু শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় গ্রামবাসীদের একটি বাসে করে আসানসোলের ঠাকুর দেখাতে নিয়ে এলেন ৷ একটি বাসে প্রায় 60 জন কিশোর, কিশোরী, মহিলা, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের নিয়ে এসে আসানসোলের বড় মণ্ডপগুলিতে ঠাকুর দেখালেন ৷
আসানসোল আপকার গার্ডেনের সুবিশাল মণ্ডপ ও চোখ ধাঁধানো আলো দেখে চমকে গিয়েছিলেন আদিবাসী তরুণ, তরুণী এবং মহিলারা ৷ তাঁরা অবাক হয়ে মণ্ডপের দিকে তাকিয়ে থাকেন ৷ বিরাট দুর্গা প্রতিমা কখনও তাঁরা দেখেননি ৷ অবাক হয়ে প্রতিমা দর্শন করেন সকলে ৷ এর পাশাপাশি নিউ আপার চেলিডাঙা অ্যাথলেটিক ক্লাবে আদিবাসী মহিলাদের জন্য শাড়ি এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ ওই পুজোর উদ্বোধনও করানো হয় আদিবাসী মহিলাদের দিয়েই ৷
রাস্তার মাস্টার দীপনারায়ণ নায়ক বলেছেন, "এঁরা জামুরিয়ার প্রান্তিক অঞ্চলে থাকেন ৷ শহরে আসার কোনও উপায় থাকে না ৷ অনেকটা দূর, সেই কারণে রাতে আসানসোলে মণ্ডপ দেখতে আসার সুযোগ কখনও তাঁদের হয়নি ৷ আমার কাছে সেই আবদার করার পর, বিভিন্ন জায়গা থেকে চেষ্টা করে একটি বড় বাস ভাড়া করি ৷ তারপর ওঁদের গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছি ৷ ওঁদের খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷"
গ্রাম থেকে আসা কবিতা সোরেন, রীমা হেমব্রমরা বলেন, "আমরা কখনও পুজোয় আসানসোল আসিনি, আসানসোলের দুর্গাপুজো দেখতে আসিনি ৷ জীবনে এই প্রথমবার বড় দুর্গাপুজো দেখলাম ৷ খুব ভালো লাগছে এত বড় মণ্ডপ, প্রতিমা দেখে ৷ এসব আমাদের জানা ছিল না ৷" বৃদ্ধা মালতী হেমব্রম, তাঁর জীবনের 70টি বছর পার করে দেওয়ার পর প্রথমবার আসানসোলে এলেন দুর্গাপুজোর মণ্ডপ ও প্রতিমা দেখতে ৷ তিনি এতদিনে অনুভব করলেন, শারদোৎসবে সব ধর্ম, বর্ণ ও জাতি একসঙ্গে মিলেমিশে যায় ৷