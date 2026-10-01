প্রতিনিয়ত বদলি ! সংখ্যা কমেছে চিকিৎসকদের, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বিপাকে রোগীরা
Malbazar Super Speciality Hospital: চিকিৎসকের অভাবে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার তারিখ পাচ্ছেন না রোগীরা ৷ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের অবস্থা তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের সন্তু চৌধুরী ৷
Published : October 1, 2026 at 3:50 PM IST
মালবাজার (জলপাইগুড়ি), 1 অক্টোবর: দিনে দিনে বেড়েই চলছে রোগীর চাপ ৷ এদিকে প্রতিনিয়ত চলছে চিকিৎসকদের বদলি । আর তাতেই ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের অবস্থা । দূর দূরান্ত থেকে পরিষেবা নিতে এসে বিপাকে পড়ছেন রোগীরা ৷
যে হাসপাতালে সব মিলিয়ে শতাধিক চিকিৎসকের থাকার কথা, সেখানে এই মুহূর্তে রয়েছেন মাত্র 47 জন চিকিৎসক । বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও নেই এই মুহূর্তে । যার ফলে প্রায়শই প্রথমবার চিকিৎসক দেখানোর পর পরেরবার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখানো হোক বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব কিছুতেই তারিখ মিলছে দুই থেকে তিনমাস পর ।
চিকিৎসক সংখ্যায় কম থাকায় প্রায়শই হাসপাতালে আসা রোগীদের সকালে এসে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যাচ্ছে । কবে পরিস্থিতি ঠিক হবে, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার-সহ বাড়তি চিকিৎসক কবে যোগ দেবেন? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা । অন্যদিকে হাসপাতালের একমাত্র মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি বদলি হয়ে যাওয়ায় গত কয়েক মাস ধরে মালবাজার হাসপাতাল থেকে দিব্যাঙ্গ শংসাপত্র প্রদানের কাজও আটকে রয়েছে । এতে বড়রকম সমস্যায় পড়েছেন বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ এবং তাঁর পরিবার, আত্মীয়-স্বজনরা ।
জানা গিয়েছে, মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এই মুহূর্তে নন স্পেসিফিক ডাক্তার পদে 39 জনের থাকার কথা ৷ কিন্তু দায়িত্ব সামলাচ্ছেন মাত্র 19 জন । স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে সাতজন থাকার কথা থাকলেও রয়েছেন মাত্র চারজন । জেনারেল মেডিসিন বিভাগে 9 জনের জায়গায় রয়েছেন মাত্র 4 । অর্থোপেডিক দফতরেও রয়েছেন মাত্র একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক । এছাড়াও জেনারেল মেডিসিন, SNCU এবং পেডিয়াট্রিক বিভাগেও প্রয়োজনীয় ডাক্তারের অভাব রয়েছে ।
আর অন্যদিকে ক্রমশ চাপ বাড়ছে হাসপাতালে উপর । মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল মালবাজার মহকুমা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং এবং দার্জিলিং জেলার একটা বড় অংশ । পার্শ্ববর্তী ব্লক ময়নাগুড়ি-সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্য সিকিমেরও একটা অংশ এই হাসপাতালেই চিকিৎসার জন্য আসে । শুধুমাত্র 2026-এর অগস্ট পর্যন্ত এই হাসপাতালের ওপিডিতে 1 লক্ষ 79 হাজার রোগী ডাক্তার দেখিয়েছেন । মোট বেড সংখ্যা 370 হলেও গড়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকেন 540 জন রোগী । আউটডোরে প্রতিদিন ডাক্তার দেখাতে আসেন প্রায় এক হাজার মানুষ ৷
এমন অবস্থায় বিগত জুলাই এবং অগস্ট মাসে এই হাসপাতাল থেকে প্রায় 12 জন ডাক্তার অন্যত্র বদলি হয়েছেন । ফলে এ যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া । হাসপাতাল সুপার চিকিৎসক সৌররঞ্জন বসু বলেন, "আমরা বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছে ।" বিজেপির মাল মণ্ডল কমিটির সভাপতি নবীন সাহা বলেন, "বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে । আমরা এ বিষয়ে বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা করেছি ৷ জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্বকেও জানিয়েছি । আশা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে ।"
মালবাজারের বিধায়ক তথা মালবাজার হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান শুক্রা মুণ্ডার কথায়, "সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আমরা স্বাস্থ্য দফতরকে চিঠি দিয়েছি । বাড়তি ডাক্তার মালবাজার হাসপাতালে প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা দাবি জানিয়েছি । আশা করছি দ্রুত সংশ্লিষ্ট দফতর হাসপাতালে পর্যাপ্ত ডাক্তার নিয়োগ করবে ।"
বিধায়ক আশার বাণী শোনালেও এই মুহূর্তে রোগীদের চাপে নাভিশ্বাস উঠেছে হাসপাতালের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের । ডাক্তার দেখাতে আসা রাজা চা-বাগানের বাসিন্দা বিন্দু কাওয়ার বলেন, "ডাক্তার কম রয়েছে হাসপাতালে ৷ তাই সকালে ডাক্তার দেখাতে এসে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যাচ্ছে । বাড়তি ডাক্তার এলে আমাদের সুবিধা হবে ।" এখন কবে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বাড়তি চিকিৎসক নিয়োগ হবে, সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষ ।