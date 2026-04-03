NRS-এর সিসিইউ-তে ভেঙে পড়ল ছাদের চাঙড়, তড়িঘড়ি সরানো হল রোগীদের
সিসিইউ-তে সেই সময় ভর্তি ছিলেন মোট 12 জন রোগী । হঠাৎ ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়তেই তড়িঘড়ি রোগীদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ।
Published : April 3, 2026 at 4:22 PM IST
কলকাতা, 3 এপ্রিল: অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার থেকে রক্ষা পেল এনআরএস হাসপাতাল ৷ হাসপাতালের সিসিইউ-তে আচমকাই ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় । খবরটি শুক্রবার প্রকাশ্যে এলে তা মঙ্গলবার মধ্যরাতে ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ এনআরএস-এর ইউএনবি বিল্ডিংয়ের ষষ্ঠ তলায় সিসিইউ-তে সেই সময় ভর্তি ছিলেন মোট 12 জন রোগী । হঠাৎ ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়তেই তড়িঘড়ি রোগীদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ।
এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই ৷ তবে ভেঙে পড়া চাঙড়ের ধাক্কায় সিসিইউ-এর মেঝেতেও ফাটল দেখা দিয়েছে । পাশাপাশি ছাদে তৈরি হয়েছে বড়সড় চিড়, যা ভবনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে । এই ঘটনার পরেই পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (PWD) দ্রুত মেরামতির কাজে নেমে পড়েছে । পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত ওই সিসিইউ-তে নতুন করে কোনও রোগী ভর্তি না-করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনআরএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ইউএনবি বিল্ডিংয়ের ষষ্ঠ তলায় মেডিসিন বিভাগের সিসিইউ-তে হঠাৎ করেই ছাদে বড়সড় ফাটল নজরে আসে । প্রথমে বিষয়টি চোখে পড়তেই আতঙ্ক ছড়ায় হাসপাতাল কর্মীদের মধ্যে । এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাদের একটি অংশ ভেঙে নীচে পড়ে যায়, ফলে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে ।
এই ঘটনার প্রভাব পড়ে সিসিইউ-এর মেঝেতেও ৷ সেখানে একাধিক জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে । পাশাপাশি পিলার ও দেওয়ালের সংযোগস্থলেও বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ ধরা পড়েছে, যা কাঠামোগত দুর্বলতার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে । সব মিলিয়ে গোটা ভবনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি রোগীদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট দফতরকে খবর দেওয়া হয়েছে ।
রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম এবিষয়ে জানান, "1 এপ্রিল সিসিইউ-এর একটি দেওয়ালে ফাটল লক্ষ্য করা যায় । বিষয়টি জানানো হলে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (PWD)-কে ডাকা হয় । তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ফলস সিলিং খুলে ছাদের অবস্থা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় । বর্তমানে সেই কাজ চলছে । রোগীদের এই সময়ের জন্য এইচডিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে । ভবনটি নিরাপদ রয়েছে ।"
তিনি আরও জানান, এনআরএসের এই ওয়ার্ডগুলি স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের জন্য ইতিমধ্যেই একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেখানে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে ৷