খোলা রেড রোড, জমায়েত ব্রিগেডে! সরকারি নির্দেশিকা মেনে মসজিদ-ঈদগাহে নমাজ পাঠ

খোলা রেড রোড, জমায়েত ব্রিগেডে! সরকারি নির্দেশিকা মেনে মসজিদ-ঈদগাহে নমাজ পাঠ
কলকাতার পর সুজাপুরে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঈদের নমাজ পাঠ হল সরকারি সমস্ত নির্দেশিকা মেনে ৷ দীর্ঘ দশক পর খোলা রইল জাতীয় সড়ক ৷
Published : May 28, 2026 at 7:46 PM IST
মালদা, 28 মে: বাম আমল থেকেই কলকাতার রেড রোডে ঈদের নমাজ পাঠ হত ৷ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি পরিচালিত সরকার জানিয়ে দিয়েছিল, এখন থেকে রাজ্যের কোথাও রাস্তার উপর ঈদের নমাজ আদায় করা যাবে না ৷ নমাজ পাঠ করতে হবে মসজিদ, ঈদগাহ কিংবা কোনও ময়দানে ৷ এবারই প্রথম কলকাতার ব্রিগেডে ঈদ উল আযহার নমাজ পাঠ করেছেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ ৷
রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে এবার মালদার সুজাপুরেও ঈদগাহের মাঠেই নমাজ পাঠ করা হয়েছে ৷ দীর্ঘ দশক পর এবার প্রথম নমাজ চলাকালীন খোলা ছিল 12 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ নমাজ পাঠ শেষে নমাজি থেকে শুরু করে সুজাপুরের নয়মৌজা ঈদগাহ কমিটিও সরকারি এই নির্দেশিকাকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷
রেড রোড নয়, ব্রিগেডে নমাজ পাঠ
পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বড় ঈদের জমায়েত হয় কলকাতায় ৷ পালাবদলের পর রেড রোডে ঈদের নমাজের স্থান বদল হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের নির্দেশে রেড রোড থেকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এদিন প্রথম ঈদের নমাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে । প্রায় হাজার দেড়েক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ঈদ উল আযহা'র নমাজে অংশগ্রহণ করেন ।
আয়োজকের ভূমিকায় ছিল খিলাফত কমিটি । তাদের বক্তব্য, শান্তিপূর্ণভাবে নমাজ সম্পন্ন হয়েছে । কোনওরকম সমস্যায় পড়তে হয়নি । স্থান বদল নিয়েও কোনও সমস্যা হয়নি । বরং, রেড রোডের তুলনায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জায়গার পরিমাণটা অনেকটাই বেশি হওয়ায় সুবিধেই হয়েছে বলে দাবি আয়োজকদের ।
ঈদের নমাজ পাঠে রাজ্যের দ্বিতীয় বড় আয়োজন সুজাপুরে
কলকাতার পরই ঈদের জমায়েতের নিরিখে সুজাপুরের স্থান ৷ এখানকার নয়মৌজা ঈদগাহ ময়দানে নমাজ পাঠ করেন লক্ষাধিক মানুষ ৷ এতদিন নমাজ পাঠের সময় প্রায় দু’ঘণ্টা ধরে বন্ধ করে দেওয়া হত ঈদগাহের পাশ দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়ক ৷ এবার তার ব্যতিক্রম ৷ কয়েকদিন ধরেই কালিয়াচক থানার পুলিশ মাইকিং করে জানিয়ে দিয়েছে, সরকারি নির্দেশিকা মেনে এবার নমাজ পাঠ করতে হবে ৷ জাতীয় সড়কের উপর কেউ নমাজ পাঠ করতে পারবে না ৷ শুধু তাই নয়, এবারের ঈদে গরু কুরবানি নিয়েও সরকারি নির্দেশিকার কথা বারবার ঘোষণা করেছে পুলিশ ৷ শুধু তাই নয়, এই ঈদে সরকারি নির্দেশিকা মানা হচ্ছে কি না তার পর্যবেক্ষণ করতে এদিন পুলিশের তরফে ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যও নেওয়া হয়েছে ৷
