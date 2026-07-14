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'এখনই Apply করুন PACE অ্যাপে', মিলবে 1000 চাকরি; আহ্বান পুলিশ সুপারের

শিক্ষিত বেকারদের স্বাধীন করার ভাবনা-চিন্তা পুলিশ সুপারের! আগামী একমাসের মধ্যে মিলবে 1000 চাকরি ৷ উদ্বোধন হল PACE অ্যাপের ৷ জানুন বিস্তারিত...

JOB FOR UNEMPLOYED YOUTHS
যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির সন্ধান পাবেন তরুণ, তরুণীরা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 1:15 PM IST

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মেদিনীপুর, 14 জুলাই: পুলিশ সুপারের হাত দিয়ে PACE অ্যাপর উদ্বোধন। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা এই অ্যাপ ডাউনলোড করে আবেদন করতে পারবেন চাকরির জন্য। আগামী 15 অগস্টের আগেই এক হাজার জনকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জেলা পুলিশ। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারের হাত ধরে উদ্বোধন হয় পুলিশ দ্বারা পরিচালিত এবং কাজ দেওয়ার জন্য PACE অ্যাপের।

গত 15 বছরের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষের অভিযোগ ছিল, কর্মসংস্থান থেকে এবং শিক্ষিত বেকারদের চাকরি ব্যবস্থা না-করা। একাধিক অভিযোগের মধ্যে এই একটি অভিযোগে ক্ষোভ-বিক্ষোভ থেকে জনরোষ জন্মায় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে। তাই সরকার পরিবর্তন হতেই কর্মসংস্থানের উপর জোর দিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপি সরকার।

তরুণ-তরুণীদের আহ্বান পুলিশ সুপারের (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে খবর, এই অ্যাপ ডাউনলোড করার পর শিক্ষিত তরুণ, তরুণীরা তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্পোরেট জগতে, মেদিনীপুর শহর ও জেলায় নানা কোম্পানির কাজ-সহ কর্মক্ষেত্রের জায়গা পাবেন। গতকাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে অ্যাপের মধ্য দিয়ে ফর্ম-ফিলাপের কাজ। পুরো জুলাই মাস পর্যন্ত চলবে ফর্ম ফিলাপ। যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির সন্ধান পাবেন তরুণ, তরুণীরা । এরপর 15 অগস্টের আগেই এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিধায়ক, জেলা পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসকের হাত দিয়ে সেইসব কোম্পানির অফার লেটার তুলে দেওয়া হবে যোগ্য, শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীদের হাতে। আর তাতেই একদিকে যেমন কর্মসংস্থান হবে তেমন বেকারের সংখ্যাও কমবে বলে মত পুলিশের।

JOB FOR UNEMPLOYED YOUTHS
ডাউনলোড করুন PACE অ্যাপ (ইটিভি ভারত)

এদিন এই অ্যাপের উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা ৷ এরপরই তিনি যাবতীয় তথ্য তুলে ধরেন। তিনি এও বলেন, "কেবলমাত্র মেদিনীপুরের বসবাসকারী মানুষজনই এই সুবিধা নিতে পারবেন। প্রথমে এক হাজার জনকে চাকরি দেওয়ার টার্গেট নেওয়া হয়েছে। 15টি কোম্পানির সঙ্গে টাইআপ করা হয়। এখন অপেক্ষা, অফার লেটার তুলে দেওয়ার।

এই বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো এই অ্যাপের আমরা শুভ উদ্বোধন করলাম। যার মাধ্যমে মেদিনীপুরে বসবাসকারী এবং মেদিনীপুরের শিক্ষিত ও বেকার যুবক-যুবতী বিভিন্ন কোম্পানি ও কর্পোরেট সেক্টরে তার যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাবেন। কোনও দালাল বা টাকা দিয়ে চাকরি নিয়োগ হবে না। দুর্নীতিমুক্ত চাকরি দিতেই এই উদ্যোগ ৷ পুরো তত্ত্বাবধানেই থাকবে পুলিশ। সেই সঙ্গে অফার লেটার দেওয়ার সময় থাকবেন স্থানীয় বিধায়ক, জেলাশাসক-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। আমরা চাইছি স্বাধীনতার আগেই বেকারদের স্বাধীন করতে।"

JOB FOR UNEMPLOYED YOUTHS
পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারের হাত ধরে উদ্বোধন PACE অ্যাপের (ইটিভি ভারত)

পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন, পশ্চিম মেদিনীপুরের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা। এনিয়ে অরিজিৎ দাসে মত,"এই ধরনের উদ্যোগ সত্যিই অকল্পনীয়। কারণ আমরা বিভিন্ন জায়গায় এখন চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এতে যদি চাকরির ব্যবস্থা হয় তাতে অনেকটা সুরাহা হবে।" অন্যদিকে, সোমা সরকার বলেন, "অ্যাপের মাধ্যমে এই চাকরির ফলে অনেকটাই দুর্নীতি কমবে, যোগ্য প্রার্থীরা চাকরি পাবেন। পুজোর আগে এ ধরনের উদ্যোগকে আমরা কুর্নিশ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে।"

TAGGED:

চালু হলো PACE অ্যাপ
POLICE LAUNCHES PACE APP
EMPLOYMENT OF UNEMPLOYED YOUTH
মিলবে চাকরি
JOB FOR UNEMPLOYED YOUTHS

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