ফের মেট্রোয় ঝাঁপ রবীন্দ্র সরোবরে, ব্যাহত পরিষেবায় হয়রানি যাত্রীদের

ফের মেট্রোয় ঝাঁপ রবীন্দ্র সরোবরে, ব্যাহত পরিষেবায় হয়রানি যাত্রীদের
সকাল 10টা 45 মিনিট নাগাদ দক্ষিণেশ্বরগামী রেকের সামনে ঝাঁপ দেন এক ব্যক্তি ৷ ঘটনার জেরে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার যাত্রীরা ৷
Published : February 8, 2026 at 12:02 PM IST
কলকাতা, 8 ফেব্রুয়ারি: রবিবার সকালে ফের কলকাতা মেট্রোয় ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ৷ এবার রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনে আপলাইন অর্থাৎ, দক্ষিণেশ্বরগামী রেকের সামনে ঝাঁপ দিলেন এক ব্যক্তি ৷ ঘটনার জেরে সাময়িকভাবে পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে ৷ ভাঙা পথে চালাতে হয়েছে মেট্রো ৷ তার জেরে হয়রানির শিকার হতে হল যাত্রীদের ৷
মেট্রো রেল সূত্রে খবর, সকাল 10টা 45 মিনিট নাগাদ দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রো রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনে ঢোকার মুখে এক ব্যক্তি ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন ৷ চালক ব্রেক কষলেও প্রথমের দু’টি বগি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে থেমে যায় ৷ এই পরিস্থিতিতে ট্রেনে থাকা যাত্রীদের সামনের বগি দিয়ে বের করে আনা হয়েছে ৷ তারপর পুরো রেকটিকে খালি করে এবং থার্ড লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ট্র্যাকে আটকে থাকা ব্যক্তিকে উদ্ধারের কাজ শুরু হয় ৷
এই ঘটনার জেরে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান পর্যন্ত পরিষেবা সাময়িক বন্ধ করে দেয় মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷ তবে, ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল ৷
বিস্তারিত আসছে...