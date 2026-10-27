বাড়ছে দাম, রয়েছে বৃষ্টির ভ্রুকুটি ! দিওয়ালি পুতুলের ঐতিহ্য রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টায় শিল্পীরা

বাড়ছে দাম, রয়েছে বৃষ্টির ভ্রুকুটি ! দিওয়ালি পুতুলের ঐতিহ্য রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টায় শিল্পীরা
Diwali Putul: এখন কুমোরপাড়ায় চরম ব্যস্ততা ৷ নাওয়া খাওয়া ভুলে চলছে দিওয়ালি পুতুল তৈরির কাজ । তাতে হাত লাগিয়েছে ছোটরাও ৷ সুনীল দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 27, 2026 at 7:38 PM IST
মেদিনীপুর, 27 অক্টোবর: আর কয়েকদিনের অপেক্ষা ৷ তারপরেই দীপাবলি উৎসব ৷ রকমারি প্রদীপ-মোমবাতিতে সেজে উঠবে বাংলা ৷ ঘরে ঘরে দেখা মিলবে নানা ধরনের দিওয়ালি পুতুলের ৷ কোনওটা দশ হাতের, আবার কোনওটা প্রদীপযুক্ত ৷ বর্তমান বাজারে বেড়েছে মাটি থেকে রঙের দাম ৷ কেরোসিন তেলও বাজারে সেভাবে এখন মেলে না ৷ তাই কালীপুজোর আগে বাহারি হাতযুক্ত মহিলার আদলে পুতুল এখন হাতে গোনা ! এবার দিওয়ালিতে প্রদীপ পুতুল গড়তেই বেশি জোর দিচ্ছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের শিল্পীরা ৷ বাড়তে চলেছে দিওয়ালি পুতুলের দামও ৷
কোথাও চলছে দিওয়ালি পুতুল পুড়িয়ে রং করে শুকানোর কাজ । আবার কোথাও চলছে তুলির টানে শেষ পর্যায়ে চোখ আঁকার কাজ । যদিও এরই মধ্যে চিন্তা বাড়িয়েছে বৃষ্টি ৷ ঝড়ের পূর্বাভাস এবং আকাশের মুখ ভারে কিছুটা ব্যবসায় ভাটা পড়েছে ৷ শিল্পীদের দাবি, সেভাবে এখনও দিওয়ালি পুতুলের বায়না আসেনি ৷
দিওয়ালি পুতুলের দামবৃদ্ধি
শিল্পী রুনু দাস বলেন, "পূর্বপুরুষ ধরে আমাদের পরিবারের সদস্যরা এই দিওয়ালি পুতুল তৈরি করে আসছেন ৷ আমিও বিয়ে হয়ে আসার পর থেকেই দিওয়ালি পুতুল গড়ছি । তবে এখন রংয়ের দাম, মাটির দাম বেড়েছে ৷ তাতে দিওয়ালি পুতুলের দাম আমাদের বাড়াতে হয়েছে । সেই সঙ্গে এখন আমরা আর দুই হাত-দশহাতযুক্ত দিওয়ালি পুতুল গড়ছি না । কারণ কেরোসিন তেলের আর সেভাবে বাজারে নেই, যা আছে অনেক দামি । তাই আমরা এবার প্রদীপের দিওয়ালি পুতুল বেশি গড়ছি ৷ তবে আকাশের মুখ ভার ৷ এখনও পর্যন্ত কেউ পুতুলের বায়না করেনি ৷ জানি না ব্যবসা কীভাবে হবে ।"
দিওয়ালি ঘর ও পুতুলের ইতিকথা
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্যতম ব্যবসা হল এই দিওয়ালি পুতুল তথা মাটির তৈরি পুতুল । প্রাচীনকাল থেকেই এই দিওয়ালি পুতুলের প্রচলন রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর-সহ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং খোদ কলকাতার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় । মূলত 1980-90 এর দশকে মাটির তাল এবং ইট দিয়ে ছোট ছোট বাচ্চারা একসময় উঠোনে বা নিজেদের বাড়ির বাইরে দিওয়ালি ঘর বানাত । কখনও একতলা, কখনও দোতলা বা কেউ কেউ তিনতলা, চারতালা দিওয়ালি ঘর তৈরি করত ৷ তাতে থাকত তিন থেকে চারটে কক্ষ ৷ সেই দিওয়ালি ঘর রং করা হতো ৷
