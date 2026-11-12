আবাসের দ্বিতীয় কিস্তি পাচ্ছেন আরও 7 লাখ উপভোক্তা, শুক্রবারই মিলবে টাকা

আবাসের দ্বিতীয় কিস্তি পাচ্ছেন আরও 7 লাখ উপভোক্তা, শুক্রবারই মিলবে টাকা
Paschim Banga Awas Yojana: 12 হাজার ভুয়ো উপভোক্তা সনাক্ত করেছে রাজ্য ৷ ডিসেম্বরের মধ্যে নথি জমা দিতে পারলে কড়া ব্যবস্থার ইঙ্গিত নবান্নের ৷
Published : November 12, 2026 at 6:32 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 6:47 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেতে চলেছেন রাজ্যের আরও সাত লক্ষ উপভোক্তা । আগামিকাল, শুক্রবার নবান্ন সভাঘর থেকে এই অর্থ প্রদান কর্মসূচির সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি 60 হাজার টাকা করে পাঠানো হবে । রাজ্যের নিজস্ব কোষাগার থেকেই এই বিপুল অর্থ মেটানো হচ্ছে ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দেওয়ার পর পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্প চালু করেছিল । ওই প্রকল্পে মোট উপভোক্তা ছিলেন 30 লক্ষ 65 হাজার । তার মধ্যে 12 লাখ উপভোক্তা আগের সরকারের আমলেই দুই কিস্তিতে সম্পূর্ণ 1 লাখ 20 হাজার টাকা পেয়ে গিয়েছিলেন । বাকি 18 লাখ 65 হাজার উপভোক্তা প্রথম কিস্তির 60 হাজার টাকা পেয়েছিলেন ।
রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়ে বাকি থাকা উপভোক্তাদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় । তবে টাকা ছাড়ার আগে উপভোক্তাদের সমস্ত নথি ও যোগ্যতা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেয় নবান্ন । প্রথম দফায় 10 লাখ 20 হাজারেরও বেশি উপভোক্তার তথ্য যাচাইয়ের কাজ শেষ হয়েছিল । তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পৌঁছে গিয়েছে । বাকি থাকা উপভোক্তাদের নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়াও সম্প্রতি সম্পূর্ণ হয়েছে । তার ভিত্তিতেই আগামিকাল আরও সাত লাখ পরিবারের হাতে টাকা তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য ।
এদিকে, উপভোক্তাদের তথ্য যাচাই করতে গিয়ে বড়সড় অনিয়মের হদিশ পেয়েছে রাজ্য প্রশাসন । প্রশাসনের দাবি, আগের তৃণমূল সরকারের আমলে আবাস তালিকায় 12 হাজারেরও বেশি ভুয়ো উপভোক্তার নাম নথিভুক্ত হয়েছিল । তদন্তে সেই সব অযোগ্য প্রাপকদের চিহ্নিত করা গিয়েছে । এই ঘটনায় অত্যন্ত কড়া অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
অযোগ্য প্রাপকদের জন্য চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । নবান্ন সূত্রে খবর, এই চিহ্নিত প্রাপকদের আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে । ওই সময়ের মধ্যে তাঁরা নিজেদের যোগ্যতার স্বপক্ষে সঠিক তথ্য ও নথি জমা দিতে না পারলে বা টাকা ফেরত না দিলে রাজ্য সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, ‘‘নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত না দিলে আগামী জানুয়ারি মাসেই তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে হবে ।’’
প্রশাসনিক মহলের মতে, আবাস প্রকল্পে স্বচ্ছতা আনতেই এই জোড়া কৌশল নিয়েছে নবান্ন । একদিকে প্রকৃত উপভোক্তাদের দ্রুত টাকা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে সরকারি অর্থ তছরুপ রুখতে অযোগ্যদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পথে হাঁটছে সরকার । আগামিকাল নবান্নের এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের আরও কয়েক লাখ পরিবারের পাকা বাড়ি তৈরির কাজ গতি পাবে বলেই মনে করা হচ্ছে ।