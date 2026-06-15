জনকল্যাণ শিবিরের প্রথম দিনেই ভোগান্তি! বংশীহারীতে অব্যবস্থার অভিযোগে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী
মন্ত্রী বলেন, সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার নামে মানুষকে হয়রান করা ঠিক নয় । বংশীহারীতে বেশ কিছু সমস্যা চোখে পড়েছে, সেগুলি দ্রুত সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
Published : June 15, 2026 at 6:12 PM IST
বংশীহারী, 15 জুন: সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে তিন দিনের 'জনকল্যাণ শিবির' । কিন্তু সেই শিবিরের প্রথম দিনেই দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী ব্লকে ধরা পড়ল চরম অব্যবস্থার ছবি । পরিদর্শনে এসে এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের আইন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস ।
15 থেকে 17 জুন পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে আয়োজিত এই বিশেষ শিবিরে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ও আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে । শিবিরগুলির কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাজ্য প্রশাসনের তরফে সিনিয়র আধিকারিকদের বিভিন্ন জেলার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে । সেই সূত্রেই রবিবার গঙ্গারামপুর মহকুমার গঙ্গারামপুর, বংশীহারী, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডি এলাকার জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শনে যান আইন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস । বংশীহারী ব্লকে পৌঁছে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং বিভিন্ন দফতরের পরিষেবা ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখেন ।
পরিদর্শন চলাকালীন বহু মানুষ অভিযোগ করেন, সকাল 9টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও তাঁদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে । পরিষেবা পেতে নাজেহাল হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে । পরিস্থিতি দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রী । তাঁর সঙ্গে ছিলেন গঙ্গারামপুরের মহকুমাশাসক অভিষেক শুক্লা, বংশীহারীর বিডিও অসিত কুমার বিশ্বাস-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকেরা ।
সূত্রের খবর, পরিদর্শন শেষে বিডিওর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন বিরাজ বিশ্বাস । সেখানে শিবিরের নানা ঘাটতি ও সাধারণ মানুষের ভোগান্তির বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি । পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, "সরকারি পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই এই উদ্যোগ । কিন্তু কোথাও যেন সাধারণ মানুষকে হয়রানির শিকার হতে না হয় । বংশীহারীতে যে সমস্যাগুলি চোখে পড়েছে, সেগুলি দ্রুত সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।"
অন্যদিকে, বংশীহারী ব্লক প্রশাসনও কিছু ত্রুটির কথা স্বীকার করেছে । বিডিও অসিত কুমার বিশ্বাস জানান, প্রথম দিনেই বিপুল সংখ্যক মানুষ শিবিরে আসায় কিছু ক্ষেত্রে চাপ তৈরি হয়েছিল । তিনি বলেন, "19টি দফতরের 55টি প্রকল্পের সুবিধা নিতে প্রচুর মানুষ এসেছেন । আইন প্রতিমন্ত্রী কয়েকটি ঘাটতির বিষয় তুলে ধরেছেন । আগামী দিনে যাতে সেই সমস্যাগুলি আর না থাকে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনমুখী কর্মসূচির প্রথম দিনেই অব্যবস্থার অভিযোগ ঘিরে প্রশাসনিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা । এখন দেখার, পরবর্তী দু'দিনে পরিস্থিতি কতটা সামাল দিতে পারে স্থানীয় প্রশাসন ।