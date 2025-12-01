নেই পরিকাঠামো, মেয়রের কথায় অফলাইনে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের আবেদন করতে এসে হয়রানি !

নেই পরিকাঠামো, মেয়রের কথায় অফলাইনে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের আবেদন করতে এসে হয়রানি !
জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্রের জন্য অনলাইনে চ্যাট বটে আবেদন করতে নির্দেশ দিল কেএমসি-র স্বাস্থ্য বিভাগ ৷
Published : December 1, 2025 at 9:35 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: মাস পয়লা থেকেই কলকাতা কর্পোরেশন চ্যাট বটে স্লট বৃদ্ধি ও ম্যানুয়াল সার্টিফিকেট দেওয়ার সংখ্যা বাড়বে ৷ এমনটাই ঘোষণা করেছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ উদ্দেশ্য, এসআইআর প্রক্রিয়ায় হিয়ারিংয়ের সময় যাতে হয়রানির মুখে না-পড়তে হয় নাগরিকদের একাংশকে ৷ তবে, মেয়রের সেই ঘোষণাই সার ! কারণ, নির্দেশ দিলেই তো হল না ৷ সেই মতো পরিকাঠামো থাকাও জরুরি ৷ আর পরিকাঠামো না-থাকায় চরম হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হলেন নাগরিকদের একাংশ ৷
সোমবার ভোর থাকতে লাইন দিয়েও দুপুর একটার সময় গেটের কাছে পৌঁছতে পারেননি বহু মানুষ ৷ আর যাঁরা গেটের সামনে পৌঁছেছেন, তাঁদের কেএমসি-র স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের কাছে শুনতে হল- "মেয়র বলেছেন ঠিকই, কিন্তু পরিকাঠামো তৈরি করতে সময় লাগবে ৷ তাই ম্যানুয়াল সার্টিফিকেট নয়, চ্যাট বটে আবেদন করতে হবে ৷" এ কথা শুনেই চোখ কপালে ওঠে জন্ম শংসাপত্রের জন্য আসা লোকজনের ৷ ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তাঁরা ৷ দুপুর গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত সেই ছবি দেখা গেল কলকাতা পুরনিগমের জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র দেওয়ার ঘরের বাইরে ৷
তবে, এই ভিড় বেশ কয়েকদিন যাবত হচ্ছিল ৷ এসআইআর চলাকালীন যাতে বাবা বা ঠাকুর’দার নথি হাতে থাকে, তাই সকাল থেকেই কর্পোরেশনের বাইরে লাইন দেখে, মেয়র সম্প্রতি নির্দেশ দেন স্লট বুকিং সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে ৷ সঙ্গে কাউন্টারে লোকবল বাড়াতে নির্দেশ দেন ৷ সেই মতো সাধারণ মানুষের মনে তৈরি হয় আশা ৷ তাঁরা মনে করেছিলেন, শংসাপত্র নিতে হয়তো আর হয়রানি হবে না ৷
সেই আশা নিয়েই এ দিন অর্থাৎ, 1 ডিসেম্বরের ভোর থেকে ভিড় করেছিল মানুষ ৷ তবে, বেলা গড়াতে ঘটে বিপত্তি ৷ কেউ চার ঘণ্টা, কেউ বা পাঁচ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেছেন ৷ কিন্তু, গেট পর্যন্ত পৌঁছে জানতে পেরেছেন ম্যানুয়ালি আবেদন জমা নেওয়া হবে না ৷ অনলাইন চ্যাট বটেই আবেদন করতে হবে ৷ যা শুনে লোকজনের মধ্যে বিরক্তি চরমে ওঠে ৷ উত্তেজনা তৈরি হয় কেএমসি চত্বরে ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে, নিরাপত্তারক্ষী ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় পুরনিগমের তরফে ৷
লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মহম্মদ গুলাম রসুল বলেন, "সকাল 10টা থেকে দাঁড়িয়ে আমি ৷ দুপুর 2টো বাজে, এখন ঢুকতে দেবে কি না জানি না ৷ দুই মাস ধরে অনলাইন চেষ্টা করে চলেছি, হচ্ছে না ৷ আজ বলেছিল এখানে আসতে ৷ কিন্তু, ফের বলছে অনলাইনের কথা ৷" মহম্মদ সাবির বলেন, "সকাল 6টা থেকে লাইন দিয়েছি ৷ এখন বলছে অফ লাইন হবে না, অনলাইন করতে হবে আবেদন ৷ 10 দিন ধরে চ্যাট বটে চেষ্টা করে পারছি না ৷" জসিম আহমেদ বলেন, "তিন ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে ৷ এখন হবে না বলছে ৷"
কর্পোরেশন সূত্রে খবর, এখনও মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশ মতো পরিকাঠামো তৈরি হয়নি ৷ এই প্রসঙ্গে অবশ্য কলকাতা কর্পোরেশনের কোনও আধিকারিক প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাননি ৷