বিবেক এক্সপ্রেসের দীর্ঘক্ষণ দেরি, বন্দে ভারত আটকে বিক্ষোভ যাত্রীদের
Passengers protest at Kamarkundu station: রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, কন্যাকুমারী থেকে অসমের ডিব্রুগর যাওয়ার আপ বিবেক এক্সপ্রেস ট্রেনটি প্রায় 18 ঘন্টা দেরিতে চলছিল।
Published : October 16, 2026 at 12:52 PM IST
কামারকুণ্ডু, 16 অক্টোবর: আপ বিবেক এক্সপ্রেস 18 ঘন্টা দেরিতে আসায় বন্দে ভারত আটকে বিক্ষোভ দেখালেন যাত্রীরা। আপ 22303 হাওড়া-গয়া বন্দে ভারত হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের কামারকুণ্ডু স্টেশনে এক ঘন্টা আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান যাত্রীরা। পরে রেল পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়।
বিক্ষোভের জেরে ডানকুনি ও কামারকুণ্ডু স্টেশনের একাধিক যাত্রীকে যাত্রাও বাতিল করতে হয়েছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারীক শিবরাম মাঝি বলেন, "বিবেক এক্সপ্রেস দেরিতে চলছিল। আমাদের জোনে যখন ঢোকে, তখনও বেশ কিছুক্ষণ লেট ছিল। আজ কামারকুণ্ডু স্টেশনে যখন ট্রেনটি দাঁড়ায় তখন জনতা বিক্ষোভ দেখায়। এখন ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।"
স্থানীয় ও রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, কন্যাকুমারী থেকে অসমের ডিব্রুগর যাওয়ার আপ বিবেক এক্সপ্রেস ট্রেনটি প্রায় 18 ঘন্টা দেরিতে চলছিল। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড শাখার কামারকুণ্ডু স্টেশনে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্যদিকে, সকাল সাতটা নাগাদ কামারকুণ্ডু স্টেশন দিয়ে যাওযার কথা ছিল হাওড়া-গয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের। এই সময়ই বিবেক এক্সপ্রেসের যাত্রীরা রেল লাইনে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ তখনই আটকে যায় বন্দে ভারত। প্রায় এক ঘন্টা আটকে থাকার পর রেল পুলিশ যাত্রীদের সরিয়ে দিলে বন্দে ভারত গন্তব্যে রওনা দেয়। পরে বিবেক এক্সপ্রেসও কামারকুণ্ডু ছেড়ে বেরিয়ে যায়।
রিজার্ভেশন থাকলেও জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, যাত্রীদের নিরাপত্তা ও বিবেক এক্সপ্রেস 18 ঘন্টা দেরিতে আসায় যাত্রা বাতিল করেন ডানকুনির এক যাত্রী আশীষ কোলে। তিনি বলেন, "এই এক্সপ্রেস ট্রেনে শৌচালয় ব্যবস্থা ভালো নয়। রিজার্ভেশন না থেকেও অবৈধভাবে যাত্রীরা বসে পড়ছে। উল্টে যাদের রিজার্ভেশন আছে, তাদেরই ধমকাচ্ছে। টিকিট কেটেও পরিবার নিয়ে বসার কোনও জায়গা ছিল না। দীর্ঘক্ষণ দেরিতে চলছে ট্রেনটি। বৃহস্পতিবার রাতে ডানকুনিতে আসার সময় ছিল, কিন্ত সেই ট্রেন এসেছে সকাল ছ'টায়। তারপরে কামারকুণ্ডু এসেও দাঁড়িয়ে থাকে এক্সপ্রেসটি। যাত্রীদের বিক্ষোভ দেখানোই স্বাভাবিক। আমরা নিউ জলপাইগুড়ি যাচ্ছিলাম। সময় মতো পৌঁছতে পারব না বলে আটজনের দল এই যাত্রা বাতিল করলাম।"
এক্ষেত্রে রেলের চূড়ান্ত গাফিলতিকেই দায়ী করছেন যাত্রীরা। ডানকুনি থেকেও একাধিক যাত্রী এক্সপ্রেস থেকে নেমে গিয়েছেন বলেও জানাচ্ছেন যাত্রীরা। আর্থিক ক্ষতি করেও বাধ্য হয়ে যাত্রা বাতিল করতে হচ্ছে বলে ক্ষোভ যাত্রীদের। স্থানীয় এক যাত্রী সুমন পাল বলেন, "গাড়ি দেরিতে আসার কারণেই বন্দে ভারতকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন যাত্রীরা। যাত্রী বিক্ষোভের জন্যই বন্দে ভারত অনেক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ৷ পরে রেল পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে।"