উত্তাল গঙ্গা ! পুজোর মধ্যে ভাঙন-আতঙ্ক মালদায়, টাটকা 22 বছরের পুরোনো স্মৃতি

উত্তাল গঙ্গা ! পুজোর মধ্যে ভাঙন-আতঙ্ক মালদায়, টাটকা 22 বছরের পুরোনো স্মৃতি
Ganga erosion in Malda: 1998 সাল থেকে টানা সাত বছর গঙ্গার ভয়াবহতা দেখেছে পঞ্চানন্দপুর । সেই আতঙ্কই ফিরছে । পার্থ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : October 17, 2026 at 3:58 PM IST
মালদা, 17 অক্টোবর: মহাষষ্ঠী তিথিতে একদিকে বাংলা জুড়ে যখন মণ্ডপে মণ্ডপে দেবীর অধিবাস হচ্ছে, ঠিক তখন গঙ্গার আগ্রাসনে বারবার কেঁপে উঠছে কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের পঞ্চানন্দপুর ৷ সেই কাঁপুনি দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় ৷ এর ফলে 22 বছর আগের ভয়াবহ স্মৃতি আবার জেগে উঠেছে এলাকার বাসিন্দাদের মনে ৷
তাঁদের প্রশ্ন, আবারও কি ভিটেহারা হতে হবে ? আবারও কি খুঁজতে হবে নতুন ঠিকানা ? যদিও সেচ দফতর পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছে ৷ ভাঙন রোধের অস্থায়ী কাজও শুরু করা হচ্ছে ৷ স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে বিডিও সকলেই জানাচ্ছেন দ্রুত পরিস্থিতিতে বদল আনার চেষ্টা হচ্ছে ।
আতঙ্কের অতীত, আশঙ্কার আগামী
নয়ের দশকে পঞ্চানন্দপুরে গঙ্গার ব্যাপক ভাঙন শুরু হয় ৷ বিশেষ করে 1998 সাল থেকে টানা সাত বছর এই এলাকায় তীব্র 'হানাদারি' চালায় গঙ্গা ৷ বহু গ্রাম নদীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ৷ তলিয়ে যায় আস্ত কেবি ঝাউবোনা গ্রাম পঞ্চায়েত ৷ হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েন ৷ জমিদার পরিণত হন পথের ভিখারিতে ৷ একসময় যাঁরা নিজের জমিতে শ্রমিক খাটাতেন, এখন তাঁরাই শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন ৷ 2006 সাল থেকে পঞ্চানন্দপুরে গঙ্গার ভাঙনের তীব্রতা কমে ৷ স্বস্তি ফেরে এলাকার মানুষজনের মনে ৷ ধীরে ধীরে গঙ্গার মূল প্রবাহ দূরে সরতে থাকায় তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, আর কোনও চিন্তা নেই ৷ গঙ্গা দূরে সরতে শুরু করেছে ৷
কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক ৷ গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্চানন্দপুর 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সুলতানটোলা গ্রামে ফের ধাক্কা মারে গঙ্গা ৷ তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ নেয় সেচ দফতর ৷ ফলে সেই ধাক্কায় বিঘা চারেক জমি ছাড়া নদী তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারেনি ৷ এরপর আবারও নীরব হয়ে যায় নদী ৷ কিন্তু মহাষষ্ঠীর দিন গঙ্গা আরও একবার অশান্ত হয়ে ওঠে ৷ এবার তার নিশানায় পঞ্চানন্দপুর ফেরিঘাট ৷ সেখানে নদী প্রায় 50 মিটার ভিতরে ঢুকে পড়েছে ৷
ফেরিঘাটের পাশেই বাসস্ট্যান্ড ৷ স্থানীয়দের আশঙ্কা, ভাঙন কয়েকদিন ধরে চলতে থাকবে ৷ ভাঙন বড় আকার নিলে বাসস্ট্যান্ডের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়বে ৷ তবে জল আরও নামলে এবং আবহাওয়া শুকনো থাকলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে ৷
নদী আপন বেগে পাগল পারা !
নদীর গতিপ্রকৃতি দেখে এলাকার বাসিন্দা ইমরান শেখের ধারণা, এখনই গঙ্গার ভাঙন বন্ধ হবে না ৷ তিনি বলেন, “ছোট থেকে এই নদীকে আমরা দেখে আসছি ৷ এ কখন কী করবে, কেউ আগাম বলতে পারবে না ৷ এই নদীর ধাক্কাতেই চারবার আমাকে ভিটেহারা হতে হয়েছে ৷ এখন রাস্তার ধারে সরকারি জায়গায় অস্থায়ীভাবে থাকছি ৷ এখন নদীতে জল কিছু কমলেও স্রোতের টান বেশ ভালো রয়েছে ৷ তার উপর দু’দিন ধরে পশ্চিমা বাতাস বইছে ৷ নদীর জলের স্রোত আর বাতাসের টানে জলে ঘুর্ণি তৈরি হয় ৷ সেই ঘুর্ণি যখন পাড়ে ধাক্কা মারে, তখন নীচ থেকে মাটি কেটে যায় ৷ উপরের অংশ ধসে পড়ে ৷ এখনও কয়েকদিন এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলে আমার অনুমান ৷ অর্থাৎ এখন ভাঙন চলবে ৷ জল আরও নেমে গেলে স্রোতের টানও কমে যাবে ৷ তখন আর ভাঙন হবে না ৷”
শুধু পঞ্চানন্দপুর ফেরিঘাট নয়, গতকাল গঙ্গা 'হামলা' চালিয়েছে পাশে থাকা বাঙ্গীটোলা গ্রামেও ৷ এই গ্রামেই রয়েছে স্লুইস গেট ৷ এই গেট দিয়েই গঙ্গার জল ক্যানাল দিয়ে মরা ভাগীরথী নদীতে মেশে ৷ যা ইংরেজবাজারের সাদুল্লাপুর হয়ে পাগলা নদীতে গিয়ে পড়ে ৷ কোনও কারণে এই স্লুইস গেট ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার প্রভাব ইংরেজবাজারেও পড়বে ৷ নদী এখন পঞ্চানন্দপুর বাঁধের কাছাকাছি চলে এসেছে ৷ এটাই ভাবনায় ফেলেছে স্থানীয়দের ৷
বিধায়কের আশ্বাস, বিডিও-র তৎপরতা
মোথাবাড়ির বিধায়ক নজরুল ইসলাম বলছেন, “পঞ্চানন্দপুরের ভাঙন পরিস্থিতি দিন দিন ঘোরালো হচ্ছে ৷ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ৷ ভাঙন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেচ দফতরের সঙ্গে কথা বলব ৷ আশা করছি, এলাকাবাসীর স্বার্থে প্রশাসন সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ করবে ৷”
শনিবার কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের বিডিও কৈলাস প্রসাদ বলেন, “পঞ্চানন্দপুরে গঙ্গা ভাঙনের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রেখেছি ৷ জানানো হয়েছে সেচ দফতরকেও ৷ তারা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ৷ আশা করছি, কাজ শুরু হয়ে যাবে ৷” জেলা সেচ দফতরের এক আধিকারিক জানান, “গঙ্গার জলস্তর ক্রমশ কমছে ৷ যেসব জায়গায় ভাঙন হচ্ছে কিংবা হয়েছে, সেই জায়গাগুলি আমাদের নজরদা ।