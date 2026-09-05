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48 ঘণ্টা বন্ধের পর স্বাভাবিকের পথে পরিষেবা, প্রথম দিনই ট্রেন পেতে দীর্ঘ অপেক্ষায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা

ফরাক্কায় রেললাইনে ধস নামায় যাত্রীদের ভুগতে হয়েছে ৷ ট্রেন চালু হলেও ফের দেরি হচ্ছে ৷ এনিয়ে আগাম কোনও বার্তা দেয়নি রেল কর্তৃপক্ষ ৷

Farakka Train Line
ফরাক্কায় লাইন মেরামতির কাজ চলছে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 9:34 PM IST

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হাওড়া, 5 সেপ্টেম্বর: দু’দিন ট্রেন বন্ধ থাকার পরে পরিষেবা ফের চালু হলেও যাত্রীদের দুর্ভোগ কাটল না ৷ শনিবার দুপুর 2টা 25 মিনিটে যে ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল, তা রওনা দিল বিকেল 5টা 30 মিনিটে ৷ অর্থাৎ, পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার প্রথম দিনেও প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা দেরি ৷ দীর্ঘ অপেক্ষার পরে স্বভাবতই ক্ষোভ ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে ৷

একটানা বৃষ্টির ফলে গত বৃহস্পতিবার ভোরে হঠাৎ নিউ ফরাক্কা স্টেশনে রেললাইনে ধস নামে । এর জেরে বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন । নিরাপত্তার স্বার্থে রেলের তরফে তিলডাঙা-নিউ ফরাক্কা বিভাগে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয় । বেশ কিছু ট্রেন বাতিল ঘোষণা করা হয় । লাইন পুরোপুরি মেরামত না-হওয়া পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকবে বলে জানায় রেল । এর ফলে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) ও উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গগামী রেল পরিষেবা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় ।

প্রথম দিনই সাড়ে 3 ঘণ্টার অপেক্ষায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা (ইটিভি ভারত)

এই পরিস্থিতিতে টানা 48 ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছিল ৷ বিভিন্ন স্টেশনে জমেছিল যাত্রীদের ভিড় ৷ অনেকের অভিযোগ, পরিষেবা বন্ধ থাকার বিষয়ে আগে থেকে স্পষ্ট তথ্য না-পাওয়ায় তাঁরা বিপাকে পড়েন ৷ কর্মস্থল, চিকিৎসা কিংবা অন্য জরুরি প্রয়োজনে যাঁদের ট্রেনে যাতায়াত করতে হয়েছে, তাঁদের ভোগান্তি ছিল সবচেয়ে বেশি ৷

শনিবার ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশা করেছিলেন যাত্রীরা ৷ কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার পর সেই আশা ধাক্কা খায় ৷ স্টেশনে অপেক্ষারত যাত্রীদের একাংশের প্রশ্ন, "দু’দিন পরিষেবা বন্ধ থাকার পরে ট্রেন চালু হল, কিন্তু সময়মতো ট্রেন কি চলবে ?"

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ফেরার পথে সংশ্লিষ্ট ট্রেনটিকে আগে বিকল্প পথে ঘুরিয়ে আনা হয়েছিল ৷ যান্ত্রিক সমস্যা এবং রেললাইনে মেরামতির কাজ চলার কারণেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলে সূত্রের দাবি ৷ তবে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী দিনে ট্রেনটি আর ঘুরপথে চলবে না ৷ নিজের নির্ধারিত সরাসরি পথেই যাতায়াত করবে ৷

যাত্রীদের ক্ষোভের মূল জায়গা অন্যত্র ৷ শুধু ট্রেন চালু করাই যথেষ্ট নয়, পরিষেবা বন্ধ বা সময়সূচিতে বড় পরিবর্তন হলে তা আগে থেকে স্পষ্ট ভাবে জানানোও জরুরি ৷ ট্রেনের সময় পরিবর্তন হলে অসুস্থ, প্রবীণ ও শিশুদের সঙ্গে নিয়ে সফররত ব্যক্তিদের ভোগান্তি বেশি হয় ৷ তাই ট্রেনের সময় সূচির বদলের বিষয়টি যাত্রীদের আগেভাগে জানানো প্রয়োজন ৷ কারণ, রেলের অনিশ্চয়তার বোঝা শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ছে সাধারণ যাত্রীর উপরেই ৷

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FARAKKA RAIL LINE COLLAPSE
TRAIN LATE HARASSMENT
FARAKKA TRACK SUBSIDENCE
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