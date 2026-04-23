রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি, শান্তিপূর্ণ ভোট করে পথ দেখাল শৈলরানি

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি, শান্তিপূর্ণ ভোট করে পথ দেখাল শৈলরানি
সাধারণ মানুষ থেকে প্রার্থী ও হেভিওয়েটরা ভোট দিলেন দার্জিলিংয়ে ৷ শান্তিপূর্ণভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে হল ভোট ৷ পাহাড় থেকে শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ৷
Published : April 23, 2026 at 6:06 PM IST
দার্জিলিং, 23 এপ্রিল: রাজ্যে প্রথম দফার ভোটে বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে । ময়না, নওদা, লাভপুর, কুমারগঞ্জ, নানুর-সহ একাধিক জায়গায় ভোটকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে । আর ঠিক তার উলটো ছবি দেখা গেল শৈলরানি দার্জিলিংয়ে । একসময় যেখানে পৃথক রাজ্যের দাবিতে সশস্ত্র আন্দোলনকে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল পাহাড় । পুলিশ কর্মী অমিতাভ মালিক থেকে মদন তামাংয়ের মতো হত্যাকাণ্ড ঘটেছে । সেই পাহাড়ই এখন রাজনৈতিক শান্তি ও শৃঙ্খলার পথ দেখাচ্ছে ।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পাহাড়ের প্রতিটি বুথে ভোটারদের লাইন দেখা গিয়েছে । আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের প্রভাব পাহাড়ে বেশি থাকার ফলে যেখানে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার বেশি সম্ভাবনা থাকে, সেখানে ঠিক তার উলটো ছবি দেখা গেল পাহাড়ে । আর পাহাড়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হওয়ায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা অপর রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ও কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ।
এদিন সকালে সেন্ট টেরেসা হাইস্কুলে ভোট দেন জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা । একইভাবে সিংমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সস্ত্রীক ভোট দেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং । চাঁদমারি সমাজ ভবনে ভোট দেন মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি । দার্জিলিংয়ের বিজেপি প্রার্থী নোম্যান রাই, বিজিপিএম প্রার্থী বিজয় কুমার রাই একইভাবে দার্জিলিংয়ে ভোট দেন । পাশাপাশি কার্শিয়াংয়ের বিজেপি প্রার্থী সোনম লামা, বিজিপিএম প্রার্থী অমর লামা ও আইজিজেএফ প্রার্থী বন্দনা রাই নিজেদের ভোট দেন । গোটা পাহাড়ে এদিন খুবই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হতে দেখা গিয়েছে ।
জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপা বলেন, "পাহাড়ে এখন শান্তি রয়েছে । এটাই তার প্রমাণ । খুব শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে । এজন্য প্রত্যেক পাহাড়বাসী ও প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে ধন্যবাদ জানাই ৷ এবার আমরা পাহাড়ে তিনটে আসনেই জয় পাব । এক বিজেপির সব নেতা মন্ত্রী মিলে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে পরাজিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে । কিন্তু কোনও লাভ হবে না । এবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হবেন ।"
গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং বলেন, "এবার পাহাড়ে পরিবর্তন আসবে । আমরা বিজেপির সঙ্গে মিলে এক দুর্নীতি মুক্ত উন্নত পাহাড় গড়ব ।"
দার্জিলিংয়ের ভোটার সুনীতি রাই বলেন, "আমরা পাহাড়ে উন্নয়ন চাই । রাস্তাঘাট, পানীয় জল চাই । আর এখন পাহাড়ে আগের থেকে অনেক উন্নয়ন হচ্ছে ।" আরেক ভোটার পুনম থাপা বলেন, "পাহাড়বাসী এখন নাগরিক পরিষেবা ও উন্নয়ন চায় । পাহাড়ে অনেক উচ্চশিক্ষিত যুবক যুবতী রয়েছে । তাদের জন্য কাজ করতে হবে ।"