যদিও তেমন কিছু ঘটেনি ৷ সারা দেশের সঙ্গে এদিন সুজাপুর ঈদগাহ ময়দানে শান্তিপূর্ণভাবেই পালিত হয়েছে ঈদ উল আযহার নমাজ ৷ প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও তত্ত্বাবধানে লক্ষাধিক মুসলিম ঈদের নমাজে অংশগ্রহণ করেছেন ৷ নমাজ শেষে দেশ ও জাতির শান্তি, সম্প্রীতি ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতও করা হয় ৷ প্রত্যেকে অন্যকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান ৷ সমাজে শান্তি ও ভাতৃত্ববোধ বজায় রাখার আহ্বান জানান ৷ শান্তিপূর্ণভাবে ঈদের নমাজ সম্পন্ন হওয়ায় প্রশাসনের তরফেও সবাইকে ধন্যবাদ জানানো হয় ৷
নয়মৌজা ইদগাহের মৌলনা মুফতি মহম্মদ আসাদুল্লাহ বলেন, "আমরা বিশ্বস্রষ্টার আনুগত্যে প্রিয় নবি হজরত মহম্মদের অনুগত হিসাবে আজ সরকারি নির্দেশিকা মেনে ঈদের নমাজ আদায় করেছি ৷ আমরা দেশীয় আইন ও সংবিধানের উপর পুরোপুরি আস্থাশীল ৷ আমাদের কিছু মানুষ আবেগের বশে হয়তো অনেক ভুল কাজ করে ফেলে ৷ সেটা কখনই উচিত নয় ৷ আমাদের সবাইকেই আইন মেনে চলতে হবে ৷ ন’টি গ্রাম থেকে নির্বাচিত কমিটির সহযোগিতায় আজ নমাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ৷ সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলায় প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই ৷"
নয়মৌজা ঈদগাহ কমিটির কোষাধ্যক্ষ মহম্মদ আরিফ আলি জানান, "আজ আমরা নয়মৌজাবাসী শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ উল আযহার নমাজ আদায় করেছি ৷ ঈদগাহের পরিধির মধ্যেই আজ সমস্ত সরকারি গাইডলাইন মেনে নমাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে ৷ সরকারি নির্দেশ মানার জন্য নয়মৌজাবাসীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই ৷"
নয়মৌজা সুভানিয়া হাইমাদ্রাসার শিক্ষক মহম্মদ জিয়াউল হকের বক্তব্য, "ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি ৷ আর ধৈর্য হল ইমানের অর্ধেক ৷ নয়মৌজাবাসী আজ শান্তিপূর্ণভাবে, সরকারি নিয়ম মেনে ঈদের নমাজ আদায় করেছে ৷ এতে আমরা খুব খুশি ৷ এর জন্য নয়মৌজাবাসীকে আমি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ৷ আগামীতেও আমরা শান্তি বজায় রাখার প্রতিজ্ঞা করছি ৷"
হাওড়ায় পালিত ঈদ
একই ছবি দেখা গিয়েছে হাওড়াতেও ৷ বৃহস্পতিবার ভোরে হাওড়ার বাঁকড়া জামে মসজিদের সামনের রাস্তা ছিল একেবারে ফাঁকা । প্রতি বছর কুরবানির ঈদে যে রাস্তা ভরে যেত জমায়েতে, এবার সেখানে নেই মাদুর, নেই ভিড়ের ঠেলাঠেলি । বদলে মসজিদের দেওয়ালের ভিতরেই দুই দফায় নমাজ সারলেন এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ । আইন মেনে ঈদ পালনের বার্তা দিয়েছে হাওড়াবাসী ৷
ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই লাইন করে মানুষ এদিন ঢুকতে শুরু করলেন মসজিদে । আগের মতো খোলা মাঠ বা রাস্তা নয়, এবার সরকারের নির্দেশ মেনে ভিতরেই জায়গা করে নিলেন মুসলমান মানুষজন । দুই পর্বে নমাজের ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষ। ফলে ঠাসাঠাসি নেই, চিৎকার নেই । নমাজ শেষে সবাই একে অন্যকে আলিঙ্গন করলেন, মুখে মুখে শুভেচ্ছা বিনিময় হল ।
মসজিদ কর্তৃপক্ষের কথায়, আগের বছরগুলোতে রাস্তায় জায়গা করে নমাজ পাঠ হত । কিন্তু এবারের পরিস্থিতির কথা ভেবে প্রশাসনের বিধিকে মান্যতা দেওয়া হল । ভিতরে দুই দফায় নমাজের ব্যবস্থায় ভিড় সামলানো সহজ হয়েছে । নমাজ শেষে যাঁরা বেরোলেন, তাঁদের অনেকেরই বক্তব্য - "মনটা আজ শান্ত । তাড়াহুড়ো নেই, হইচই নেই । নমাজের পর দিনটা এখন পরিবারের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার ।"