হুইলচেয়ারে হাসপাতাল থেকে বেরনোর সময় চোখে জল পার্থর, জামিনে হতাশ শিক্ষকরা

বেহালার একাধিক জায়গায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে পড়েছে পোস্টার । চারিদিকে সাজো সাজো রব ৷ তবে চিন্তিত চাকরিহারারা ৷

হুইলচেয়ারে হাসপাতাল থেকে বেরোলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
Published : November 11, 2025 at 3:07 PM IST

কলকাতা, 11 নভেম্বর: অবশেষে জেলমুক্তি ! রিলিজ অর্ডার পেয়ে গিয়েছিলেন সোমবারই ৷ সেই নির্দেশ অনুযায়ী আজ দুপুরে বাইপাসের ধারের বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় । হুইলচেয়ারে বাইরে বেরিয়ে আসার পর তাঁর চোখে দেখা গিয়েছে জল ৷ তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকরা । পার্থকে দেখে তাঁরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন । তবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এদিন কিছু বলতে চাননি তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিব ৷

তিন বছর সাড়ে তিন মাস পর পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনে খুশির হাওয়া বেহালার তৃণমূল কর্মীদের একাংশের মধ্যে । বেহালার একাধিক জায়গায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে পড়েছে পোস্টার । বহু অনুগামী তাঁদের 'প্রিয় দাদা'কে দেখতে যান হাসপাতালেও । এক কর্মী জানান, "আজ বড় খুশির দিন । আমাদের বিধায়ক আজ তাঁর এলাকায় ফিরবেন । বিজেপি বিভিন্ন চক্রান্ত করে ওঁকে জেলে পুরে রেখেছিল । কিন্তু চক্রান্ত করে উন্নয়ন ও সত্যিকে আটকানো যায় না । আমারা বিধায়ক হিসাবে আবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেই চাই ।"

ETV BHARAT
হাসপাতাল থেকে বেরনোর সময় চোখে জল পার্থর (নিজস্ব চিত্র)

এদিকে বেহালায় যখন সাজো সাজো রব, ঠিক তখনই উলটো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল চাকরিহারা শিক্ষক এবং বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে । তাঁদের কথায়, এই খবর হতাশার । চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল বলেন, "আমরা জীবনের এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে ভবিষ্যতে কার চাকরি হবে আর কার হবে না সেই নিয়ে সবাই সন্ধিহান । সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছি যাঁদের জন্য আমাদের চাকরিগুলো চলে গিয়েছে, তাঁরা জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন । এদিকে আমরা নির্দোষ হয়েও তাঁদের কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে চলছি । আমাদের জন্য এই খবর হতাশার ৷"

ETV BHARAT
বেহালায় সাজো সাজো রব (নিজস্ব চিত্র)

অন্যদিকে, 2014 সালে টেট পাশ করা যোগ্য বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী অর্ণব ঘোষ বলেন, "এই রাজ্যে যাঁরা মেধার ভিত্তিতে চাকরির নেশায় বুঁদ হয়েছিলেন, তাঁরা বুঝতে পারেননি এই ভাতাপূর্ণ রাজ্যে দুর্নীতির ঘুনপোকা সব নষ্ট করে দিয়েছে । আমরা জানতাম, জাস্টিস ডিলেইড মানে জাস্টিস ডিনায়েড । আবার নতুন করে এসএসসি হচ্ছে, প্রাইমারি কিছু একটা হচ্ছে । তাই পুরনো খেলোয়াড়দের মাঠে নামাতেই হবে । এবার রেট চার্ট হবে, স্কুলে স্কুলে অযোগ্য শিক্ষক ভরে যাবে । আমরা বসে বসে ভারতীয় আইনি ব্যবস্থার নির্লজ্জ প্রহসন দেখব ।"

ETV BHARAT
বেহালায় পার্থর পোস্টার (নিজস্ব চিত্র)

আরেক বঞ্চিত যোগ্য চাকরিপ্রার্থী শিক্ষক অরুণিমা পাল বলেন, "শিক্ষা দুর্নীতি হয়েছে বলেই এঁরা জেলে গিয়েছিলেন । তাঁরা আজ মুক্তি পাচ্ছেন । অথচ আমরা যোগ্য হয়েও মুক্তির পথ দেখতে পেলাম না । এই যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়েছে তার লালন পালন করল কে ? আমরা আবার দেখব যারা জেল খাটল একটা দুর্নীতির জন্য, তারাই আবার জনপ্রতিনিধি হয়ে এক সময় ঘুরে বেড়াবে । এদিকে শাস্তি পেলাম আমরা, যাঁদের মেধা থাকা সত্ত্বেও চাকরি থেকে বঞ্চিত হতে হল ।"

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সিবিআই যে আটজন সাক্ষীর তালিকা জমা দিয়েছিল, তাঁদের প্রত্যেকের সাক্ষ্যগ্রহণ আগেই শেষ হয়েছিল । সোমবার অষ্টম সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) এক আধিকারিক । তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণের মধ্যে দিয়েই সম্পূর্ণ হয় আদালতের নির্ধারিত প্রক্রিয়া । এরপর বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক পার্থর রিলিজ অর্ডার জারি করেন ৷ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, জামিনের শর্ত হিসেবে 90 হাজার টাকার সিকিউরিটি ডিপোজিট দিয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিব ৷ গত 202 দিন ধরে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি ৷ রিলিজ অর্ডার হাসপাতালে পৌঁছনোর পর মঙ্গলবার পার্থকে মুক্তি দেওয়া হল ৷ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 2022 সালের 22 জুলাই গ্রেফতার করা হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ৷

