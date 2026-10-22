সরকারি হাসপাতালে চরম নিরাপত্তাহীনতা ! সিসিইউ-র ভিতরেই আক্রান্ত দুই নার্স
Darjeeling District Hospital: দার্জিলিং জেলা হাসপাতালের ঘটনা ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন ওই দুই আক্রান্ত নার্স ৷
Published : October 22, 2026 at 5:21 PM IST
দার্জিলিং, 22 অক্টোবর: দার্জিলিং জেলা হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) ভর্তি থাকা এক রোগীর তাণ্ডব ৷ আর তাতেই গুরুতর আহত হলেন কর্তব্যরত দুই নার্স । বুধবার মাঝরাতে সিসিইউ-র ভিতরেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে ।
আকস্মিক এই হামলায় মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন নার্স প্রভা ছেত্রী ও লক্ষ্মী রাই । দু'জনকেই সংকটাপন্ন অবস্থায় সেই হাসপাতালের সিসিইউ-তে ভর্তি রেখে চিকিৎসা চালানো হচ্ছে । এই ঘটনার পর সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে মারাত্মক উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে এবং গোটা পাহাড় জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তীব্র ক্ষোভ ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে বাতাসিয়ার বাসিন্দা 21 বছর বয়সী সজল রাই নামের এক যুবককে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জেলা হাসপাতালের সিসিইউ-তে ভর্তি করা হয় । বুধবার রাত আনুমানিক 2টো নাগাদ ওই রোগী হঠাৎ চরম উগ্র ও হিংসাত্মক হয়ে ওঠে । সেখানে উপস্থিত চিকিৎসাকর্মীরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার আগেই অভিযুক্ত সজল রাই হামলা চালায় কর্তব্যরত দুই নার্স প্রভা ছেত্রী ও লক্ষ্মী রাইয়ের উপর । আচমকা আক্রমণ সামলাতে না পেরে মারাত্মক রক্তাক্ত ও জখম হন তাঁরা । চিৎকার শুনে সহকর্মীরা ছুটে এসে কোনওক্রমে অভিযুক্তকে আটকান এবং আক্রান্ত দুই নার্সকে উদ্ধার করে সিসিইউ-তে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন ।
বর্তমানে তাঁদের শারীরিক অবস্থা ঠিক কেমন, সে বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিস্তারিত বক্তব্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি । ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে যায় দার্জিলিং জুড়ে । পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে স্থানীয় বিধায়ক নোমান রাই স্বয়ং দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে পৌঁছন । সিসিইউ পরিদর্শন করে তিনি জখম নার্সদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন এবং পরবর্তীতে সরাসরি দার্জিলিং সদর থানায় গিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেন । বিধায়ক এই ঘটনার নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানান এবং অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির আর্জি জানান । চিকিৎসাকর্মীদের কর্মস্থলের নিরাপত্তায় কোনও আপস করা চলবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি ।
ঘটনার পর পরেই জখম নার্সদের পরিবারের সদস্য ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে । স্বজনদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়ের সরকারি হাসপাতালগুলিতে নাইট ডিউটির সময়ে বাড়তি নিরাপত্তার দাবি জানানো হলেও প্রশাসন তা কানে তোলেনি । নাইট শিফটে যখন অত্যন্ত কম সংখ্যক কর্মীকে অতি সঙ্কটজনক রোগীদের দেখাশোনা করতে হয়, তখন কোনও সিভিক ভলান্টিয়ার বা প্রশিক্ষিত নিরপত্তারক্ষীর উপস্থিতি কেন সিসিইউ-র মতো সংবেদনশীল বিভাগে থাকবে না, তা নিয়ে পরিবার ও চিকিৎসাকর্মীরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন । নিরাপত্তা থাকলে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটত না বলেই স্বজনদের দাবি ।
আক্রান্ত নার্সদের পরিবারের তরফ থেকে দার্জিলিং সদর থানায় ইতিমধ্যেই লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে এবং আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে । স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকদের তরফে ভবিষ্যতে এ জাতীয় অনভিপ্রেত ঘটনা রুখতে কঠোর নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।
অন্যদিকে, এই ঘটনার পর মুখ খুলতে চায়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-সহ হাসপাতালের একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তাকে বারবার ফোন করা হলেও তাঁরা সাড়া দেননি । এই হামলা প্রশ্ন তুলেছে পাহাড়ের স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলির রাত্রিকালীন নিরাপত্তা পরিকাঠামো এবং চিকিৎসাকর্মীদের সুরক্ষা নিয়ে । সিসিইউ-র ভিতরে সিসিটিভি ক্যামেরা সচল ছিল কি না, জরুরি সতর্কবার্তা বা অ্যালার্ম বাজানোর পরিকাঠামো কতটা কার্যকর ছিল এবং কোনও রোগী হঠাৎ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলে তা সামলানোর জন্য এসওপি মানা হচ্ছিল কি না-সেসবই এখন তদন্তের মূল বিষয় ।