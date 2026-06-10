ETV Bharat / state

পরিকাঠামো বদল, দুর্নীতিমুক্ত রাজ্য গড়ার অঙ্গীকার, ঘোষণা পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দারের

দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনই কাজের গতি ফেরানো এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার প্রশ্নে নিজের কঠোর অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন নতুন পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার।

PDW Minister Ajay Kumar Poddar
পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 10, 2026 at 8:42 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 10 জুন: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর পূর্ত দফতরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই আমূল পরিবর্তনের বার্তা দিলেন নতুন মন্ত্রী অজয় পোদ্দার। বুধবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি রাজ্যের বেহাল রাস্তাঘাট, প্রশাসনিক স্তরে আর্থিক সমন্বয়ের অভাব এবং দফতরকে ঘিরে থাকা দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে নজিরবিহীনভাবে সরব হলেন। একই সঙ্গে এদিন সকালে আলিপুরের জেলা পরিষদ ভবনে লাগা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাতেও পূর্বতন সরকারের গাফিলতি ও দূরদর্শিতার অভাবকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। সব মিলিয়ে, দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনই কাজের গতি ফেরানো এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার প্রশ্নে নিজের কঠোর অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন নতুন পূর্তমন্ত্রী।

সামনেই বর্ষা, অথচ রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার রাস্তাঘাটের কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে চিন্তিত সাধারণ মানুষ। এই বিষয়ে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বিগত সরকারের নীতিকেই দায়ী করেন। তাঁর অভিযোগ, গত 10 বছরে, বিশেষ করে বিগত অর্থবর্ষে পূর্ত দফতরে ন্যূনতম বরাদ্দটুকুও ছিল না। ফলে স্কুটার, মোটরসাইকেল, চারচাকা কিংবা সাইকেল আরোহী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ— সকলকেই প্রতিদিন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ভিন রাজ্য থেকে আসা সাধারণ মানুষ বাংলার রাস্তার দশা দেখে উপহাস করছেন এবং কাঁচা রাস্তাই এর চেয়ে ভালো বলে মন্তব্য করছেন। এই নেতিবাচক পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়ে মন্ত্রী বলেন, “আমরা আসার পরে, এই যে বাক্যটা, পুরোটা চেইঞ্জ করে দেব। অন্য স্টেট থেকে যারা আসবে বলবে আমার স্টেট থেকে এখানকার রোডগুলি অনেক ভালো।”

তবে বর্ষার মরশুমে তড়িঘড়ি পিচের কাজ করা সম্ভব নয় জানিয়ে তিনি স্পষ্ট করেন যে, এখন সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি সেরে রাখা হচ্ছে যাতে বর্ষা কাটলেই দ্রুত গতিতে কাজ শুরু করা যায়। ফাঁকা প্রতিশ্রুতির বদলে মাটিতে কাজ করে দেখানোর অঙ্গীকার নিয়ে অজয়বাবু বলেন, “মানুষ বাস্তবের জমিতে দেখতে পাবে কাজ। আমাদের কথায় নয়, কাজ দেখে মিলিয়ে নিন... আগামী দিনের রোড দেখে লোক বলবে হ্যাঁ কাজ হয়েছে। সেভাবে আমরা এগোব।” এই কাজে সংবাদমাধ্যমকে ‘গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ’ হিসেবে উল্লেখ করে পরিকাঠামোর খামতিগুলি ধরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বিগত দিনে পূর্ত দফতরের ফাইল অর্থ দফতরে আটকে থাকা এবং আর্থিক মঞ্জুরির অভাবে কাজ থমকে যাওয়ার যে চেনা অভিযোগ উঠত, তা পুরোপুরি খণ্ডন করেছেন নতুন মন্ত্রী। তিনি সাফ জানান, বর্তমান প্রশাসনে প্রতিটি দফতর স্বাধীনভাবে কাজ করবে। রাজ্যের সার্বিক সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

