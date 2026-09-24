ইন্দোরে গ্রেফতার পার্থ ভৌমিকের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা ! তোলাবাজি-জমি দখলের অভিযোগ
Tmc leader Bishnu Adhikari arrested: অভিযোগ, 2021 এবং 2024 সালে নৈহাটির বিস্তীর্ণ এলাকায় বিষ্ণু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা, মারধর, বোমাবাজি হয়েছে ।
Published : September 24, 2026 at 4:49 PM IST
নৈহাটি, 24 সেপ্টেম্বর: অবশেষে পুলিশের জালে নৈহাটির দাপুটে তৃণমূল নেতা বিষ্ণু অধিকারী ৷ তিনি ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ৷ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর থেকে INTTUC-এর নৈহাটি শহর সভাপতিকে গ্রেফতার করেছে জেলার পুলিশ ৷ ধৃতের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, ভয় দেখিয়ে জমি দখলের চেষ্টা, খুনের চেষ্টা এবং অস্ত্র আইনের মামলা রয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় দেড় মাস আগে বিষ্ণুর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, হুমকি দিয়ে জমি দখলের চেষ্টা এবং খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে । এরপর থেকেই বেপাত্তা হয়ে যান ওই নেতা ৷ সেই মামলার তদন্তে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পর ইন্দোরে অভিযান চালায় নৈহাটি থানার পুলিশ । বুধবার সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । বৃহস্পতিবার ভোররাতে ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে নৈহাটি থানায় নিয়ে আসা হয় ।
এদিন কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বিষ্ণু অধিকারীকে ব্যারাকপুর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় । তাঁকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন । এদিকে বিষ্ণুর গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই নৈহাটি থানার সামনে জড়ো হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা । তাঁদের অভিযোগ, 2021 এবং 2024 সালের রাজনৈতিক পর্বে নৈহাটির বিস্তীর্ণ এলাকায় বিষ্ণু অধিকারীর নেতৃত্বে তাঁদের উপর হামলা, মারধর এবং বাড়িতে বোমাবাজি হয়েছে । তাঁর গ্রেফতারিতে তাঁরা স্বস্তি প্রকাশ করেন এবং কঠোর শাস্তির দাবি জানান ।
বিজেপি কর্মীদের আরও অভিযোগ, বিষ্ণু একসময় সাধারণ পরিবারের ছেলে ছিলেন । পরবর্তীতে তাঁর বিপুল সম্পত্তি তৈরি হয়েছে । সম্পত্তি দখল থেকে শুরু করে ভয় দেখানো, বিষ্ণুর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলেও তাঁদের দাবি । স্থানীয় বিজেপি কর্মী মান্তু দে অভিযোগ করেন, 2021 সালের পর থেকে তাঁদের একাংশকে এলাকায় থাকতে দেওয়া হয়নি এবং একাধিক কর্মী হামলার শিকার হয়েছেন । আর এসবের নেতৃত্বে ছিল বিষ্ণু ৷
আরও এক বিজেপি কর্মী সুরজিৎ হালদারের দাবি, পার্থ ভৌমিকের ছায়াসঙ্গী হিসেবে কাজ করত বিষ্ণু ৷ স্টেশন এলাকায় সাট্টার ঠেক থেকে শুরু করে সব ধরনের বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে ও যুক্ত ছিল ৷ শুধু তাই নয়, এলাকায় রাজনৈতিক হিংসার একাধিক ঘটনাতেও বিষ্ণুর যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ । যদিও এদিন আদালতে যাওয়ার সময় তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না বলে দাবি করেন ৷
অন্যদিকে, পুলিশ আপাতত তোলাবাজি এবং অস্ত্র আইনের মামলাতেই তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে । নৈহাটি থানার এক তদন্তকারী আধিকারিক জানান, গ্রেফতার হওয়া এই তৃণমূল নেতাকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে । তদন্তের গতিপথে জমি দখল, হুমকি এবং খুনের চেষ্টার অভিযোগগুলিও খতিয়ে দেখা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । তবে বিষ্ণুর গ্রেফতারির বিষয়ে তৃণমূল শিবির থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