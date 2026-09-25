শালবনি জমি দুর্নীতিতে 14 দিন, বালি পাচার মামলায় সুমিতকে ন'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ
Sumit Roy Salboni Land Scam Case: শালবনি জমি দুর্নীতি মামলার পাশাপাশি বালি পাচারের অভিযোগে সুমিত রায়কে 9 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত ৷
Published : September 25, 2026 at 10:42 AM IST
মেদিনীপুর, 25 সেপ্টেম্বর: শালবনির জমি দুর্নীতি মামলায় সুমিত রায়ের জামিনের আর্জি নাকচ করল মেদিনীপুর জেলা আদালত ৷ বৃহস্পতিবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়-সহ চারজনকে আদালতে পেশ করা হয় ৷ তাদের মধ্যে তিন লিঙ্ক-ম্যান ৷ তাদের সবাইকে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে মেদিনীপুরের আদালত ৷
এর পাশাপাশি বালি পাচার মামলাতেও সুমিত-সহ আরও কয়েকজনের নাম জড়িয়েছে ৷ এই মামলায় এদিন সুমিত রায়কে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় শালবনি থানার পুলিশ । সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত সুমিত রায়কে 9 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ৷ আদালত সূত্রের খরর, অপাতত তিনি পুলিশি হেফাজতেই থাকবেন ।
শালবনির সরকারি জমিতে দুর্নীতির পাশাপাশি সুমিতের নামে 50 লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ যুক্ত হয়েছে ৷ ওভারলোড বালি পরিবহণের অনুমতি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 50 লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন বাঁকুড়ার বালি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নদিয়া চৌধুরী ৷ অভিযোগ, প্রশান্ত দাস নামে সুমিতের পরিচিত এক ব্যক্তি ওভারলোড বালি পরিবহণের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন ৷
অভিযোগকারীর দাবি, 2024 সালের জুলাইয়ে কলকাতার একটি হোটেলে তাঁকে আরও তিনজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় ৷ ওই বছর 14 অগস্ট শালবনির একটি হোটেলে 30 লক্ষ টাকা দেওয়া হয় ৷ এরপর 29 অগস্ট কলকাতায় ক্যামাক স্ট্রিটের একটি অফিসে আরও 19 লক্ষ 62 হাজার টাকা দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি ফোনপে'র মাধ্যমে 30 হাজার ও 8 হাজার টাকা দেওয়া হয় ৷ যদিও টাকা দেওয়ার পর ওভারলোড বালি পরিবহণের অনুমতি মেলেনি বলে অভিযোগ ৷ পরে অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সাড়া মেলেনি বলে দাবি ৷
বালি পাচারে সুমিতের সঙ্গে প্রশান্ত দাস, আশিক কাজী ইমাম, সুমিত রায় ও আইপ্যাক-এর সিইও প্রতীক জৈনের আপ্তসহায়ক সৌম্যজিৎ সেনের নাম যুক্ত হয়েছে ৷ টাকা ফেরত এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদনও জানানো হয়েছে ৷
এদিন সরকারি আইনজীবী নাজিম হাবিব বলেন, "আজকে সুমিত রায়ের জেল হেফাজত শেষ হওয়ার পর আদালতে পেশ করা হয়েছিল ৷ সুমিতের আইনজীবী জামিনের আবেদন করেন কিন্তু সেই আবেদন বাতিল করে আদালত ফের 14 দিনের জেল হেফাজতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ অন্যদিকে বালি ব্যবসায়ী ওভারলোড বালি পরিবহণে 50 লক্ষ টাকা প্রতারণার মামলায় ন'দিনের পুলিশি হেফাজতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে আইপ্যাক-এর সৌম্যজিৎ সেনের ৷ কলকাতা, মেদিনীপুর এবং অনলাইনের মাধ্যমে সেই টাকা নেওয়া হয়েছে ৷ এই ঘটনায় আদালত শোনার পর তাদের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷"
অন্যদিকে সুমিতের আইনজীবী প্রতীম দাসের বক্তব্য, "এতদিন ধরে মামলা চলছে কিন্তু ওঁরা একটা আইফোন এবং একটি ডিভাইসের উপর নির্ভর করে এতদিনের জেল হেফাজত চেয়ে আসছেন ৷ আজও ওরা জেল হেফাজত চেয়েছে ৷ কিন্তু কোনও ডকুমেন্ট জমা দিতে পারেননি ৷"
তিনি আরও বলেন, "সবকিছু শোনার পর আদালত 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ সেই সঙ্গে তাঁর স্ত্রী যাতে সংসারের প্রয়োজনীয় খরচের জন্য টাকা তুলতে পারেন, তার জন্য চেক নম্বর জমা দিতে বলেছে মহামান্য আদালত ৷ পাশাপাশি সুমিতের সঙ্গে দেখা করার জন্য স্ত্রী আবেদন করেছিলেন, কিন্তু সেই আবেদন বাতিল করেছে কোর্ট ৷"