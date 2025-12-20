বাঁ পায়ের পরিবর্তে ডানে অস্ত্রোপচার ! মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে বিক্ষোভ আত্মীয়দের

বাঁ পায়ের পরিবর্তে ডানে অস্ত্রোপচার ! মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে বিক্ষোভ আত্মীয়দের
পরিবারের দাবি, চিকিৎসকের ভুলের শাস্তি পাচ্ছেন রোগী । প্রশ্ন উঠছে, এক্স-রে রিপোর্ট দেখার পরও বাঁ পায়ের পরিবর্তে ডান পায়ের অস্ত্রোপচার কীভাবে করা হল ৷
Published : December 20, 2025 at 4:13 PM IST
বহরমপুর, 20 ডিসেম্বর: রোগীর বাঁ পায়ের পরিবর্তে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে ডান পায়ে ৷ মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন রোগীর আত্মীয়রা ৷ যাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দুপুরে চরম উত্তেজনা ছড়ায় ওই হাসপাতালের বাইরে ৷ শনিবার বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই রোগীর পরিবার ৷ বহরমপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের সুতি থানার ছাপঘাটির বাসিন্দা রেণু বিবি ৷ গত বুধবার দুপুরে ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে বাঁ পায়ে গুরুতর চোট পান তিনি । সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আনা হয় তাঁকে ৷ সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয় তাঁকে । জঙ্গিপুরেই রেণু বিবির বাঁ পায়ের এক্স-রে করা হয়েছিল । সেই রিপোর্ট রোগীর আত্মীয়রা মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জমা দেন ।
রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাত 12টা নাগাদ রেণু বিবিকে ওটি করতে নিয়ে যাওয়া হয় । তখনই মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ভুল করে তাঁর বাঁ পায়ের পরিবর্তে ডান পায়ের অস্ত্রোপচার করেন । পরে ওই রাতেই ফের রেণু বিবিকে অপারেশন টেবিলে তোলা হয় । এবার ডান পায়ের প্লেট বের করে বাঁ পায়ে ঢোকানো হয় । আর ওই ঘটনার জেরে চরম উত্তেজনা ছড়ায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে । হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান রোগীর আত্মীয়রা ৷
রোগীর আত্মীয় আবদুল সেলিম বলেন, "বেডে দেওয়ার পর আমরা দেখি আমাদের রোগীর ডান পা অপারেশন করে প্লেট ভরে দেওয়া হয়েছে । এরপর আমরা সরব হতেই তড়িঘড়ি ফের অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে । এবার বাঁ পায়ের অপারেশন করা হয় । রোগীকে সুস্থ করার পরিবর্তে তাঁকে আরও অসুস্থ করে দেওয়া হয়েছে । এখন আমাদেরকে বলা হচ্ছে, বাড়ি নিয়ে যাও বা রেফার করে অন্যত্র নিয়ে যাও রোগীকে । সমস্ত ক্ষতিপূরণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে । বারবার জিজ্ঞেস করার সত্ত্বেও এখনও ভুল অপারেশন করা ওই চিকিৎসকের নাম সামনে আনা হয়নি । ওই চিকিৎসকের শাস্তি চাই আমরা ।"
এদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টিতে গুরুত্ব না দেওয়ায় পরিস্থিতি ক্রমশ জটিলতার দিকে যেতে শুরু করেছে । যদিও মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি অনাদি রায়চৌধুরী বলেন, "এখনও কোন অভিযোগ হয়নি । অভিযোগ হলে খতিয়ে দেখা হবে ।"