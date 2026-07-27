অ্যাপ ক্যাব ধর্মঘটে ভাড়া আকাশছোঁয়া, দমদম বিমানবন্দর-স্টেশনে চরম হয়রানি যাত্রীদের

অ্যাপ ক্যাব ধর্মঘটে ভাড়া আকাশছোঁয়া, দমদম বিমানবন্দর-স্টেশনে চরম হয়রানি যাত্রীদের
ধর্মঘটের জেরে অ্যাপে গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না, সেই সুযোগ নিচ্ছেন কিছু ক্যাব চালক। অভিযোগ, চার-পাঁচ গুণ বেশি ভাড়া চাওয়া হয় ৷
Published : July 27, 2026 at 5:09 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সিটুর ডাকে কলকাতায় সোমবার 12 ঘণ্টার অ্যাপ ক্যাব ধর্মঘট। আর তার জেরে সপ্তাহের শুরুতেই বিপদে সাধারণ মানুষ। ধর্মঘটের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, হাওড়া এবং শিয়ালদহ স্টেশনে।
স্টেশন বা বিমানবন্দরে নেমে গন্তব্যে যে চরম বিপাকে পড়তে হয় যাত্রীদের । পর্যাপ্ত গাড়ি না থাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় দূর-দূরান্ত থেকে আসা সাধারণ মানুষকে ৷ ধর্মঘটের জেরে অ্যাপে গাড়ি না থাকার সুযোগ নেন কিছু ক্যাব চালক। অভিযোগ, অ্যাপে যা ভাড়া দেখাচ্ছে, বাস্তবে তার চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বেশি চাইছেন চালকরা ৷ অভিযোগ, 750 টাকার ভাড়া চাওয়া হচ্ছিল 2200 টাকা !
বেঙ্গালুরু থেকে এদিনই কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন ঋত্বিকা মেন্ডা। দীর্ঘক্ষণ ক্যাবের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তিনি ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করে বলেন, “বিমানবন্দর থেকে কলকাতার ভিতরের দিকে যাব। অথচ একটি অ্যাপ ক্যাবের চালক 2200 টাকা চাইছেন ! অনলাইন অ্যাপ সংস্থায় কিন্তু ভাড়া দেখাচ্ছে মাত্র 750 থেকে 800 টাকা। অ্যাপে বুক করার চেষ্টা করলে বারবার ‘ব্যস্ত’ বা নানা রকম টেকনিক্যাল সমস্যা দেখাচ্ছে । প্রায় ঘণ্টাখানেক ব্যাগেজ নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, অথচ কোনও গাড়ি পাচ্ছি না। ভীষণ সমস্যায় পড়েছি ।”
হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে নেমেও যাত্রীদের পড়তে হয়ে বিপদে ৷ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও তাঁরা গাড়ি পাননি ৷ হাতে গোনা যে কয়েকটি গাড়ি মিলেছে, যাত্রীদের গুনতে হয়েছে অনেক বেশি ভাড়া ৷ যাত্রী ভোগান্তি যখন চরমে, তখন ক্যাব চালকরা নিজেদের দাবির সপক্ষে মুখ খুলেছেন। আন্দোলনকারী ক্যাব ড্রাইভার মহসিন মোল্লা জানান, বাধ্য হয়েই এই আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, “পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য বেড়ে গিয়েছে। তার উপর গাড়িতে জ্বালানি ভরতে সিএনজি (CNG) পাম্পের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে । আর ব্যয়ের কোনো সামঞ্জস্য নেই। তাই আমরা এই বনধ চালিয়ে যাচ্ছি।” একইসঙ্গে অ্যাপ সংস্থা প্রাপ্য কমিয়ে দেওয়া, উপযুক্ত ইনসেনটিভ না পাওয়ার মতো অভিযোগও করেছেন চালকরা ৷
সব মিলিয়ে, সিটুর এই 12 ঘণ্টার অ্যাপ ক্যাব ধর্মঘটের জেরে বিমানবন্দর থেকে শহর কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিপর্যস্ত। বিকল্প পরিবহণ না থাকায় তীব্র গরমে ও চরম ভোগান্তিতে দিশেহারা বিমানযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।