রেলের বিপুল বরাদ্দের উদাহরণ টেনে তিনি জানান, যেখানে বার্ষিক বাজেট চোদ্দো হাজার কোটি টাকা, সেখানে রেলের পরিকাঠামো ও উন্নয়নের স্বার্থে এক লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ঠিক একইভাবে প্রয়োজন হলে রাজ্যের সড়ক পরিকাঠামো মজবুত করতে তাঁরা কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করীর দ্বারস্থ হতেও দ্বিধা করবেন না। অজয়বাবুর কথায়, “আমাদের গভমেন্ট তো আছেই। উই উইল ডু ইট ইন এ কনানস... আমরা কোঅর্ডিনেশন করে কাজ করব যে পশ্চিম বাংলার সমগ্র উন্নয়ন হতে পারে।”

টেন্ডার প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে পূর্ত দফতরে দুর্নীতির যে দীর্ঘদিনের বদনাম রয়েছে, তা মুছে ফেলতেও বদ্ধপরিকর নতুন মন্ত্রী। রাস্তা কিংবা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পূর্ত কাজ— সবক্ষেত্রেই ‘জিরো টলারেন্স’ বা শূন্য সহনশীলতার নীতি নেওয়ার কথা ঘোষণা করে তিনি বলেন, “গত সরকারে এমন কোন দফতর ছিল না যেখানে আপনি যে শব্দ প্রয়োগ করলেন, সেটা নেই। ভ্রষ্টাচার মুক্ত, ভয় মুক্ত বাংলা আমরা চাই ও সেটা আমরা করে দেখাব।”

কর্মীদের শৃঙ্খলার মধ্যে কাজ করার বার্তা দিয়ে তিনি সাফ জানান, অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না এবং সবাইকে নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে আসতে হবে। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দুর্নীতিবিরোধী স্লোগান স্মরণ করিয়ে দিয়ে মন্ত্রী বলেন, “যে মোদিজি বলেন না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা, সেই বাক্য আপনারা খেয়াল রাখবেন পশ্চিম বাংলায় আমরা করে দেখাব।”

এদিন সকালে আলিপুরের জেলা পরিষদ অফিসে লাগা আগুন নিয়েও পূর্বতন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন পূর্তমন্ত্রী। সকাল 9টায় আগুন লাগার পর 9টা 12 এবং 9টা 28 মিনিটে দমকলের গাড়ি পৌঁছালেও পরিকাঠামোগত ত্রুটির কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়। প্রায় 40 বছরের পুরনো ও জরাজীর্ণ এই ভবনের চারপাশে জবরদখল, হকারদের আধিক্য ও অপরিসর জায়গার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হওয়ার দাবি করেন তিনি।

বহুতল এই ভবনে আধুনিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার অভাব এবং দমকলের যন্ত্রাংশের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তিনতলায় আগুন লাগলে জল দোতলা পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে, আবার ছ'তলা কিংবা ন'তলায় আগুন লাগলে জল যথাক্রমে তিনতলা ও সাততলা পর্যন্ত উঠছে। একই সঙ্গে ভবনের ভেতরে যত্রতত্র স্টোভ জ্বালানো, হকারদের দিয়ে চা তৈরি এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে বৈদ্যউতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, “যেভাবে তারা ব্যবহার করেছে বিল্ডিং... সেটা গত সরকার কী দেখত কী না দেখত আমি তো বুঝতে পারছি না।” প্রথম দিনই মন্ত্রীর এমন কঠোর ও আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রশাসনিক অলিন্দে এক নতুন কর্মসংস্কৃতিরই ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

  1. পর্যটনে শঙ্কর, অর্থ-পরিবহণের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় ! খুশির হাওয়া শিলিগুড়িতে
  2. উচ্চশিক্ষায় 'হারানো গৌরব' ফেরানোর ডাক, জাতীয় শিক্ষানীতি হুবহু প্রয়োগের বার্তা মন্ত্রীর

TAGGED:

AJAY KUMAR PODDAR
PDW MINISTER
পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার
PDW MINISTER AJAY KUMAR PODDAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.