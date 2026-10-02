হাওড়া স্টেশনে 44 লক্ষ নগদ সমেত আটক যাত্রী
Passenger detained Howrah Station: শিপ্রা এক্সপ্রেসের যাত্রী ছিলেন রোহিত। বিদিশা থেকে ট্রেনে চড়ে হাওড়ায় পৌঁছন তিনি।
Published : October 2, 2026 at 3:31 PM IST
হাওড়া, 2 অক্টোবর: ট্রেন থেকে নামার পরেই বিপুল নগদ টাকা সমেত আটক যাত্রী ৷ হাওড়া স্টেশনের 17 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে রোহিত কুমার সিং নামে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে বলে খবর। তাঁর কাছ থেকে মিলেছে 44 লক্ষ নগদ টাকা। পরে টাকা-সহ তাঁকে আয়কর দফতরের আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, 22911 ডাউন শিপ্রা এক্সপ্রেসের যাত্রী ছিলেন রোহিত। বিদিশা থেকে ট্রেনে চড়ে হাওড়ায় পৌঁছন তিনি। স্টেশনে নামার পর তাঁর কাছে থাকা নগদ নিয়ে সন্দেহ হয় পুলিশের। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন রেলকর্মীরা। এত বিপুল টাকা কেন এবং কোথা থেকে এল, তা জানার চেষ্টা করা হয়। পুলিশের দাবি, জেরায় রোহিত জানিয়েছে, সোনা কেনার জন্যই টাকা নিয়ে যাচ্ছিল ৷ তবে, সেই দাবির সমর্থনে তিনি কোনও নথি বা তথ্য দিয়েছেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিপুল নগদ বহনের বিষয়টি সামনে আসার পরই আয়কর দফতরকে খবর দেওয়া হয়।
এরপর আয়কর আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। নগদ 44 লক্ষ এবং রোহিতকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। টাকার উৎস, মালিকানা এবং কী উদ্দেশ্যে এত নগদ অর্থ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর। রেলপথে বিপুল নগদ নিয়ে যাতায়াতে নজরদারি নতুন নয়। বিশেষ করে কোনও যাত্রীর কাছে ঘোষণাহীন বড় অঙ্কের টাকা পাওয়া গেলে তার উৎস সম্পর্কে তদন্তের সুযোগ থাকে রেলের।
হাওড়ার মতো ব্যস্ত রেল টার্মিনাসে এই ধরনের তল্লাশি সেই নজরদারিরই অংশ বলে দাবি। এই ঘটনায় টাকা বৈধ কি না, তা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। আয়কর দফতরের তদন্তেই তার উত্তর মিলবে।