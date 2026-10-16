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জীবনে প্রথম চোখ ধাঁধানো দুর্গাপুজোর সাক্ষী নীলপুরের আদিবাসীরা, সৌজন্যে 'রাস্তার মাস্টার'

First Durga Puja of Tribal People: আদিবাসী গ্রামের মানুষজনকে বাসে করে দুর্গাপুজো দেখাতে নিয়ে আসেন দীপনারায়ণ নায়ক ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷

Durga Puja 2026
জীবনে প্রথম চোখ ধাঁধানো দুর্গাপুজোর সাক্ষী নীলপুরের আদিবাসীরা ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 16, 2026 at 3:05 PM IST

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আসানসোল, 16 অক্টোবর: ওঁরা পশ্চিম বর্ধমানের জামুরিয়ার একেবারে প্রান্তিক গ্রামের বাসিন্দা ৷ জীবনে কখনও সুযোগ হয়নি আসানসোলে এসে দুর্গাপুজো দেখার ৷ বড় মণ্ডপ, চোখ ধাঁধানো আলো কিংবা বিরাট আকারের প্রতিমা কখনও দেখেননি ওঁরা ৷ তাই প্রত্যন্ত গ্রামে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া 'রাস্তার মাস্টার'কে অনুরোধ করেছিলেন গ্রামবাসীরা, যদি তাঁদের আসানসোলে একবার পুজো দেখাতে নিয়ে যান ৷ সেইমতো জামুরিয়ার প্রত্যন্ত নীলপুর আদিবাসী গ্রামের বাসিন্দাদের বাসে করে নিয়ে এসে আসানসোলের দুর্গাপুজো দেখালেন রাস্তার মাস্টার দীপনারায়ণ নায়ক ৷

জামুরিয়ার বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামের তিন প্রজন্মকে একসঙ্গে শিক্ষার আলোয় আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন 'রাস্তার মাস্টার' বলে খ্যাত দীপনারায়ণ নায়ক ৷ নিজে সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ৷ কিন্তু কোভিডের সময় স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাস্তার উপরেই নির্দিষ্ট দূরত্বে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে শুরু করেন ৷ যেখানে কাঁচা মাটির দেওয়াল হয়ে ওঠে ব্ল্যাকবোর্ড ৷ ছাত্রছাত্রীরা যাতে স্কুল বন্ধের কারণে স্কুলছুট না-হয়ে যায়, পড়ার অভ্যাস না-চলে যায়, সেই কারণেই তিনি এই কাজ শুরু করেছিলেন ৷

প্রথম চোখ ধাঁধানো দুর্গাপুজোর সাক্ষী নীলপুরের আদিবাসীরা (ইটিভি ভারত)

কিন্তু এর ফলে যেটা হয়েছিল, ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর পাশাপাশি পাড়ার মহিলা এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও পড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান অজান্তেই ৷ খোলা আকাশের নিচে রাস্তায় স্কুল চলার কারণে সবাই সেই পাঠদানে উৎসাহী হয়ে এগিয়ে আসেন ৷ এভাবেই কাজ করে যাচ্ছেন 'রাস্তার মাস্টার' ৷

জামুড়িয়ার নীলপুর গ্রামের বাসিন্দারা, তাঁদের কাছের এই মাস্টারকে আবদার করেছিলেন যে তাঁরা আসানসোলের দুর্গাপুজো দেখতে চান ৷ বড় মণ্ডপ, আলো, বিরাট প্রতিমা কীরকম হয়, তা তাঁরা কখনও দেখেননি ৷ সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দীপনারায়ণ বেশ কিছু শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় গ্রামবাসীদের একটি বাসে করে আসানসোলের ঠাকুর দেখাতে নিয়ে এলেন ৷ একটি বাসে প্রায় 60 জন কিশোর, কিশোরী, মহিলা, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের নিয়ে এসে আসানসোলের বড় মণ্ডপগুলিতে ঠাকুর দেখালেন ৷

আসানসোল আপকার গার্ডেনের সুবিশাল মণ্ডপ ও চোখ ধাঁধানো আলো দেখে চমকে গিয়েছিলেন আদিবাসী তরুণ, তরুণী এবং মহিলারা ৷ তাঁরা অবাক হয়ে মণ্ডপের দিকে তাকিয়ে থাকেন ৷ বিরাট দুর্গা প্রতিমা কখনও তাঁরা দেখেননি ৷ অবাক হয়ে প্রতিমা দর্শন করেন সকলে ৷ এর পাশাপাশি নিউ আপার চেলিডাঙা অ্যাথলেটিক ক্লাবে আদিবাসী মহিলাদের জন্য শাড়ি এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ ওই পুজোর উদ্বোধনও করানো হয় আদিবাসী মহিলাদের দিয়েই ৷

Durga Puja 2026
প্রথমবার দুর্গাপুজো দেখতে আসানসোলে নীলপুরের আদিবাসীরা ৷ (ইটিভি ভারত)

রাস্তার মাস্টার দীপনারায়ণ নায়ক বলেছেন, "এঁরা জামুরিয়ার প্রান্তিক অঞ্চলে থাকেন ৷ শহরে আসার কোনও উপায় থাকে না ৷ অনেকটা দূর, সেই কারণে রাতে আসানসোলে মণ্ডপ দেখতে আসার সুযোগ কখনও তাঁদের হয়নি ৷ আমার কাছে সেই আবদার করার পর, বিভিন্ন জায়গা থেকে চেষ্টা করে একটি বড় বাস ভাড়া করি ৷ তারপর ওঁদের গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছি ৷ ওঁদের খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷"

Durga Puja 2026
প্রথমবার বড় দুর্গা মণ্ডপ নিজের চোখে দেখলেন নীলপুরের আদিবাসী গ্রামের (ইটিভি ভারত)

গ্রাম থেকে আসা কবিতা সোরেন, রীমা হেমব্রমরা বলেন, "আমরা কখনও পুজোয় আসানসোল আসিনি, আসানসোলের দুর্গাপুজো দেখতে আসিনি ৷ জীবনে এই প্রথমবার বড় দুর্গাপুজো দেখলাম ৷ খুব ভালো লাগছে এত বড় মণ্ডপ, প্রতিমা দেখে ৷ এসব আমাদের জানা ছিল না ৷" বৃদ্ধা মালতী হেমব্রম, তাঁর জীবনের 70টি বছর পার করে দেওয়ার পর প্রথমবার আসানসোলে এলেন দুর্গাপুজোর মণ্ডপ ও প্রতিমা দেখতে ৷ তিনি এতদিনে অনুভব করলেন, শারদোৎসবে সব ধর্ম, বর্ণ ও জাতি একসঙ্গে মিলেমিশে যায় ৷

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FIRST DURGA PUJA OF TRIBAL PEOPLE
RASTER MASTER
দুর্গাপুজো
আদিবাসীদের দুর্গাপুজো
DURGA PUJA 2026

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