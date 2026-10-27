এ কেমন বিকশিত ভারত ! খাটিয়ায় হাসপাতালের পথে রোগী, সোশালে ছড়াল ভিডিয়ো

এ কেমন বিকশিত ভারত ! খাটিয়ায় হাসপাতালের পথে রোগী, সোশালে ছড়াল ভিডিয়ো
Villagers Show Protest: গ্রামে নেই কোনও রাস্তা ৷ খাটিয়ায় চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় রোগীকে ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরের ঘটনায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ৷
Published : October 27, 2026 at 3:54 PM IST
মালদা, 27 অক্টোবর: বিকশিত ভারত ৷ প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী-সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রীদের গলায় এটাই এখন মূল বার্তা ৷ কিন্তু সেই স্বপ্নের শিকড়েই যেন আঘাত হেনেছে 33 সেকেন্ডের ছোট্ট একটি ভিডিয়ো ক্লিপ (যদিও ইটিভি ভারত এর সত্যতা যাচাই করেনি) ৷ সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া সেই ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, একজন অসুস্থকে খাটিয়ায় তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন গ্রামবাসীরা ৷ ঘটনাটি হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্লকপাড়ার ৷
কারণ, ওই গ্রামে ঢোকার কোনও রাস্তাই নেই ৷ ফলে গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে এভাবেই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় ৷ এক বা দু'দিন নয়, 25-30 বছর ধরে এই ছবি দেখে আসছেন গ্রামবাসীরা ৷ রাস্তার জন্য তাঁরা একাধিক জায়গায় আবেদন জানিয়েছেন ৷ কোনও কাজ হয়নি ৷ অবশেষে মঙ্গলবার তাঁদের ক্ষোভের বহিপ্রকাশ ঘটেছে ৷
রাস্তার দাবিতে এদিন বিক্ষোভও দেখান তাঁরা ৷ যদিও এনিয়ে এখনও পর্যন্ত বিডিও'র কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ এলাকার তৃণমূল বিধায়ক এই ঘটনার জন্য নিজের দলেরই প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন ৷ আশ্বাস দিয়েছেন, ওই গ্রামের রাস্তা দ্রুত নির্মাণে তিনি যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন ৷
হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্লকপাড়া গ্রাম থেকে ব্লক অফিসের দূরত্ব মেরে-কেটে 700 মিটার ৷ গ্রামে একশোর বেশি পরিবারের বসবাস ৷ কিন্তু সেই গ্রামে যানবাহন ঢোকার কোনও রাস্তাই নেই ৷ তিন দশক আগে গ্রামে ঢোকার যে রাস্তা ছিল, তা চলে গিয়েছে পুকুরে ৷ চারচাকার কোনও গাড়ি তো দূর অস্ত, মোটরবাইক নিয়েও ওই রাস্তা দিয়ে চলা নিরাপদ নয় ৷ এমনকী ওই রাস্তা দিয়ে অন্ধকারে চলাচল করার সময় বেশ কয়েকজন পা-হড়কে পুকুরেও পড়েছেন ৷
গ্রামে যাতায়াতের মতো একটি প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণের দাবিতে গ্রামবাসীরা একাধিকবার ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ আবেদন জানিয়েছেন, জনপ্রতিনিধিদের কাছে ৷ ভোটের সময় একই দাবি করেছেন ভোটপ্রার্থী থেকে শুরু করে রাজনীতির দাদা-দিদিদের কাছে ৷ শুধুই আশ্বাস মিলেছে ৷ রাস্তা এখনও মেলেনি ৷ এর জন্যই গ্রামে কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে খাটিয়ায় তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই ৷ দিন দু'য়েক আগে এমনই এক ঘটনার ভিডিয়ো ক্লিপ গ্রামের কেউ সোশাল মিডিয়ায় আপলোড করেন ৷ সেই দৃশ্য এখন ছড়িয়ে পড়েছে ৷
গ্রামের বাসিন্দা বাবলু ঘোষ বলছেন, "আমাদের গ্রামে কোনও রাস্তা নেই ৷ কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা কোনও গর্ভবতীর হঠাৎ প্রসব যন্ত্রণা উঠলে তাঁদের খাটিয়ায় তুলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় ৷ গ্রামে সাইকেল ঠিকভাবে ঢোকে না ৷ এমনকী আমাদের হেঁটে যাওয়ার রাস্তাটুকুও কার্যত নেই ৷ রাতের অন্ধকারে এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে যে কেউ পুকুরে পড়ে যেতে পারেন ৷ কতজন পুকুরে পড়ে হাত-পা ভেঙেছেন তার কোনও হিসেব নেই । প্রায় 30 বছর ধরে একই পরিস্থিতি ৷ ভোটের সময় নেতারা আসেন ৷ বলেন, ভোট দিন, রাস্তা করে দেব ৷ ভোট মিটে গেলে তাঁদের দেখা পাওয়া যায় না ৷ আমাদের আবেদন, গ্রামের জন্য একটা রাস্তা করে দেওয়া হোক ৷"
আরেক গ্রামবাসী মানা দাসের কথায়, "গ্রামে কোনও গাড়ি ঢোকে না ৷ অ্যাম্বুল্যান্স, মোটরবাইক, সাইকেল, এমনকী টোটোও ঢোকে না ৷ দিনের পর দিন এই পরিস্থিতি ৷ 30-35 বছর ধরে এই সমস্য ভোগ করছি ৷ কত বিডিও এলেন, চলেও গেলেন ৷ আমরা ভোট দিয়ে নতুন সরকারকে জিতিয়েছি ৷ এই সরকারের কাছে আমরা একটা রাস্তার দাবি করছি ৷"
ব্লক অফিস থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে হলেও ব্লকপাড়ার এই দশা এতদিন কি কোনও বিডিওর নজরে পড়েনি ? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে বর্তমান বিডিও ধ্রুবাশিস সামন্ত'র সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর সাড়া পাওয়া যায়নি ৷ তবে ব্লক অফিসের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এতদিন কেন এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়নি তা তাঁরা বলতে পারবেন না ৷ তবে বিষয়টি তাঁদের নজরে এসেছে ৷ তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি ওই গ্রামে রাস্তা নির্মাণের বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন ৷
হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল বিধায়ক মতিবুর রহমান বলেন, "ওই ভিডিয়ো ক্লিপ আমিও দেখেছি ৷ বিধায়ক হিসাবে আমি কয়েকদিনের মধ্যেই ওই গ্রামে যাব ৷ গ্রামে একটি রাস্তার নির্মাণের বন্দোবস্ত করে দেব ৷ এখানকার আগের বিধায়ক কাজ করার দিকে নজর দেননি ৷ শুধু দালালি করতেই ব্যস্ত ছিলেন ৷ তিনি আমার দলের বিধায়ক থাকতে পারেন ৷ কিন্তু কাজ করেননি বলেই তাঁকে দল আর টিকিট দেয়নি ৷"
এনিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা বিজেপির মণ্ডল সভাপতি অজয় পাসওয়ানের কথায়, "সোশাল মিডিয়ায় রোগীকে খাটিয়ায় চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য আমার নজরে এসেছে ৷ গত 15 বছর ধরে তৃণমূলের সরকার গ্রামটিকে পুরোপুরি বঞ্চিত করে রেখেছিল ৷ ওই গ্রামে একটি রাস্তা নির্মাণের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ করতে ব্লক প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাব ৷ ইতিমধ্যে বিষয়টি বিডিওকে জানিয়েছি ৷ আশা করছি, ডবল ইঞ্জিনের সরকারের আমলে দ্রুত এই সমস্যা মিটে যাবে ৷"