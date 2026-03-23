আবারও আরজি করের ট্রমা কেয়ার, বাথরুমে পড়ে গিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু রোগীর

আবারও আরজি করের ট্রমা কেয়ার, বাথরুমে পড়ে গিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু রোগীর
চিকিৎসা করাতে এসে অস্বাভাবিক মৃত্যু বছর ষাটের প্রৌঢ়ের ৷ রোগী টয়েলেটে যেতেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন ৷ পরে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক ৷
Published : March 23, 2026 at 9:31 AM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: ফের অস্বাভাবিক মৃত্যু আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৷ লিফটকাণ্ডের তিনদিনের মধ্যে এবার বাথরুমে পড়ে মৃত্যু এক প্রৌঢ়ের । হৃদরোগজনিত কারণে সোমবার ভোর নাগাদ চিকিৎসা করাতে আনা হয়েছিল 60 বছরের রোগীকে । এমনটাই পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে ৷ হাসপাতাল সূত্রে খবর, জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন থাকা ওই ব্যক্তি নিমতার বাসিন্দা ৷ নাম বিশ্বজিৎ সামন্ত ।
পরিবার সূত্রে খবর, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ও নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়ায় প্রৌঢ়কে সোমবার ভোর 4টের দিকে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় । ইমার্জেন্সি ট্রমা বিল্ডিংয়ে নিয়ে আসা হয় । অভিযোগ, ট্রমা কেয়ারে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রোগীর টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হলে, তাঁকে হাসপাতালের তরফে আরজি কর মেডিক্যালের গেটের পাশে সুলভ শৌচালয়ে নিয়ে যেতে বলা হয় । পরিবারের দাবি, ট্রমা কেয়ার থেকে 50 মিটার দূরত্বে হেঁটে যেতে গিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েন প্রৌঢ় ।
তারপরেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা । পুরো ঘটনায় হাসপাতালের অব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে মৃতের পরিবার । এখনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের । অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে । টালা থানার পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলেই হাসপাতাল সূত্রে খবর । ঘটনায় প্রৌঢ়ের পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়েছে ।
প্রসঙ্গত, গত 20 মার্চ শুক্রবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে লিফট আটকে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির । হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছেলেকে দেখতে লিফটে চড়ে ট্রমা কেয়ার ইউনিটে যাচ্ছিলেন তিনি ৷ সেখানে লিফট আটকে যাওয়ার পর মৃত্যু হয় তাঁর ৷ এই ঘটার পরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হন মৃতের পরিবার ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন রোগীর মৃত্যু ৷
প্রথমের ঘটনায় হাসপাতালে গাফিলতির অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছিলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অতীন ঘোষ । তিনি সেদিন হাসপাতালে এসে বলেছিলেন, "প্রশাসনিক গাফিলতি আছে। খুব দুঃখজনক ঘটনা। লিফটে টেকনিক্যাল কি সমস্যা রয়েছে তারপর যারা এখানে ডিউটি করেন তারা ঠিক মতো করছেন কিনা । সেটা সুপারভাইজ করা দরকার । গত দেড় বছরে রোগী কল্যাণ সমিতির মাত্র দুটো মিটিং হয়েছে । আমি বলেছিলাম প্রিন্সিপালকে একটা বৈঠক ডাকার জন্য । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সপ্তাহে উনি মিটিং ডাকবেন বলেছিলেন কিন্তু এখনও আমি কোনও চিঠি পাইনি । রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিং প্রতি সপ্তাহে একটা করে হওয়া উচিত । যারা যারা দোষী তাদের শাস্তি দিতে হবে ।" ইতিমধ্যেই এই ঘটনার প্রেক্ষিতে 5 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । আজ সোমবার দুপুর 1 টা নাগাদ রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকও ডাকা হয়েছে ।