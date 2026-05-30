চরম অব্যবস্থা, সরঞ্জামের অভাব; উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল থেকে অস্ত্রোপচার না করেই ফিরল রোগী
চিকিৎসার সরঞ্জাম অর্থাৎ 'প্লেট' না থাকায় এক রোগীকে অস্ত্রোপচারের জন্য অপারেশন থিয়েটারে (ওটি) নিয়েও শেষ পর্যন্ত অপারেশন না করেই ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল।
Published : May 30, 2026 at 2:02 PM IST
শিলিগুড়ি, 30 মে: উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ফের চিকিৎসা পরিষেবার পরিকাঠামো নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠল। শুক্রবার এক রোগীকে অস্ত্রোপচারের জন্য অপারেশন থিয়েটারে (ওটি) নিয়েও শেষ পর্যন্ত অপারেশন না করেই ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। চিকিৎসার সরঞ্জাম অর্থাৎ 'প্লেট' না থাকার অজুহাতে এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি রোগীর পরিবারের। এই ঘটনা ঘিরে শোরগোল পড়েছে হাসপাতাল চত্বরে। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির শালুগাড়ার ডিমা বস্তির বাসিন্দা সোনালী বর্মন নামের ওই রোগী পা ও কোমরে গুরুতর চোট নিয়ে গত 20 মে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর জানান, তাঁর অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন এবং পা ও কোমরে প্লেট বসাতে হবে।
রোগীর বাবা বিমল বর্মনের অভিযোগ, "প্রথমে হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হাসপাতাল থেকেই পাওয়া যাবে। কিন্তু, পরে ওয়ার্ডের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁদের এক ব্যক্তির মোবাইল নম্বর দিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি দাবি করেন যে তিনিই যাবতীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম পৌঁছে দেবেন। এর জন্য 30 থেকে 40 হাজার টাকা খরচ হবে বলে জানানো হয়।"
পরিবারের সদস্যদের আরও অভিযোগ, ওই ব্যক্তি অস্ত্রোপচারের দিন সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্ধারিত দিনে সরঞ্জাম পৌঁছয়নি। ফলে রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার পরেও অস্ত্রোপচার না করেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সরকারি হাসপাতালে নিখরচায় চিকিৎসার আশায় এসে চরম হয়রানির শিকার হতে হয়েছে বলে অসহায় বাবা জানান। এই ঘটনার খবর জানাজানি হতেই তৎপর হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। প্রিন্সিপাল ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক অতিরিক্ত সুপার ও ডেপুটি সুপারকে নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন।
হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার ডাঃ নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "যেহেতু রোগীর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই, তাই পরিবারকেই বাইরে থেকে চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনে আনতে হবে।" তবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কোনও চিকিৎসক বা নার্সের পক্ষে রোগীর পরিবারকে কোনও বহিরাগত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ। এই ধরনের কাজ করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।
ঘটনাটি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিকে ওই রোগীর অস্ত্রোপচারের জন্য নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের পক্ষে ধারদেনা করে বাইরে থেকে সরঞ্জাম কিনে চিকিৎসা করানো কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন রয়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় সরকারি হাসপাতালের অন্দরে কোনও চক্র সক্রিয় কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন রোগীর পরিজনরা।