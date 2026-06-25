কেউ খুঁজছে বাবাকে, কারও স্ত্রী সংকটজনক! তারাতলা-কাণ্ডে এসএসকেএম-এ শুধুই হাহাকার
কেউ পরিজনের নিথর দেহ পেয়ে হাহাকার করছেন ৷ আবার কেউ রয়েছেন স্ত্রীর সুস্থতার অপেক্ষায় ৷ এসএসকেএম-এ চারিদিকে এখন শুধুই বুক ফাটা কান্না আর হা-হুতাশ ৷
Published : June 25, 2026 at 7:19 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: কেটে গিয়েছে 24 ঘণ্টারও বেশি সময় ৷ তারাতলায় ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর এখনও ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে চলছে প্রাণের খোঁজ ৷ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্তও নিখোঁজ বেশ কয়েকজন ৷ গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেককেই উদ্ধার করা গেলেও হাসপাতালে এখনও তাঁদের অবস্থা গুরুতর ৷ খবর পেয়ে দূর দূর থেকে ছুটে এসেছেন পরিজনেরা ৷ তারাতলার ঘটনাস্থল ও এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁরা পাগলের মতো খুঁজে চলেছেন আত্মীয়দের ৷ কেউ সন্তানের নিথর দেহ পেয়ে হাহাকার করছেন ৷ আবার কেউ রয়েছেন স্ত্রীর সুস্থতার অপেক্ষায় ৷ এসএসকেএম হাসপাতালের চারিদিকে এখন শুধুই বুক ফাটা কান্না আর হা-হুতাশ ৷
এসএসকেএম-এর আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করে এমনই বেশকয়েকটি পরিবারের সন্ধান পেল ইটিভি ভারত ৷ বিহারের মুঙ্গের থেকে তারাতলায় কাজের জন্য এসেছিলেন একই পরিবারের ছয়জন । তাঁরা হলেন, নবীন সিং (30), ঘি কুমার (19), শিরচান কুমার (19), মানিকচন্দ কুমার (21), মান্নু কুমার (24), শহিদ কুমার (20)। দুর্ঘটনার সময় তাঁরা প্রত্যেকেই তারাতলায় ঢালাইয়ের কাজ করছিলেন ৷ গুদামের ছাদ ভেঙে পড়ার পর ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে যান সবাই ৷ তাঁদের মধ্যে চারজনকে উদ্ধার করে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ তবে মৃত্যু হয়েছে ঘি কুমারের । আর শিরচান কুমার এখনও নিখোঁজ ৷ ঘটনাস্থল থেকে হাসপাতাল - সব জায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ সাতদিন ধরে তাঁরা সবাই এই কাজে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷
অপরদিকে, শ্যামনগরের বাসিন্দা 53 বছরের স্বপন মণ্ডল প্রথমবার কলকাতায় কাজের জন্য এসেছিলেন । প্রায় 24 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে নিখোঁজ তিনি । তাঁর বড় মেয়ে ইটিভি ভারতকে জানান, "গতকাল সন্ধে 6টায় আমরা প্রথম খবর পাই । 10 জন মিলে একজন কন্ট্রাক্টরের অধীনে এখানে কাজে এসেছিল । সেই কন্ট্রাক্টর কাকুকে কাল থেকে বহুবার ফোন করেছি । প্রথমে ফোন ধরেনি ৷ অবশেষে আমরা ওঁকে ফোনে যোগাযোগ করে জানতে পারি এই দুর্ঘটনার কথা ৷ তিনি জানান, তিনি হাসপাতালে ভর্তি আছেন ৷ তবে আমার বাবার কোনও খবর দিতে পারেননি তিনি ৷ এরপর আমরা সোজা হাসপাতালে চলে আসি । আমার স্বামী তারাতলায় আছেন । কিন্তু কোথাওই এখনও বাবাকে খুঁজে পাইনি ।"
তারতলার ধ্বংসস্তূপ থেকে কোনওক্রমে উদ্ধার করে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ঢালাইকর্মী বদন মুণ্ডাকে ৷ বেশ কিছুদিন ধরেই সেখানে কাজ করছিলেন তিনি ও তাঁর স্বামী । তবে বদনের স্বামী প্রদ্যুৎ কপালজোরে বেঁচে যান ৷ তিনি জানান, "আমি আর আমার স্ত্রী একসঙ্গে কাজ করছিলাম । তখন আমি জল আনতে বাইরে যাই । ফিরে এসে দেখি গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়েছে । বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করতে পারি ৷ বর্তমানে সে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।"
অন্যদিকে, প্রথমবার জগদ্দল থেকে কলকাতায় কাজে এসেছিলেন আরেক শ্রমিক । তিনি এখন হাসপাতালে ভর্তি ৷ তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সামন্ত জানান, "আমার বাড়িতে সাত মাসের ছেলে আছে । এছাড়াও দুই মেয়ে রয়েছে । ওরা আটজন মিলে এসেছিল । সবাই হাসপাতালে ভর্তি আছে ৷ তবে দুজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ।"
বৃহস্পতিবার উদ্ধার হয়েছে রানিগঞ্জের নবীন সিং-এর দেহও । তাঁর ট্যাটু দেখে তাঁকে চিহ্নিত করেছে পরিবারের লোক । এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁকে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসা হয় ।