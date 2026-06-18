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মুখ্যমন্ত্রীর সায়, শীঘ্রই বদলে যাচ্ছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার নাম ! কী হচ্ছে

রাজ্যে পালাবদলের পরই পরিবর্তনের পথে পশ্চিম বর্ধমান জেলার নাম ৷ এমনটাই ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানালেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

Paschim Bardhaman district name
শীঘ্রই বদলে যাচ্ছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার নাম (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 18, 2026 at 6:16 PM IST

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দুর্গাপুর, 18 জুন: রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই পালটে যাচ্ছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার নাম ৷ এমনটাই দাবি করলেন জেলার নাম বদলের মূল প্রস্তাবক দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি এও জানিয়ে দিলেন, পশ্চিম বর্ধমান জেলার নতুন কী নাম হতে চলেছে ৷

ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সম্মতি মিলেছে । তিনি নাম পরিবর্তনের আবেদনটি জেলাশাসকের কাছে পাঠিয়েছেন ৷ জেলাশাসক ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন ৷ 15 দিনের মধ্যে জেলার নাম পরিবর্তন হবে । পশ্চিম বর্ধমান জেলার নতুন নামকরণ হবে আসানসোল-দুর্গাপুর ।"

মুখ্যমন্ত্রীর সায়, শীঘ্রই বদলে যাচ্ছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার নাম ! কী হচ্ছে ? (ইটিভি ভারত)

রাজ্যে 34 বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে 2011 সালে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল ৷ আর ঘাসফুল শিবিরের সরকার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর 2017 সালের 7 এপ্রিল অবিভক্ত বর্ধমান জেলাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় । কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চলের নাম দেওয়া হয় পূর্ব বর্ধমান এবং আসানসোল ও দুর্গাপুর এই দুই শিল্পসমৃদ্ধ মহকুমাকে নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলা । নতুন জেলার সদর করা হয় আসানসোলকে । মূলত এই জেলা শুরু হয় পূর্ব বর্ধমানের সীমান্তবর্তী বুদবুদ থানার অন্তর্ভুক্ত কিছুটা অংশ থেকে । অন্যদিকে আসানসোলের সঙ্গে ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকা পর্যন্ত এই জেলার পরিধি ।

Durgapur Purba BJP MLA
দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

সম্প্রতি রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে ৷ কয়েকদিন আগে দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠক করতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই সময় পশ্চিম বর্ধমান জেলাকে আসানসোল ও দুর্গাপুর জেলার নামকরণের প্রস্তাব দেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । কেন এই জেলার নাম বদল দরকার ? সেই বিষয়ে এদিন দুর্গাপুরের পূর্বের চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বর্ধমান জেলা মূলত শস্য গোলা হিসাবে সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত একটি নাম । তাই বর্ধমান নামকরণটি পূর্ব বর্ধমানের সঙ্গে থাকায় সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আমাদের মনে হয়েছে । পশ্চিম বর্ধমান জেলার নামকরণ আসানসোল-দুর্গাপুর রাখা হোক বলে আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম ।"

Durgapur Purba BJP MLA
বেসরকারি শিল্প মালিক সংগঠনের অনুষ্ঠান (নিজস্ব ছবি)

চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বামুনাড়ায় বেসরকারি শিল্প মালিক সংগঠনের ডাকা একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন ৷ এরপর দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে একটি বেসরকারি হোটেলে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণ এবং নতুন প্রকল্পের জন্য 38 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে । দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের দুর্গাপুরে নতুন ইউনিটের জন্য 9000 কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে । বেসরকারি প্রচুর সংস্থা দুর্গাপুরে শিল্প স্থাপনের জন্য, বেসরকারি বড় বড় হাসপাতাল আমাদের কাছে জমি চেয়েছে । আসানসোলেও নতুন করে শিল্প সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে । ইসকো কারখানার আধুনিকীকরণ হয়েছে এবং আরও কাজ হবে । সব মিলিয়ে তাই দুর্গাপুর এবং আসানসোল এই জেলায় নতুন করে বিনিয়োগ হচ্ছে, পরবর্তী প্রজন্মের কর্মসংস্থান হবে এবং অর্থনৈতিকভাবে পুনরায় জেগে উঠবে দুর্গাপুর এবং আসানসোল ।"

Durgapur Purba BJP MLA
চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

এদিকে অনেকেই বলছেন, জেলার নতুন নামকরণ হলে ইংরেজি আদ্যাক্ষর অনুযায়ী আসানসোল যেহেতু ইংরেজি 'A' দিয়ে শুরু, তাতে এই জেলা তালিকায় সবার প্রথমেই থাকবে ৷ যেটা একটা বাড়তি সুবিধা । আবার অনেকেই বলছেন যে, এবার জেলার নাম পরিবর্তন হলে তাতে মানুষকে অনেক সমস্যাতেও পড়তে হবে । কারণ সে ক্ষেত্রে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাংকের পাসবুক-সহ বিভিন্ন নথিতে ফের পরিবর্তন করাতে হতে পারে ৷ এমন আশঙ্কা প্রকাশ অনেকেই করছেন ।

উল্লেখ্য, দুর্গাপুর মূলত রাজ্যের প্রয়াত ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের এলাকা হিসেবে পরিচিত । একসময় শাল পিয়ালের জঙ্গল কেটে দুর্গাপুর শহরের আত্মপ্রকাশ । আসানসোল ও দুর্গাপুরকে জার্মানির রুড় অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল । প্রচুর শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে সমস্ত উপকরণ খুব জরুরি ছিল তার প্রায় সমস্ত কিছুই দুর্গাপুর ও আসানসোলে রয়েছে । আছে দামোদর ও অজয়ের জল, রানিগঞ্জের কয়লা, রেলপথ, 19 নম্বর জাতীয় সড়কের সুবিধা, প্রচুর স্কিলড এবং আনস্কিল কর্মী । রয়েছে অব্যবহৃত প্রচুর জমির সমস্ত কিছু সুবিধা । একদিকে আসানসোলে প্রচুর শিল্প কলকারখানা এক সময় গড়ে উঠেছিল, অন্যদিকে দুর্গাপুর শিল্পনগরীর তকমা পেয়েছিল ।

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PASCHIM BARDHAMAN NAME CHANGE
DURGAPUR PURBA BJP MLA
PASCHIM BARDHAMAN

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