'উন্নয়নের পাঁচালি' শোনাতে গিয়ে কর্মীদের থেকে 'চোর' স্লোগান শুনলেন তৃণমূল বিধায়ক

'উন্নয়নের পাঁচালি' শোনাতে গিয়ে কর্মীদের থেকে 'চোর' স্লোগান শুনলেন তৃণমূল বিধায়ক
তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচিতে গিয়ে বিপাকে দলেরই এক বিধায়ক ৷ তৃণমূলের কর্মীরা তাঁকে 'চোর' বলে স্লোগান দিল ৷
Published : January 24, 2026 at 6:48 PM IST
নারায়ণগড়, 24 জানুয়ারি: দলের উন্নয়নের পাঁচালীর অনুষ্ঠানে গিয়ে বিধায়ক তাড়া খেলেন খোদ দলের কর্মীদের কাছে ! তাঁকে দেখে 'চোর' ও 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা ৷ তখন বাধ্য হয়ে মাঠ ছাড়লেন তৃণমূল বিধায়ক ৷ এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় উত্তেজনা ৷ এই ঘটনায় বিজেপিও তৃণমূল নেতাদের 'চোর' বলে কটাক্ষ করেছে।
শনিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় ব্লকের কসবা 6 নম্বর অঞ্চলের তৃণমূলের উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন বিধায়ক সূর্যকান্ত অট্ট ৷ সেখানে তৃণমূলের একাংশ তাঁকে 'চোর চোর' বলে তাড়া করেন ৷ তখন তাড়াতাড়ি নিজের গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যান নারায়ণগড়ে তৃণমূল বিধায়ক সূর্যকান্ত ৷
এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ বাবিন বলেন, "তৃণমূল বিধায়ক কখনও এলাকায় আসেন না ৷ তিনি প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে এলাকার তৃণমূল কর্মীদের গরু বলে অপমান বলেন ৷ পঞ্চায়েতকে বলেন গরুর গোয়ালঘর ৷ প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে কুকুর বলেন ৷ দীর্ঘদিন ধরে শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন ৷ আমরা দীর্ঘদিন থেকেই এই কসবা অঞ্চলে ভোটের লিড দিয়ে জিতিয়ে এসেছি তৃণমূলকে। কোনও দিন এলাকার উন্নয়ন এবং তৃণমূল কর্মীদের সমস্যা শুনতে আসেন না ৷ আমরা জানতে চেয়েছিলাম এই গরু-কুকুরদের জন্য কেন এসেছেন ? আমরা দলকে বলব, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই তৃণমূল বিধায়ক সূর্য অট্ট যেন টিকিট না পায় ৷ তৃণমূলকে জেতানোর জন্য় আমরা প্রচুর পরিশ্রম করি ৷"
এই বিষয়ে তৃণমূল বিধায়ক সূর্যকান্ত অট্টের পাল্টা দাবি, "এরা আসলে কোনও দলেরই নয় ৷ এরা যখন যেমন সুযোগ পায় তখন সেই দলেই থাকে ৷ এই ঘটনা সবার সামনে ঘটেছে ৷ সেখানে পুলিশ উপস্থিত ছিল ৷ গুটিকয়েক লোক একটি বুথে থেকে এই সমস্যা সৃষ্টি করে ৷ যদিও গত ভোটে আমি ওখান থেকে 700 ভোটে জিতেছি ৷"
এই বিষয়ে বিজেপি নেতা গৌরীশঙ্কর অধিকারী বলেন, "আমরা সব সময় বলি, 'পিসি চোর ভাইপো চোর', এটা মিথ্যা নয় ৷ নারায়ণগড়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা খোদ শাসকদলের বিধায়ককে ঘিরে ৷ আগামী দিনে এই পরিস্থিতি সব বিধানসভায় দেখা যাবে ৷" তিনি তৃণমূল কর্মীদের 'একনিষ্ঠ' বলে উল্লেখ করেন ৷ বিজেপি নেতা আরও বলেন, "নিচু তলার কর্মীরা কাজ করে এবং উঁচু তলার অর্থাৎ অঞ্চল ব্লক সভাপতি থেকে বিধায়করা চুরি করে বেড়ান ৷ তবে এখন নারায়ণগড়ের মানুষ জেগেছে ৷ তৃণমূলকে দলের প্রকৃত কর্মীরাই বিদায় করবে ৷"