জেলমুক্তির পর বেহালাবাসীর আস্থা ফিরে পেতে ‘খোলা চিঠি’ পার্থর

'আমি কাকে ঠকিয়েছি, কার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি ? কেউ যদি আমার নামে টাকা নিয়ে থাকে, দয়া করে জানান', ইতি- পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷

PARTHA CHATTERJEE
পার্থ চট্টোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 12, 2025 at 8:57 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 12 নভেম্বর: তিন বছরের দীর্ঘ বন্দিদশা কাটিয়ে অবশেষে মুক্তির আলো দেখেছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় । মঙ্গলবার জামিনে মুক্ত হয়ে বেহালার বাড়িতে ফিরেই হাতে তুললেন কলম । বুধবার ভোরের আলো ফোটার আগেই তাঁর লেখা 'খোলা চিঠি' পৌঁছে গেল বেহালা (পশ্চিম) বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষের কাছে ।

এই বিধানসভা কেন্দ্রেরই বিধায়ক তিনি । 23 জুলাই, 2022 ৷ এসএসসি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ সে সময় থেকেই নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই ছিল না বেহালা পশ্চিমের বিধায়কের ৷

চিঠির প্রতিটি শব্দে যেন ধরা পড়েছে দীর্ঘ নিঃসঙ্গতার অভিজ্ঞতা, ক্ষোভ ও আত্মসম্মানের দাবি । তিনি লেখেন, “বেহালার মানুষ আমাকে পাঁচ বার জিতিয়েছেন । আজ আমি আপনাদেরই কাছে জানতে চাই, আমি কাকে ঠকিয়েছি, কার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি ? কেউ যদি আমার নামে টাকা নিয়ে থাকে, দয়া করে জানান।”

এই এক বাক্যে যেন ফুটে উঠেছে পার্থর মনের ঝড়—বন্দিদশার অসহায়তা, অপবাদে আঘাতপ্রাপ্ত এক রাজনীতিকের মানসিক যন্ত্রণা। চিঠির আরেক অংশে তিনি লেখেন, “আমার সততার ছবিকে যারা নোংরা রাজনীতির কাদায় টানতে চেয়েছে, তাদের ছেড়ে দেওয়া মানে সমাজের প্রতি অন্যায় করা ।”

PARTHA CHATTERJEE WRITES A LETTER
‘খোলা চিঠি’ পার্থর (ইটিভি ভারত)

চিঠিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কাজগুলিরও বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন । স্কুল, কলেজ, সড়ক, নিকাশিনালা, পার্ক, বিদ্যুৎ প্রকল্প—একাধিক প্রকল্পের কথা টেনে এনে তিনি লিখেছেন, “এই কাজগুলো বেহালার মানুষের আশীর্বাদেই সম্ভব হয়েছে। আজ আমি চাই, সেই মানুষরাই আমার ভাবমূর্তিকে ফের আলোকিত করুন।”

দীর্ঘ রাজনৈতিক নির্বাসনের পর তিনি ফের জনসংযোগের চেষ্টা শুরু করেছেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বুধবার বেহালার বাড়িতেই বসে তিনি ভোটার তালিকা সংশোধন (SIR)-এর এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করেন। তাঁর ঘনিষ্ঠদের মতে, এটি নিছক প্রশাসনিক কাজ নয়, বরং নিজের পুরনো দায়িত্বে ফিরে আসার প্রতীকী পদক্ষেপ।

চিঠির দ্বিতীয় অংশে আবেগ আরও ঘনীভূত। তিনি লিখেছেন, “জেলের অন্ধকারে থেকেও মানুষের ভালোবাসার কথা ভোলিনি । রাজনীতি আমার পেশা নয়, এটি আমার দায়িত্ব । তাই আমি আবার আপনাদের পাশে দাঁড়াতে চাই ।” তাঁর ভাষায়, “আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে ৷ কিন্তু আমি লড়াই থামাব না।”

চিঠির শেষে তিনি নিজের রাজনৈতিক সত্তার পুনর্গঠনের বার্তা দেন। তিনি লেখেন, “যে অপবাদে আমাকে মিথ্যা দোষী বানানো হয়েছে, তার জবাব আমি কাজের মাধ্যমেই দেব। আমি বেহালার সন্তান—এই মাটি আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে ।”

2022 সালের জুলাই মাসে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতারের পর থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন জেলে । সেই সময়েই তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করেছিল। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে আলাদা একটি চিঠি পাঠিয়ে জানতে চেয়েছেন, “দলের কোন ধারায় আমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল?”

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই দুই চিঠি—একটি জনতার উদ্দেশে, অন্যটি দলের উদ্দেশে—একসঙ্গে একটি বার্তাই বহন করছে: “আমি এখনও লড়াইয়ে আছি।”

বেহালার অলিগলি এখন সেই চিঠি নিয়েই সরগরম। কারও মতে, এটি এক আহত নেতার আত্মপক্ষ সমর্থনের আর্জি, আবার অনেকের চোখে, এ এক রাজনৈতিক পুনরুত্থানের সূচনা।

