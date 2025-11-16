ETV Bharat / state

বেহালা ম্যান্টনে ‘জনবাক্স’ বসালেন পার্থ, রায় চান জনতার আদালতে

পার্থর দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এখনও প্রমাণিত নয়। তাই কারও কাছে প্রমাণ থাকলে, তাঁরা যেন সরাসরি জনবাক্সে জমা দেবেন।

Partha Chatterjee
‘জনবাক্স’ বসালেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 16, 2025 at 1:55 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 16 নভেম্বর: তিন বছর তিন মাস কারাবাসের পর জামিনে মুক্ত হয়ে বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে ফিরেছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও তৃণমূলের একদা মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু দল তাঁর পাশে নেই। তাই এবার সরাসরি জনতার কাছেই নিজের গ্রহণযোগ্যতার পরীক্ষা দিতে চাইছেন তিনি ৷ বেহালা পশ্চিমের ম্যান্টনে যে পার্টি অফিস আছে সেখানেই বসানো হয়েছে একটি ‘জনবাক্স’—জনমত ও অভিযোগ সংগ্রহের জন্য।

ম্যান্টনের অফিসটি অবশ্য পার্থর গ্রেফতারের পর থেকেই বন্ধ ছিল। যে অস্থায়ী ঘরে তিনি বসতেন, সেটি পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয়েছে ৷ সেই পরিত্যক্ত অফিসের সামনে এবার নতুনভাবে শুরু হচ্ছে পার্থর ‘জন সংযোগ’। ইতিমধ্যেই তাঁর অনুগামীরা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে লিফলেট বিতরণ শুরু করেছেন। সেই লিফলেটে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সোজাসাপটা বক্তব্য—“আমি কার কাছ থেকে চাকরির বদলে টাকা নিয়েছি ? প্রমাণ নিয়ে আসুন। যদি কেউ আমার নামে টাকা নিয়েছে, তাও জানান। ব্যবস্থা নেব আমি।”

পার্থর দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেছে, তা প্রমাণহীন। তাই প্রমাণ থাকলে মানুষ যেন সরাসরি জন বাক্সে জমা দেবেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এখনও আদালতের বিচারাধীন পার্থ, জামিন পেলেও ক্লিনচিট পাননি। এই কারণেই তৃণমূল তাঁর থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে বলে সূত্রের দাবি। ফলে দলীয় সমর্থনহীন অবস্থায় তিনি ‘জনতার আদালত’-এর আশ্রয় নিচ্ছেন ৷ শুক্রবার থেকে জনসংযোগে নামার সম্ভাবনা থাকলেও তা হয়নি ৷ এখন শোনা যাচ্ছে, রবিবার তিনি মেন্টনের পুরনো কার্যালয়ের সামনে রাখা জন বাক্সের মাধ্যমে তিনি জনগণের অভিযোগ শুনতে পারেন। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। দলের শীর্ষ নেতৃত্বও পার্থ প্রসঙ্গে নীরব।

এই প্রসঙ্গে পার্থঘনিষ্ঠ এক নেতা বলেন, "এই মুহূর্তে এই 'জনবাস্ক' ম্যান্টনে থাকবে ৷ জনগণ ভালো খারাপ যাই বলছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে জানতে চাইছেন । এখানে যে মন্তব্য অভিযোগ যা কিছুই পাওয়া যাবে সবটাই বিধায়কের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে ।" এলাকাবাসীর প্রতিক্রিয়াও মিশ্র । অনেকেই সামনে ক্যামেরা দেখে কিছু বলতে চাননি । কেউ কেউ আবার মনে করছেন, পার্থের এই উদ্যোগ তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের নতুন কৌশল । তবে জন বাক্সে আদৌ কোনও অভিযোগ জমা পড়ে কি না, সেটাই এখন মূল প্রশ্ন ৷

বেহালা পশ্চিমের ভোটারদের কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টায় সরব প্রাক্তন মন্ত্রী। তিন বছরের বেশি সময় পর জেল থেকে বেরিয়েই যে তিনি সক্রিয় হতে চাইছেন—সেই বার্তা স্পষ্টই মিলছে। এখন দেখার, ‘জন বাক্স’ কি পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জনতার রায়ের মুখোমুখি নতুন কোনও পথ দেখাতে পারে ?

