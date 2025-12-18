ETV Bharat / state

দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রেল স্টেশনের ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম, চরম সমস্যায় যাত্রীরা

রেলযাত্রীদের অভিযোগ, স্টেশন মাস্টার ইচ্ছা করেই বন্ধ রাখেন এই যাত্রী প্রতীক্ষালয় । যার ফলে শীতের মধ্যে বাচ্চা-বয়স্কদের নিয়ে যাত্রীদের স্টেশনের প্লাটফর্মে বসে থাকতে হয় ।

দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রেল স্টেশনের ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025 at 8:14 PM IST

বুনিয়াদপুর, 18 ডিসেম্বর: যাত্রীদের সুবিধার্থে বুনিয়াদপুর রেল স্টেশনে তৈরি করা হয়েছে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম ৷ অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে বুনিয়াদপুর রেল স্টেশনের ওই ওয়েটিং রুমটি । এর ফলে চরম ভোগান্তির মুখে পড়ছেন নিত্যযাত্রী ও দূরপাল্লার যাত্রীরা ।

বিশেষ করে বয়স্ক, মহিলা ও শিশু যাত্রীদের জন্য এই পরিস্থিতি বেশি করে সমস্যাজনক হয়ে উঠেছে । ট্রেনের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে গিয়ে খোলা প্ল্যাটফর্মেই বসে বা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা । বৃষ্টি বা শীতের মতো প্রতিকূল আবহাওয়ায় দুর্ভোগ আরও বেড়ে যাচ্ছে যাত্রীদের ।

ওয়েটিং রুম বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় যাত্রীরা (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে রেলের কাটিহার ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়ার বুনিয়াদপুর স্টেশন পরিদর্শনে এসে ওয়েটিং রুম খুলে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন । যাত্রীদের সুবিধার্থে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল । তবে বাস্তবে সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ । পরিদর্শনের পরেও ওয়েটিং রুমের দরজায় তালা ঝুলতে দেখা যাচ্ছে ।

বুনিয়াদপুর রেল স্টেশন (নিজস্ব ছবি)

আর এরপরেই প্রতীক্ষালয় বন্ধ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা । তাঁদের অভিযোগ, বুনিয়াদপুরের স্টেশন মাস্টার অসিত দাস ইচ্ছে করেই ওয়েটিং রুমটি বন্ধ রাখছেন । স্টেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ন্যূনতম পরিকাঠামো না থাকায় যাত্রী পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে । দ্রুত ওয়েটিং রুম খুলে নিয়মিত ব্যবহারের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন যাত্রীরা ৷ পাশাপাশি যাত্রী প্রতীক্ষালয়টির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি তুলেছেন তাঁরা ।

রেলের যাত্রী প্রতীক্ষালয় তালা বন্ধ (নিজস্ব ছবি)

রেলযাত্রী বিপ্লব পোদ্দার বলেন, "যাত্রী প্রতীক্ষালয় থাকা সত্ত্বেও সব সময় খোলে না । প্রতিদিন সময় মতো খোলে না । যদিও খোলা থাকে তাহলে রেল পুলিশের ধমকের মুখে পড়তে হয় যাত্রীদের । সেই জন্য আমরা যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে বসি না । আমরা বাইরেই বসে থাকি । এখন এই ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেও আমাদেরকে বাইরেই বসতে হচ্ছে । সামনে আরও শীত পড়বে ৷ ফল তখন আরও সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে আমাদের মত রেলযাত্রীদের । আমরা চাই রেলযাত্রীদের সুবিধার্থে এই প্রতীক্ষালয়টি খুলে দেওয়া হোক ।"

ওয়েটিং রুম বন্ধ থাকায় শীতে প্ল্যাটফর্মে বসে রাত কাটাচ্ছেন যাত্রীরা (নিজস্ব ছবি)

কলকাতায় যাওয়ার পথে আরেক রেলযাত্রী মৃণালকান্তি সিংহ রায় বলেন, "আমরা তো নিয়মিত যাত্রী । মাঝেমধ্যেই কলকাতা যাতায়াত করতে হয় । আমরা লক্ষ্য করছি বুনিয়াদপুর স্টেশনে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম বন্ধ থাকে । রেলযাত্রীদের কারও যদি শৌচালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে চাবি এনে যাত্রী প্রতীক্ষালয় খুলতে হয় ৷ পরবর্তীতে আবার চাবি ফেরত দিয়ে আসতে হয় । ফলে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় রেলযাত্রীদের । তবে প্রায় সব সময় বন্ধ থাকে ওই ওয়েটিং রুম । ওয়েটিং রুম খোলা থাকলে খুব উপকার হবে ।"

রেলযাত্রী মৃণালকান্তি সিংহ রায় (নিজস্ব ছবি)

যদিও বুনিয়াদপুরের স্টেশন মাস্টার অসিত দাসকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয় ৷ তিনি ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনে এই ব্যাপারে কোনও কিছু বলতে রাজি হননি ।

বুনিয়াদপুরের স্টেশন মাস্টার অসিত দাস (নিজস্ব ছবি)

তবে বুনিয়াদপুর স্টেশনে কর্মরত রেল পুলিশের আধিকারিক কৃষ্ণেন্দু দাস জানান, "আমি এখানে আসার পর থেকেই এই ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম খোলার জন্য স্টেশন মাস্টারকে জানিয়েছি । কিন্তু তিনি গা জোয়ারি করে খোলেন না । আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাব ৷"

বুনিয়াদপুর রেল স্টেশনে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম (নিজস্ব ছবি)

এবার দেখার রেলের তরফে যাত্রী প্রতীক্ষালয়টি খোলার বিষয়ে কী উদ্যোগ দেওয়া হয় ৷ সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে রেলের নিত্যযাত্রীরা ৷

