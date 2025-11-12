3 বছর পর জামিনে মুক্ত, বিধানসভায় ফিরতে চান পার্থ; কী বললেন অধ্যক্ষ

3 বছর পর জামিনে মুক্ত, বিধানসভায় ফিরতে চান পার্থ; কী বললেন অধ্যক্ষ
তিন বছর তিন মাস 19 দিন কারাবাসের পর মঙ্গলবার নাকতলার বাড়িতে ফিরেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় । তাঁর বিধানসভায় ফেরা সম্পর্ক কী জানালেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ?
Published : November 12, 2025 at 8:33 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তিন বছরের বেশি সময় কারাবাসের পর অবশেষে মুক্তি পেয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাড়ি ফিরে তিনি জানান, আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় যোগ দিতে চান। তাঁর এই ইচ্ছেপ্রকাশের পরই শুরু হয়েছে জল্পনা—দল থেকে নিলম্বিত থাকা অবস্থায় তিনি কি বিধানসভায় যেতে পারবেন ?
তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করলেও, বিধানসভা থেকে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই তিনি এখনও নির্বাচিত বিধায়ক হিসেবেই রয়েছেন । এই অবস্থায় তিনি অধিবেশনে অংশ নিতে পারবেন কি না, তা নিয়েই শুরু হয়েছে আলোচনা।
অধ্যক্ষ আরও বলেন, “আমি তাঁকে একটি উপযুক্ত আসন দেব। তিনি এখন মন্ত্রী নন, তাই নিজের ঘর পাবেন না। সাধারণ বিধায়কদের মতোই বসবেন এবং তাঁদের মতো সব সুবিধাই পাবেন। শীতকালীন অধিবেশনের আগে তাঁর নতুন বসার আসন নির্ধারণ করা হবে।”
দল বহিষ্কার করায় এই মুহূর্তে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দল বিধায়ক বলা হলেও ভুল হবে না । তবে সুযোগ পেলে নির্দল বিধায়ক হিসাবে আসন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে চান তিনি । একইসঙ্গে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পার্থ চট্টোপাধ্যায় যদি অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে চান, তাহলে বিধানসভার নিয়ম মেনে তাঁকে সেই সুযোগ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, “তিনি বহু বছরের অভিজ্ঞ বিধায়ক। তাই অধিবেশনে যোগ দেওয়া এবং বক্তব্য রাখার পূর্ণ অধিকার তাঁর আছে ।”
বিধানসভায় ফেরার আগ্রহ প্রকাশ করে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, “আমি বিরোধী দলনেতা ছিলাম ৷ 30 আসন নিয়ে বিধানসভায় লড়াই করেছি । 2011 সালে মন্ত্রিসভায় এসেছিলাম। আমি হাত তোলবার জন্য বিধায়ক হইনি, লড়াই করে হয়েছি । এখনও সেই আগুন নিভে যায়নি ।”
নিজের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে তাঁর সাফ কথা, “আমাকে তো বামপন্থীরা বিরোধী দলনেতা হিসেবে সম্মান দেয়নি ৷ 9 মাস সময় লেগেছিল। দরকারে বিধানসভার বারান্দায় বসব, তবু যাব। আমি নির্বাচিত বিধায়ক, বিধানসভায় যাওয়া আমার কর্তব্য।”
পার্থ চট্টোপাধ্যায় যদি বিধানসভায় যান, তবে তিনি কোথায় বসবেন? এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ যেহেতু তিনি আর শাসক দলের অংশ নন, তাই তাঁর আসন বরাদ্দ কীভাবে হবে ? তা নিয়েই আগ্রহ তৈরি হয়েছে । অধ্যক্ষের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, রাজনৈতিক অবস্থান যাই হোক, আইনি দিক থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিধায়ক পদ বহাল আছে ৷ তিনি অন্য বিধায়কদের মতোই অধিবেশনে অংশ নিতে পারবেন।
প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিচারাধীন বন্দি। আদালতের নির্দেশে তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেল, পরে হাসপাতালের বন্দিশিবিরে ছিলেন। প্রায় তিন বছর পর জামিনে মুক্তি পেয়ে তিনি বলেন, “আমি বাড়ি ফিরেছি, কিন্তু লড়াই থামাইনি।”
এখন তাঁর বিধানসভায় ফেরাকে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়েছে । কেউ কেউ বলছেন, 'অভিজ্ঞ নেতার প্রত্যাবর্তন' আবার অনেকে দেখছেন 'রাজনৈতিক পুনর্বাসনের প্রথম ধাপ' হিসেবে। তবে অধ্যক্ষের মন্তব্যে পরিষ্কার—বিধানসভা নিজস্ব সাংবিধানিক কাঠামোয় চলবে, আদালতের বিচার তার গতিতে এগোবে, কিন্তু একজন নির্বাচিত বিধায়কের অধিকার খর্ব করা যাবে না।