গ্যাসের আকাল: সংকটে বাড়ি-হাসপাতাল-স্কুলের হেঁসেল ! বাড়ল অটো ভাড়া-মিষ্টির দাম

যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও তীব্র গ্যাস সংকট দেখা দিয়েছে । রাজ্যে সরকারি থেকে বেসরকারি ক্ষেত্রেও এই সমস্যার প্রভাব পড়ছে ।

gas crisis in bengal
গ্যাস সংকটের প্রভাব বাংলাতেও (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 11, 2026 at 6:41 PM IST

7 Min Read
কলকাতা, 11 মার্চ: ইরান এবং আমেরিকা-ইজরায়েলের যুদ্ধে বিশ্বজুড়ে গ্যাসের সংকট চরমে । তার প্রভাব পড়েছে বাংলাতেও । যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার জেরে অগ্নিমূল্য রান্নার গ্যাস । এমনকি বুধবার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এলপিজি স্টেশনগুলিতে অমিল গ্যাস । এর ফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে ৷ গ্যাস বুকিংয়ের জন্য গোডাউনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে গ্রাহকদের ৷ বন্ধের মুখে রেস্তরাঁ, হোটেল, মিড-ডে মিল থেকে হাসপাতালে রোগীদের খাবারের পরিষেবা । বেড়েছে অটোর ভাড়াও ৷ রইল রাজ্যের সামগ্রিক চিত্র ৷

আসানসোলে রোগীদের খাবার পরিষেবায় বিপত্তি

আসানসোল জেলা হাসপাতালে রোগীদের খাবারের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্যাসের অকুলান অবস্থা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে । পাশাপাশি রোগীর পরিবারদের খাওয়ার জন্য যে ক্যান্টিন আছে, তাতেও একই কাণ্ড ৷ নতুন করে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না । যেটুকু গ্যাস অবশিষ্ট আছে তাতে বড় জোর তিন-চারদিন চলতে পারে । তারপর রোগীদের খাদ্য পরিষেবা কী করে চলবে, তা নিয়ে ঘুম ছুটেছে রাঁধুনিদের । পাশাপাশি সমস্যায় আসানসোল জেলা হাসপাতালের ক্যান্টিনের ঠিকা সংস্থা ।

gas crisis in bengal
আসানসোলে রোগীদের খাবার পরিবেশনে বিপত্তি (নিজস্ব ছবি)

আসানসোল জেলা হাসপাতালের রান্নাঘরের কর্মী মন্টু দাস ও রাজেশ প্রসাদ জানান, মাসে 35টি কমার্শিয়াল সিলিন্ডার লাগে । গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না । আপাতত বাইরে থেকে বেশি দামে গ্যাস কিনে কোনও রকমে রান্নার কাজ চালানো হচ্ছে । তবে তাদের কথায়, এইভাবে অতিরিক্ত খরচ করে দীর্ঘদিন পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় ।

ক্যান্টিনের ঠিকা প্রাপ্ত সংস্থার কর্ণধার অসিত পাল বলেন, "ইতিমধ্যেই অনেক জায়গায় গ্যাসের অভাবে রেস্তরাঁ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । বাধ্য হয়ে প্রতি সিলিন্ডার তিন হাজার টাকারও বেশি দামে কিনতে হচ্ছে । এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামী এক-দু দিনের মধ্যেই ক্যান্টিন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হতে হবে ।"

gas crisis in bengal
আসানসোল জেলা হাসপাতালের রান্নাঘরেও গ্যাসের তীব্র অভাব (নিজস্ব ছবি)

কলকাতায় অটোর ভাড়া বৃদ্ধি

গ্যাস না-মেলায় জেরবার অবস্থা অটো চালকদেরও । কেমিক্যাল পাম্পগুলিতে এলপিজি না-থাকায় লম্বা লাইন দিতে হচ্ছে অটো চালকদের ৷ তাঁদের আবার কখনও দীর্ঘক্ষণ লাইন দিয়েও খালি হাতেও ফিরে যেতে হচ্ছে । এতদিন পর্যন্ত যেই গ্যাসের দাম সিলিন্ডার পিছু ছিল 57.68 টাকা ৷ সেই দাম এখন এক লাফে 5 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে । আর এখন প্রতি সিলিন্ডার পিছু অটো চালকদের গুনতে হবে 62.68 টাকা । আর সেই মতো বিভিন্ন রুটে বাড়ছে অটো ভাড়াও । এদিকে, কলকাতার স্কুলে স্কুলে মিড-ডে মিল দেওয়ার ক্ষেত্রেও সংকটে পড়েছে কর্তৃপক্ষ ৷

