ঘাড়ের ফ্র্যাকচারে জটিল অস্ত্রোপচার, কোটিল’স প্রোসিডিউর প্রয়োগে নয়া জীবন পেলেন রোগী

ঘাড়ের ফ্র্যাকচারে জটিল অস্ত্রোপচার, কোটিল’স প্রোসিডিউর প্রয়োগে নয়া জীবন পেলেন রোগী
বিশ্বের অন্যতম বিরল ও জটিল অস্ত্রোপচার পদ্ধতি কোটিল'স প্রোসিডিউর । যা প্রয়োগ করা হল কলকাতার হাসাপাতালে ৷
Published : December 23, 2025 at 7:50 PM IST
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: ঘাড়ের ফ্র্যাকচারে জটিল অস্ত্রোপচার কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে ৷ কোটিল’স প্রোসিডিউর (Kotil's Procedure) প্রয়োগ করে ওই অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নতুন জীবন পেলেন 56 বছর বয়সি মহিলা রোগী ৷
হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার
ঘাড়ের উপরের অংশের মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাত মানেই কার্যত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়া । বিশেষ করে সার্ভাইক্যাল স্পাইনের টাইপ-2 ওডনটয়েড ফ্র্যাকচার, যা সাধারণভাবে 'হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার'(Hangman's fracture) নামে পরিচিত । একে চিকিৎসাবিজ্ঞানে অন্যতম ভয়াবহ আঘাত হিসেবে ধরা হয় । এই ধরনের চোটে সামান্য নড়াচড়াতেই স্পাইনাল কর্ড ছিঁড়ে যেতে পারে, যার পরিণতি তাৎক্ষণিক মৃত্যু কিংবা স্থায়ী পক্ষাঘাত । ঠিক এমনই এক পরিস্থিতিতে ঢাকুরিয়ার মণিপাল হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগ প্রয়োগ করল বিশ্বের অন্যতম বিরল ও জটিল অস্ত্রোপচার পদ্ধতি কোটিল'স প্রোসিডিউর ।
প্রৌঢ়া রোগী গুরুতর শ্বাসরোধজনিত আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন । পরীক্ষায় ধরা পড়ে তাঁর ঘাড়ের প্রথম ও দ্বিতীয় কশেরুকা-C1 ও C2 অত্যন্ত অস্থিতিশীলভাবে ভেঙে গিয়েছে । এই অংশেই অবস্থিত স্পাইনাল কর্ডের সবচেয়ে সংবেদনশীল অঞ্চল । সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই ধরনের ফ্র্যাকচারে স্থিতিশীলতা আনা প্রায় অসম্ভব । ফলে চিকিৎসকদের সামনে একমাত্র বিকল্প ছিল দ্রুত ও নিখুঁত অস্ত্রোপচার ।
কীভাবে অস্ত্রোপচার
এই পরিস্থিতিতে নিউরোসার্জারি ও অ্যানেস্থেসিয়া বিভাগের বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত নেন কোটিল'স প্রোসিডিউর প্রয়োগের । এই পদ্ধতিতে ঘাড়ের পেছন দিক থেকে স্ক্রু ব্যবহার করে C1 ও C2 কশেরুকাকে একসঙ্গে স্থিতিশীল করা হয় । একদিকে C1–C2 ট্রান্সআর্টিকুলার স্ক্রু বসিয়ে দু’টি কশেরুকার সংযোগস্থলকে দৃঢ়ভাবে আটকে দেওয়া হয় । অপরদিকে পোষ্টেরিয়র ওডনটয়েড স্ক্রু ফিক্সেশনের মাধ্যমে ভাঙা ওডনটয়েড অংশকে মূল কশেরুকার সঙ্গে যুক্ত করা হয় । এই যৌথ কৌশল মেরুদণ্ডকে ব্যতিক্রমী স্থিতিশীলতা দেয়, অথচ স্পাইনাল কর্ডে চাপ পড়ার ঝুঁকি ন্যূনতম থাকে ।
কোটিল'স প্রোসিডিউর
নিউরোসার্জেন নিরূপ দত্ত বলেন, "কোটিল'স প্রোসিডিউর 2023 সালে উদ্ভাবন হয়েছিল ৷ হাতে গোনা কয়েকটি সেন্টারেই করা হয় । চিকিৎসা সাহিত্যে এই পদ্ধতিতে সফল অস্ত্রোপচারের উদাহরণ অত্যন্ত সীমিত । কারণ, স্ক্রু বসানোর সময় মিলিমিটারের সামান্য এদিক-ওদিক হলে পক্ষাঘাত, স্ট্রোক বা তাৎক্ষণিক মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে । এই অস্ত্রোপচার করলে স্থিতাবস্থা থাকবে ৷"
কেমন আছেন রোগী
অস্ত্রোপচারের পর রোগীর কোনও স্নায়বিক জটিলতা দেখা যায়নি । চারটি অঙ্গেই সম্পূর্ণ শক্তি ও নড়াচড়া বজায় রয়েছে । দীর্ঘ চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের পর তিনি সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরেছেন । সাধারণত প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর সমান বলে বিবেচিত এমন এক আঘাতে কোটিল'স প্রোসিডিউরের সফল প্রয়োগ এক নতুন চিকিৎসাগত দৃষ্টান্ত তৈরি করল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।
রোগী বলেন, "আমি সত্যিই বিশ্বাস করি, আমি দ্বিতীয় জীবন পেয়েছি । অসহনীয় যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলাম ৷ জানতাম না আর কখনও হাঁটতে পারব কি না বা স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাব কি না । চিকিৎসকদের দ্রুত সিদ্ধান্ত ও যত্নের জন্যই আজ আমি কোনও স্নায়বিক ক্ষতি ছাড়াই সুস্থ হয়ে উঠছি ।"