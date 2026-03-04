2 লাখের বেশি খরচ হলেও মিলবে ক্যাশলেস সুবিধা, পেনশনভোগীদের জন্য সুখবর রাজ্যের
এই নিয়ে রাজ্যের অর্থ দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে৷
Published : March 4, 2026 at 7:24 PM IST
কলকাতা, 4 মার্চ: রাজ্য সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মী বা পেনশনভোগীদের জন্য বড়সড় স্বস্তির খবর শোনাল রাজ্য সরকার। এবার থেকে রাজ্যের পেনশনভোগীরা বেসরকারি হাসপাতালে ইনডোর চিকিৎসার ক্ষেত্রে দু’লক্ষ টাকার বেশি বিলেও ক্যাশলেস বা নগদহীন সুবিধা পাবেন। রাজ্য অর্থ দফতরের তরফ থেকে এই মর্মে একটি নয়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।
এতদিন পর্যন্ত এই বিশেষ সুবিধা শুধুমাত্র কর্মরত রাজ্য সরকারি কর্মীরাই পেতেন। এবার সেই একই সুবিধা রাজ্যের সমস্ত পেনশনভোগীদের জন্যও সম্প্রসারিত করা হল, যার ফলে বয়স্ক মানুষদের উন্নত চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর্থিক দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।
রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে থাকা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিন ধরেই এই বিষয়ে একটি বড় দাবি ছিল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ জটিল শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় এবং বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই খরচ দু’লক্ষ টাকার গণ্ডি অনায়াসেই পেরিয়ে যায়। এতদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল, পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রে দু’লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস সুবিধা পাওয়া যেত। তার বেশি বিল হলে নিজেদের পকেট থেকে প্রথমে টাকা দিতে হতো৷ তার পর সেই বিল রিইম্বার্সমেন্ট বা ফেরত পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হতো।
এই পুরনো নিয়মের জেরে বয়স্ক মানুষদের এবং তাঁদের পরিবারকে অনেক সময় চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হতো। তাৎক্ষণিকভাবে এত বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থের জোগান দেওয়া মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। বিশেষ করে আইসিইউ বা জটিল অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে যখন বিল কয়েক লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যায়, তখন নগদ টাকার ব্যবস্থা করতে গিয়ে পরিবারগুলিকে প্রবল মানসিক চাপের মুখে পড়তে হতো। রাজ্য সরকারের নতুন এই নির্দেশিকা সেই দীর্ঘদিনের সমস্যার অনেকটাই সমাধান করল।
রাজ্য অর্থ দফতরের জারি করা নতুন নির্দেশিকায় অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, ঠিক কীভাবে এই দু’লক্ষ টাকার বেশি ক্যাশলেস সুবিধা পাওয়া যাবে। নিয়ম অনুযায়ী, কোনও পেনশনভোগী বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলে এবং তাঁর চিকিৎসার খরচ দু’লক্ষ টাকার সিলিং বা ঊর্ধ্বসীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, অবিলম্বে অর্থ দফতরকে সেই বিষয়ে অবগত করতে হবে। পেনশনভোগী নিজে অথবা তাঁর কোনও প্রতিনিধি এই বিষয়টি অর্থ দফতরকে জানাবেন।
এর জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা রোগীর পরিবারকে আগামী 10 দিনের চিকিৎসার একটি আনুমানিক খরচের হিসাব বা এস্টিমেটেড কস্ট জমা দিতে হবে। এর পাশাপাশি, রোগীর বর্তমান শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ এবং চিকিৎসার রূপরেখা দিয়ে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতালের তরফ থেকে একটি প্রোগনোসিস রিপোর্টও জমা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই রিপোর্ট খতিয়ে দেখেই চিকিৎসার প্রকৃত খরচ এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হবে অর্থ দফতর।
এই নতুন নির্দেশিকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং স্বস্তির বিষয় হল অনুমোদনের সময়সীমা। অর্থ দফতরের নির্দেশিকায় পরিষ্কার জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পেনশনভোগী বা তাঁর পরিবারের তরফ থেকে আবেদন জমা পড়ার পর মাত্র 24 ঘণ্টার মধ্যেই সেই আবেদনের নিষ্পত্তি করা হবে। অর্থাৎ, দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফাইল ক্লিয়ার করে ক্যাশলেস চিকিৎসার অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হবে সরকারের তরফে। এর ফলে টাকার অভাবে চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় কোনোরকম বিলম্ব বা ব্যাঘাত ঘটবে না।
প্রশাসনিক মহলের মতে, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত মানবিক। এর ফলে রাজ্যের কয়েক লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী এবং তাঁদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরা সরাসরি উপকৃত হবেন। বর্তমান সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিকীকরণের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক খরচও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই মূল্যবৃদ্ধির যুগে ক্যাশলেস চিকিৎসার ঊর্ধ্বসীমা তুলে নেওয়ার এই সিদ্ধান্ত বয়স্ক পেনশনভোগীদের জন্য আক্ষরিক অর্থেই একটি লাইফলাইন বা জীবনদায়ী পদক্ষেপ হয়ে উঠবে।