এরপর রকমারি দিওয়ালি পুতুল কিনে এনে সাজিয়ে ওই ঘরে রাখা হতো । দিওয়ালি ঘরের প্রত্যেকটা কক্ষে একটি করে পুতুল সাজানো হতো ৷ এরপর সন্ধ্যেবেলায় কেরোসিন তেল ঢেলে ওই দিওয়ালি পুতুল জ্বালানো হতো এবং ফের বসিয়ে দেওয়া হতো ওই দিওয়ালি ঘরে । কিছু কিছু ক্ষেত্রে দিওয়ালি পুতুল ছিল প্রদীপের ৷ আর সেই প্রদীপে সরষে বা তৎকালীন সময়ে মোবিল ঢেলে সলতে দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হতো । যা জ্বলত তিনদিন ধরে । সেইসঙ্গে এই পুতুলে প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হতো মুড়ি-মুড়কি-বাতাসা ৷ মিষ্টির তৈরি রকমারি রংয়ের খেলনা দিয়ে পুজো করা হতো ৷ ওই দিওয়ালি ঘরে থাকত দেবদেবী ।
দিওয়ালি পুতুলের বাজার
বর্তমানে কালের গর্ভে কিছুটা হারিয়েছে সেই নস্টালজিয়া দিওয়ালি ঘর । এখনকারের শিশু কিশোররা আর সেই দিওয়ালি ঘর তৈরিতে মন দেয় না । কারণ সেই জায়গায় দখল নিয়েছে মোবাইল । মোবাইলে মগ্ন শিশু কিশোররা ভুলেছে দিওয়ালি ঘরের প্রয়োজনীয়তা ৷ যদিও দিওয়ালি পুতুলের চাহিদা রয়েছে জেলা এবং রাজ্যজুড়ে । দীর্ঘ তিন চার মাস কঠোর পরিশ্রম করে শিল্পীরা গড়ে তুলছেন এই দিওয়ালি পুতুল । তাই মেদিনীপুর শহরে কুমোরপাড়ায় এখন চরম ব্যস্ততা ৷ নাওয়া খাওয়া ভুলে চলছে দিওয়ালি পুতুল তৈরির কাজ । তাতে হাত লাগিয়েছে ছোটরাও ৷
পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা, পিংলা, কেশিয়াড়ি, ঘাটালের পাশাপাশি মেদিনীপুর শহরের কুমোরপাড়ায় এই দিওয়ালি পুতুল গড়া হচ্ছে পূর্বপুরুষ ধরে । হাতে তৈরি করা মাটির ছাঁচ দিয়ে এই রকমারি দিওয়ালি পুতুলের চাহিদা রয়েছে মেদিনীপুরে । তাই এবারও এক প্রদীপ, দু'প্রদীপ, তিন প্রদীপ থিমের দিওয়ালি পুতুল গড়ছেন শিল্পীরা । পরে এই দিওয়ালি পুতুল পাড়ি দেবে টেম্পো, ট্রাকে করে ভিন্ন জেলায়ও । তবে এবারে যেহেতু রং, মাটি সেইসঙ্গে তেলের দাম আগুন তাই দিওয়ালি পুতুলের দাম বেড়েছে এক থেকে তিন টাকা করে প্রতি পিসে ।
আশায় বেঁচে শিল্পীরা
শিল্পী শম্পা দাস বলেন, "জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়েই চলেছে ৷ এ বছর তার পরিমাণটা বেশি । তাই আমাদের পুতুলের দাম বাড়াতে হয়েছে এক টাকা দু'টাকা করে । তবে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে তাতে কী ধরনের বাজার হবে বা হতে পারে তা নিয়ে আমরা আশঙ্কায় রয়েছি । যেহেতু আমরা পাইকারি বিক্রি করি তাই আমাদের ব্যবসায়ীরা এসে নিয়ে যায় ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউই এসে বায়না করেনি । এই বছর প্রায় 2000 পুতুল গড়েছি, গত বছরের মতো আশা করছি বাজার ভালো হবে । তবে এখন আর বাহারি হাতযুক্ত পুতুলের উপর নজর নেই আমাদের ৷ আমাদের এবার প্রদীপের উপর বেশি ভরসা ।"
আরেক শিল্পী প্রদীপ দাসের কথায়, "এই দিওয়ালি পুতুল প্রতিবারের মতো এবারও আমরা বানিয়েছি ৷ আমাদের কাছ থেকে হোলসেলাররা কিনে নিয়ে চলে যায় গাড়িতে করে । যদিও এখনও বায়না জোটেনি সেভাবে । তবে দিওয়ালি পুতুল ছাড়াও মূলত আমরা মাটির জিনিসপত্র বানিয়ে জীবিকা জীবন নির্বাহ করে থাকি ।" শিল্পীরা তো ব্যস্ত দিওয়ালি পুতুল গড়ায় ৷ এবার দেখার এই পুতুল কতটা বিক্রি হয় ৷ তবে ভালো বাজার পাওয়ার আশা ছাড়ছেন না শিল্পীরা ৷