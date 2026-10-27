বাগডোগরায় ভোগান্তি চরমে ! কোনও সাহায্য মেলেনি, বিমান বাতিল ঘিরে ক্ষোভ যাত্রীদের

বাগডোগরায় ভোগান্তি চরমে ! কোনও সাহায্য মেলেনি, বিমান বাতিল ঘিরে ক্ষোভ যাত্রীদের
Bengaluru Bagdogra Flight Cancellation: যাত্রীদের অভিযোগ, সকাল থেকে এসে বিমানসংস্থার তরফে কোনও সহায়তা মেলেনি ৷ বিকল্প বিমানের ব্যবস্থা বা রিফান্ড করা হয়নি ৷
Published : October 27, 2026 at 6:06 PM IST
শিলিগুড়ি, 27 অক্টোবর: বাগডোগরা বিমানবন্দরে চরম ভোগান্তির মুখে পড়লেন সাধারণ যাত্রীরা । মঙ্গলবার সকালে বেঙ্গালুরুগামী স্পাইসজেটের দুটি বিমান আচমকা বাতিল হয়ে যায় ৷ যাকে কেন্দ্র করে বিমানবন্দরে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা । ইমেলের মাধ্যমে উড়াল বাতিলের খবর দেওয়া হয় ৷ বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর যাত্রীরা অভিযোগ তোলেন, বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে কোনও প্রকার সহায়তা তো মেলেইনি ৷ উলটে দীর্ঘ সময় ধরে চরম হয়রানি ও অসংবেদনশীল আচরণ চলতে থাকে বলে অভিযোগ ।
জরুরি কাজের তাগিদ কিংবা উন্নত চিকিৎসার আশায় বেঙ্গালুরুগামী বহু মানুষ এদিন সকাল থেকেই বাগডোগরা বিমানবন্দরে ভিড় জমিয়েছিলেন । কিন্তু বিমান দুটি বাতিল হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন সকলে । যাত্রীদের অভিযোগ, সকালের নির্ধারিত বিমান ধরতে এসে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও সংস্থার কোনও প্রতিনিধি সদুত্তর দিতে এগিয়ে আসেননি । বিকল্প বিমানের ব্যবস্থা বা রিফান্ড-কোনও বিষয়েই দিকনির্দেশ না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাগডোগরায় উপস্থিত সাধারণ মানুষ ।
ভোগান্তির শিকার বিমান যাত্রী প্রবীণ ভট্টরাই তাঁর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "জরুরি দরকারে আমরা বেঙ্গালুরু যাচ্ছিলাম ৷ সেখানে যাওয়াটা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল । আমরা সকাল সাতটায় বিমানবন্দরে এসেছি ৷ বাগডোগরা বিমানবন্দরে স্পাইসজেটের সহায়তা কেন্দ্রে কোনও লোক ছিল না ৷ বিমান বাতিলের মতো এত বড় একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর স্পাইসজেটের কর্মীদের যেভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও খারাপ আচরণ করতে দেখা গিয়েছে, তা মেনে নেওয়া যায় না ।"
তিনি আরও বলেন, "পাঁচ ঘণ্টা ধরে বিমানবন্দরে আটকে থাকলেও কোনও সুরাহা মেলেনি । চিকিৎসার কাজে যাঁদের বেঙ্গালুরু যাওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল, তাঁরা সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন । বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে কীভাবে বা কখন গন্তব্যে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা হবে, সে বিষয়ে সাহায্য করা তো দূরের কথা, সঠিক তথ্যটুকু পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না । অন্য বিমানের ব্যবস্থা বা রিফান্ডের কথাও বলছে না ৷"
একইভাবে নিজের অসহায়তার কথা তুলে ধরেন অপর যাত্রী শিল্পী দাস । তিনি বলেন, "আমার বেঙ্গালুরু থেকে বাগডোগরা আসা-যাওয়ার টিকিট কাটা ছিল ৷ যখন বিমানে বাগডোগরা এসেছিলাম কোনও অসুবিধা হয়নি ৷ কিন্তু সোমবার ওয়েব চেকিং করতে গিয়ে দেখলাম নিচ্ছে না ৷ ইমেলে গিয়ে দেখলাম বিমান বাতিল করা হয়েছে ৷ মঙ্গলবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে স্পাইসজেটের কাউন্টারে কাউকে দেখতে পায়নি ৷ আচমকা বিমান বাতিল হয়ে যাওয়ার পর আমাদের যাওয়ার পুরো বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে । বিমান বাতিলের কোনও কারণ দেখাতে পারছে না ৷ খুব বাজে ব্যবহার করছে ৷"
যাত্রীদের এই ক্ষোভ ও বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে উঠতে থাকা দুর্ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে বিমানবন্দরে শোরগোল পড়ে যায় ৷ তবুও বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি । ফলে পাঁচ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সহায় সম্বলহীন অবস্থায় অনিশ্চয়তার মধ্যেই থাকতে বাধ্য হন যাত্রীরা ।