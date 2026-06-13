কেউ হারিয়েছেন সন্তান, কেউ চাকরি ! 'জনতার দরবারে' মুখ্যমন্ত্রীর সামনে অভিযোগের পাহাড়
জনতার দরবারে কান্না, ক্ষোভ আর বিচারপ্রার্থনা ! মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে যদি সমস্যার কোনও সমাধান মেলে ।
Published : June 13, 2026 at 4:56 PM IST
কলকাতা, 13 জুন: শনিবার সকালে সল্টলেকের বিজেপি রাজ্য দফতরের ছবিটা ছিল একেবারেই অন্য রকম । সাধারণ দিনে যেখানে রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের আনাগোনাই বেশি চোখে পড়ে, সেখানে এ দিন ভিড় জমালেন রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে আসা সাধারণ মানুষ । কারণ, বসেছিল মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবার' ।
নিত্যদিনের বঞ্চনা, প্রশাসনিক অবহেলা, বিচার না পাওয়ার ক্ষোভ কিংবা ব্যক্তিগত দুর্দশার কথা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কানে পৌঁছে দিতেই সেখানে হাজির হয়েছিলেন তাঁরা । ফলে বিজেপির রাজ্য দফতরের সামনে সকাল থেকেই ছিল দীর্ঘ অপেক্ষা । কারও হাতে নথির ফাইল, কারও চোখে জল, কারও মুখে ক্ষোভ । একটাই প্রত্যাশা, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে যদি সমস্যার কোনও সমাধান মেলে ।
সেই ভিড়ের মধ্যেই ছিলেন আয়ুষকুমার নাথের মা । গত 13 মে বাঁশদ্রোণীর মহর্ষি বিদ্যামন্দির স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র আয়ুষের মৃত্যুর ঘটনায় এখনও বিচার পাননি বলে অভিযোগ তাঁর । পরিবারের দাবি, ক্লাস চলাকালীন অসুস্থ বোধ করলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি । বরং তাকে দিনের শেষ ক্লাস পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষেই বসিয়ে রাখা হয়েছিল । পরে স্কুল ছুটির সময় ভারী ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি থেকে নামার সময় ওপর থেকে পড়ে গুরুতর জখম হয় সে । 11 দিন কোমায় থাকার পর 24 মে মৃত্যু হয় আয়ুষের । ঘটনার এক মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের । এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে ছেলের মৃত্যুর বিচার দাবি করেন তাঁর মা ।
জনতার দরবারে হাজির হয়েছিলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের হাউস স্টাফ চিকিৎসক ড. অমর্ত্য ঘোষালের পরিবারও । দুই মাস আগে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত্যু হয়েছিল 24 বছরের ওই তরুণ চিকিৎসকের । ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলেও তদন্তে সন্তুষ্ট নয় পরিবার । মৃতের বাবা বিবেকানন্দ ঘোষালের অভিযোগ, তাঁর ছেলে আসলে মেডিক্যাল কলেজের 'থ্রেট কালচার' এর বলি । ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিআইডি তদন্ত শুরু হলেও সেই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে পরিবার । এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নতুন করে তদন্তের দাবি জানান তাঁরা । সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠনের আশ্বাস দিয়েছেন ।
অভিযোগ নিয়ে হাজির ছিলেন মন্দিরতলার বাসিন্দা দেবনারায়ণ মণ্ডলও । তাঁর দাবি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়ার কারণেই পূর্বতন সরকারের আমলে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল । দীর্ঘ আইনি লড়াই সত্ত্বেও এখনও সুবিচার পাননি বলে অভিযোগ তাঁর ।
অন্যদিকে, পারিবারিক সম্পত্তি সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন চেতলার বাসিন্দা দেবারতি চট্টোপাধ্যায় । তাঁর অভিযোগ, বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর মামাবাড়িতে বড় হলেও পরবর্তীকালে মামা অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তাঁর সম্পত্তি হাতিয়ে নেন । প্রশাসনের বিভিন্নস্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল মেলেনি বলে দাবি তাঁর । সূত্রের খবর, প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