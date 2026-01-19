'কমিশনের গাফিলতিতে মানুষের হয়রানি', SIR-শুনানি নিয়ে তোপ নেতাজির প্রপৌত্রের

'কমিশনের গাফিলতিতে মানুষের হয়রানি', SIR-শুনানি নিয়ে তোপ নেতাজির প্রপৌত্রের
কমিশনের ভুলের কারণেই সপরিবার শুনানির নোটিশ চন্দ্র বসুকে ! কমিশনকে নিজেদের ভুল শোধরানোর পরামর্শ ৷
Published : January 19, 2026 at 8:19 PM IST
কলকাতা, 19 জানুয়ারি: তিনি যে ভারতের নাগরিক, সেই প্রমাণ দিতে হয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রপৌত্র তথা প্রাক্তন বিজেপি নেতা চন্দ্রকুমার বসুকে ৷ এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ পেয়েছিলেন তিনি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা ৷ আর এ নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷ যদিও, চন্দ্র বসুকে শুনানির নোটিশ পাঠানোর কারণ ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ এবার এই ইস্যুতে কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হলেন তিনি ৷ অভিযোগ করলেন, কমিশনের গাফিলতির জন্যই তাঁর মতো লক্ষ-লক্ষ মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে ৷
চন্দ্রকুমার বসু তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, "নির্বাচন কমিশনের গাফিলতির জন্য স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের খসড়া তালিকায় ত্রুটি ধরা পড়েছে ৷ সেটা কমিশনের নিজের শুধরে নেওয়া উচিত ৷ এর জন্য সাধারণ মানুষকে ডেকে হয়রান করা উচিত নয় ৷"
উল্লেখ্য, চন্দ্র বসুকে SIR শুনানিতে হাজিরার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল ৷ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রপৌত্র চন্দ্র বসুকেও যে তাঁর নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে, সেই নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷ তবে শুধু চন্দ্র বসু একা নন, তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে এবং মেয়েকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল ৷ তাঁদের গত 16 জানুয়ারি শুনানি হয়েছে ৷
এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে সাফাই দেওয়া হয়েছে, চন্দ্র বসু তাঁর গণনা বা এন্যুমারেশন ফর্মে 2002-এর লিংকের অংশটি ফাঁকা রেখেছিলেন ৷ তাঁদের পরিবারে সবার জমা দেওয়া ফর্মগুলি অসম্পূর্ণ ছিল বলেই সবাইকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল ৷
তবে চন্দ্রকুমার বসু অভিযোগ করছেন, "2002-এর এসআইআর-এর যে তালিকাটি বেরিয়েছে, সেখানে আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের নাম ছিল না ৷ এমনকি আমার বাবা-মায়ের নামও ছিল না ৷ সেই সময় বিএলও বলেছিলেন কোনওরকম সমস্যা হবে না ৷ যদি কোনও সমস্যা হয়, তাহলে আমাকে পাসপোর্টের কপি জমা দিতে হবে ৷ সেই মতো আমি আমার পাসপোর্টের কপি-সহ অন্যান্য নথি জমা দিয়েছি ৷"
এরপরেই কমিশনের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলেন চন্দ্র বসু ৷ তিনি বলেন, "আমি এন্যুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার পরে 2002 সালের এসআইআর-এর আরেকটি তালিকা আমাকে পাঠানো হয় ৷ সেখানে আবার আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের নাম ছিল ৷ কিন্তু, ততদিনে আমাদের ফর্মটি আপলোড হয়ে গিয়েছিল ৷ তাই আমাকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে ৷"
এ নিয়ে সরাসরি কমিশনকে নিশানা করেছেন তিনি ৷ বলেন, "প্রথম তালিকায় আমাদের নাম ছিল না ৷ কিন্তু, পরের তালিকায় ছিল ৷ তাহলে এর থেকে স্পষ্ট যে, এটা কমিশনের থেকেই কোনও সমস্যা হওয়ার কারণে প্রথমবারের 2002-এর তালিকায় নাম ছিল না ৷ আবার পরে যে 2002-এর তালিকা পাঠানো হয়, তাতে আবার নাম দেখা যাচ্ছে ৷ এর জন্য তো কমিশনই দায়ী ৷ তাহলে ভোটারকে ডেকে আবার হয়রানি করার কোনও মানে আছে কি ?"
তিনি আরও বলেন, "এখানে নাগরিকত্ব প্রমাণের বিষয় নয় ৷ তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, নির্বাচন কমিশনের গাফিলতি বা ভুলের জন্য শুধু আমিই না, সাধারণ মানুষকেও বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে ৷ হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে ৷"
চন্দ্র বসুর মতে, "এই ছোট ভুলের জন্য সাধারণ মানুষকে হয়রানি করার কোনও মানে নেই ৷ প্রথমবার 2002-এর তালিকায় নাম ছিল না ৷ এরপরে আমি যখন আমার তথ্য জমা দিই, তারপরে লিস্টে আমার নাম ছিল ৷ তা সত্ত্বেও ওই ফর্ম আপলোড করার ভিত্তিতেই আমাদেরকে শুনানিতে ডাকা হয় ৷ তাই এইটুকু বিষয় তো কমিশন নিজেই তাদের তরফের সংশোধন করে নিতে পারত ৷"