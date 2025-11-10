অবশেষে জেলমুক্তির পথে ! 3 বছর সাড়ে 3 মাস পর বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় পার্থ

অবশেষে জেলমুক্তির পথে ! 3 বছর সাড়ে 3 মাস পর বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় পার্থ
প্রায় তিন বছর সাড়ে তিন মাস ধরে জেলে বন্দি থাকার পর অবশেষে জেলমুক্তির পথে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : November 10, 2025 at 5:47 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: অবশেষে মুক্তির পথে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ! নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সাক্ষ্যগ্রহণের সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে । ফলে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জেলমুক্তি এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা ।
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গিয়েছে, বিশেষ সিবিআই আদালত পার্থর জামিন সংক্রান্ত যে রিলিজ অর্ডারটি রিজার্ভ রেখেছিল সেটা ইতিমধ্যেই তারা ছেড়ে দিয়েছে এবং সেই অর্ডারটি গিয়ে পৌঁছেছে আলিপুর পুলিশ আদালতে । সেখান থেকে এটি গৃহীত হলে অর্ডারটি গিয়ে পৌঁছবে বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে, জেলবন্দি পার্থ যেখানে ভর্তি রয়েছেন ৷ এরপরই সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে খোলা আকাশের মুখ দেখবেন একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা । তাও প্রায় তিন বছর সাড়ে তিন মাস ধরে জেলে বন্দি থাকার পর ৷ পার্থর মুক্তিকে ঘিরে জোর চর্চা চলছে আইনজীবী মহল থেকে প্রশাসনের একাংশে ।
সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সিবিআই যে আটজন সাক্ষীর তালিকা জমা দিয়েছিল, তাঁদের প্রত্যেকের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে । আজ অষ্টম সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) এক আধিকারিক । তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণের মধ্যে দিয়েই সম্পূর্ণ হল আদালতের নির্ধারিত প্রক্রিয়া । এরপর বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক রিলিজ অর্ডার জারি করেছেন ৷
আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, জামিনের শর্ত হিসেবে 90 হাজার টাকার সিকিউরিটি ডিপোজিট ইতিমধ্যেই জমা পড়ে গিয়েছে । রিলিজ অর্ডার জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অর্থ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে জমা দেওয়া হয় । সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে খুব শীঘ্রই জেলমুক্তি হবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ৷
উল্লেখ্য, পার্থ চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে প্রায় 202 দিন ধরে বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন । চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থাকার পাশাপাশি আইনি দিক থেকেও তাঁর পক্ষে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে । জানা গিয়েছে, তাঁরই সঙ্গে মুক্তি পেতে পারেন এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্যও, যিনি একই মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন ।
2022 সালের 22 জুলাই, অর্থাৎ তৃণমূলের শহিদ দিবসের পরের দিন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায় । তারপর থেকে কেটে গিয়েছে দীর্ঘ তিন বছর সাড়ে তিন মাস । এই সময়কালে জেলের ঘেরাটোপেই কাটাতে হয়েছে তাঁকে । গ্রেফতারির পর থেকে তদন্তকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে মোট নয়টি মামলা দায়ের করে, যার মধ্যে ইডির তিনটি এবং সিবিআইয়ের ছয়টি মামলা রয়েছে । সেই সব মামলার প্রায় সবক’টিতেই তিনি ইতিমধ্যে জামিন পেয়ে গিয়েছেন । কেবলমাত্র গ্রুপ-সি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার জামিন এতদিন ঝুলে ছিল অষ্টম সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন না-হওয়ার কারণে । অবশেষে সেই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনি মুক্তিতে আর কোনও বাধা নেই । তাঁর আইনজীবী দলের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে সব সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে ৷
তদন্ত সংস্থার তরফে এখনও পর্যন্ত নতুন কোনও আপত্তি তোলা হয়নি । রাজ্যের রাজনীতিতে যিনি একসময় ছিলেন অন্যতম মুখ, তাঁর দীর্ঘ জেলবন্দি জীবনের আপাতত অবসান ঘটতে চলেছে বলেই মনে করছেন আইনজীবী মহলের একাংশ ।