কলকাতায় ডিজেল ও পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা

যেভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে তাতে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় ভুগছেন বাস মালিকরা । কারণ এমননিতেই দীর্ঘদিন ধরে বাড়েনি বেসরকারি বাসের ভাড়া । তাই ব্যবসায় টিকে থাকতে প্রায় সমস্ত বাস রুটে মালিকরা নিজেদের মতো করে ভাড়া বাড়িয়ে নিয়েছেন । তবে এই নিয়ে যাত্রী থেকে শুরু করে পরিবহণ দফতরের রোষেও পড়তে হয়েছে তাঁদের ।

gas crisis in bengal
কলকাতায় অটোর ভাড়া বৃদ্ধি (নিজস্ব ছবি)

জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যুদ্ধের কারণে ভারতে গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম জাত সামগ্রির উপরেও প্রভাব পড়তে শুরু করেছে । অটো তো বটেই এখন বহু গাড়িও এলপিজিতে চলে । তাই এভাবে দাম বাড়তে থাকলে সাধারণ মানুষ এবং যাত্রীদের হয়রানির শেষ থাকবে না । অটোর নির্ধারিত ভাড়ার থেকে অনেক বেশি তারা নিজেরাই বাড়িয়ে দিয়েছে । এখনও পর্যন্ত ডিজেল বা পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধি হয়নি ঠিকই, তবে এই ধরনের যুদ্ধ পরিস্থিতি কায়েম থাকলে অচিরেই জ্বালানির উপর প্রভাব পড়বে ।"

gas crisis in bengal
কলকাতায় গ্যাসের সংকট (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না যে, আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড ওয়েলের দামেও প্রভাব পড়বে না । তেমনটা যদি হয় তবে ডিজেল ও পেট্রলের যে দাম বাড়বে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না । আর সেই প্রভাব সরাসরি পড়বে গণপরিবহণের উপর । কারণ তেলের দাম বাড়লে ভাড়া বাড়ানো ছাড়া আর কোনও বিকল্প থাকবে না । আর এই নিয়ে যদি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ না-করে তাহলে আগেও কোভিডের পর যেমন যাত্রীদের কাছে সংগঠনগুলো ভাড়া বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছিল, তেমনই জানাতে হবে আবার ।"

মেদিনীপুরে মিষ্টির দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা

হোটেল, রেস্তরাঁর পাশাপাশি এবার গ্যাসের সংকট মিষ্টির দোকানেও । যার ফলে মিষ্টির দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ৷ যে মিষ্টি এক সময় 5-10 টাকা করে বিক্রি হত, গ্যাসের সংকটে সেই মিষ্টি এবার 30-40 টাকা হতে চলেছে । তবে এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না গ্যাসের ডেলিভারি ৷ 10টা চাইলে মিলছে মাত্র দুটো ৷ যে বাণিজ্যিক গ্যাস 1400-1500 টাকা দাম ছিল, সেই গ্যাস এখন 2200-2500 টাকা দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না । আর তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন মেদিনীপুরের মিষ্টি ব্যবসায়ীরা ।

gas crisis in bengal
মেদিনীপুরে মিষ্টির দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা (নিজস্ব ছবি)

মিষ্টি ব্যবসায়ী মনোরঞ্জন সাহা বলেন, "মিষ্টি ব্যবসা পুরোপুরি টিকে রয়েছে গ্যাসের যোগানের ওপর । আগে ছানা, দুধের দাম কন্টিনিউ বাড়তে থাকায় মিষ্টির দাম বাড়ানো হয়েছে ৷ কিন্তু এবার নতুন করে আশঙ্কা গ্যাসের সংকট । চাহিদা মতো যেমন গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না, ঠিক তেমনই দাম বেড়েই চলেছে । এরকম যদি টানা চলতে থাকে, তাহলে অকালেই বন্ধ করে দিতে হবে আমাদের ব্যবসা ৷ আর হারিয়ে যাবে মিষ্টি ব্যবসায়ীরা ।"

gas crisis in bengal
মেদিনীপুরে বাণিজ্যিক গ্যাস মিলছে না (নিজস্ব ছবি)

