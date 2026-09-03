শিক্ষায় দেশপ্রেমই পাখির চোখ, সিলেবাস বিকৃতির অভিযোগ তুলে আগের সরকারকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

শিক্ষায় দেশপ্রেমই পাখির চোখ, সিলেবাস বিকৃতির অভিযোগ তুলে আগের সরকারকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর
শিক্ষায় জাতীয়তাবাদ এবং সংস্কার ফেরানোই তাঁর সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
Published : September 3, 2026 at 4:08 PM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের পথে হাঁটতে চলেছে সরকার। বৃহস্পতিবার গোলপার্কের বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই বার্তাই দিলেন। শিক্ষায় জাতীয়তাবাদ এবং সংস্কার ফেরানোই তাঁর সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে বাম ও তৃণমূল জমানার শিক্ষানীতির কড়া সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে বিদ্যাভারতীর স্কুলের সংখ্যা এক হাজারের গণ্ডিতে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রাও বেঁধে দিয়েছেন তিনি।
এদিন মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে টালিগঞ্জে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করে গোলপার্কের অনুষ্ঠানে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আগের সরকারের সিলেবাস এবং তোষণ নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। বাম জমানায় ইংরেজি ও কম্পিউটার শিক্ষার বিরোধিতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, সুকৌশলে শিশুদের সিলেবাসে বিকৃতি ঘটানো হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মাকে আম্মা, আকাশকে আসমান, আপনার যে শব্দ ভাষার বিকৃতি সিলেবাসে ছোট ছোট বাচ্চাদের খুব প্ল্যান করে একদম যেখানে আমাদের প্রজন্ম তৈরি হয় ভবিষ্যৎ, ওই জায়গাটাতে এমন জায়গায় সূক্ষ্মভাবে সিলেবাস তৈরি করা হয়েছিল, শিক্ষা ব্যবস্থাকে দাঁড় করানো হয়েছিল যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা কখনো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা স্বামী বিবেকানন্দ ভাবেননি।"
তিনি আরও জানান, আগে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কেবল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের স্কলারশিপ দেওয়া হত। তাঁর সরকার সেই বৈষম্য দূর করেছে। আগের সিলেবাসে চাকরি চুরিতে অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম থাকলেও, ক্ষুদিরাম বসু বা মাতঙ্গিনী হাজরার মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম খুঁজে পাওয়া যেত না বলেও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রাজ্যে ইতিমধ্যেই জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা হয়েছে বলে এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী।
স্কুলে প্রার্থনা চলাকালীন বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক করার বিষয়েও তিনি কড়া বার্তা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, "প্রার্থনায় পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরম ম্যান্ডেটরি করেছি।" কেউ গাইতে না চাইলে সরকারি সাহায্য বন্ধের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমি এডুকেশন সেক্রেটারিকে বললাম কিছু ভিডিও পাঠান, দেখলাম ঠোঁট নড়ছে না, দাঁড়িয়েছে। বললাম ঠোঁটও নাড়াতে হবে।"
স্কুলে হিন্দু পড়ুয়াদের চন্দন টিকা পরতে বাধা দেওয়ার একটি অভিযোগের কথাও এদিন তুলে ধরেন তিনি। এই ধরনের মানসিকতা বদলের ডাক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ মেনে চলবে। শিক্ষায় আলাদা কোনও বিভাজন থাকবে না। মাদ্রাসা থেকে উচ্চশিক্ষা, সব একই ছাতার তলায় আসবে।
পড়ুয়ারা যাতে সাত্ত্বিক আহার পায়, তার জন্য কলকাতার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান। রাজ্যে বিদ্যাভারতীর প্রসারেও সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী এক বছরের মধ্যে রাজ্যে বিদ্যাভারতীর স্কুলের সংখ্যা এক হাজারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছেন তিনি। রাজারহাটে একটি নতুন স্কুল তৈরির জন্য রবীন্দ্র চামারিয়ার প্রস্তাব প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "প্লিজ সেন্ড মি এ লেটার টু মি স্টেট গভর্নমেন্ট উইল প্রোভাইড এডিকুয়েট ল্যান্ড।"
শিক্ষাঙ্গনে দেশপ্রেম ফেরাতে এনসিসি এবং ব্রতচারী আবার চালু করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগের সরকার এনসিসি নিষিদ্ধ করে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছিল বলে তাঁর দাবি। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কাছে রাজ্যে আরও সৈনিক স্কুল এবং প্রতিটি স্কুল-কলেজে এনসিসি চালুর আর্জি জানিয়েছেন তিনি।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশবিরোধী স্লোগান নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এই ভূমিতে আপনি বলবেন কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি! আপনি পহেলগাম হলে মিছিল বের করবেন না, আর অপারেশন শুরু হলে বলবেন যে যুদ্ধ বন্ধ করো।" তাঁর সংযোজন, "আপনি এক্সিলেন্স সেন্টার যাদবপুরের দেওয়ালে লিখবেন ফ্রি প্যালেস্টাইন! আমাদের দেখতে হবে? আপনি ভাই লিখুন না ফ্রি পিওকে! পাক অকুপাই কাশ্মীর। লিখুন ফ্রি পিওকে আপনাকে আমি সাপোর্ট করব।"
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে মানুষ গড়ার শিক্ষাই এখন রাজ্যের প্রধান লক্ষ্য। আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে সমাজের সব স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।