আরেক মিষ্টি ব্যবসায়ী নন্দগোপাল বিট বলেন, "প্রতিদিন গ্যাস সিলিন্ডারের সংকট চলছে । চারটে চাইলে একটা দিচ্ছে । বারবার আবেদন করে বুকিং করে পাওয়া যাচ্ছে না পর্যাপ্ত গ্যাসের সিলিন্ডার । যার ফলে ধীরে ধীরে আমরা মিষ্টি তৈরি করার ভাগ কমিয়ে দিচ্ছি । এরকম যদি ক্রমাগত চলতে থাকে তাহলে আমাদের দোকান ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে । কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের আবেদন অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করে পর্যাপ্ত গ্যাসের সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করে দিন ৷ আমাদের না-হলে না খেতে পেয়ে মরতে হবে ৷ আমাদের সঙ্গে যুক্ত কয়েক হাজার কর্মীরও একই অবস্থা হবে ।"

জলপাইগুড়িতে কমার্শিয়াল গ্যাসের আকাল

গ্যাস না-পেয়ে জলপাইগুড়িতেও সমস্যায় ছোট দোকানদাররা । কীভাবে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা । কমার্শিয়াল গ্যাস না-পেলে আগামিদিনে দোকান বন্ধ করে দিতে হবে বলে আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের ।

gas crisis in bengal
জলপাইগুড়িতে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে গ্যাস (নিজস্ব ছবি)

জলপাইগুড়ি শহরের চায়ের দোকানি রাজু দে বলেন, "আমরা কর্মাশিয়াল গ্যাস দোকানে ব্যবহার করে থাকি । কিন্তু এখন গ্যাসের খুব সমস্যা । 1700 টাকার গ্যাস সিলিন্ডার 2400 টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে । তাও আবার পাওয়া যাচ্ছে না । এই চায়ের দোকানের ওপরেই আমার সংসার । গ্যাস না থাকলে দোকান চালাব কী করে । দোকান বন্ধ করে দিতে হবে । আমরা চাই গ্যাসের সমস্যার সমাধান হোক ।"

gas crisis in bengal
জলপাইগুড়িতে বন্ধের মুখে চায়ের ব্যবসা (নিজস্ব ছবি)

শিলিগুড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বুকিংয়ে হয়রানি

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ আর ডিস্ট্রিবিউটারদের হাতে থাকবে না । গ্যাস সরবরাহ নিয়ে কেন্দ্রের নতুন সিদ্ধান্ত ঘিরে শিলিগুড়িতে সমস্যায় পড়েছেন এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটার থেকে গ্রাহকরা । এর জেরে বিভিন্ন গ্যাস এজেন্সির অফিসের সামনে গ্রাহকদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যাচ্ছে । পাশাপাশি বাণিজ্যিক সিলিন্ডার সরবরাহের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি হওয়ায় সমস্যার মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরাও ।

gas crisis in bengal
শিলিগুড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বুকিংয়ে হয়রানি (নিজস্ব ছবি)

নর্থবেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক কৌশিক সরকার বলেন, "হঠাৎ করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ডিস্ট্রিবিউটারদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । তার মধ্যে বুকিংয়ের সার্ভার কাজ করছে না । এতে আরও বেশি হয়রানি হতে হচ্ছে ।"

gas crisis in bengal
শিলিগুড়িতে সমস্যায় পড়েছেন গ্রাহকরা (নিজস্ব ছবি)

হোটেল ব্যবসায়ী রাজু সাহা বলেন, "এভাবে চললে আমাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে । এমনিতে কমার্শিয়াল গ্যাস দিচ্ছে না । ডোমেস্টিক গ্যাস দিয়ে আমরা কাজ করলে গ্রেফতার হয়ে যাব । কয়লারও প্রচুর দাম ।" এক গৃহবধূ শোভা সরকার বলেন, "গ্যাসের বুকিং হচ্ছে না । অন্যের থেকে গ্যাস নিয়ে ব্যবহার করছি । খুব সমস্যায় পড়েছি ।"

