অভিষেকের নির্দেশে প্রদীপ করের মৃত্যুর বিচার চেয়ে মিছিল আগরপাড়ায়

অভিষেকের নির্দেশে প্রদীপ করের মৃত্যুর বিচার চেয়ে মিছিল আগরপাড়ায়
পার্থ ভৌমিক, নির্মল ঘোষদে'র নেতৃত্বে মিছিলে উঠল 'সারা বাংলায় একটাই স্বর, জাস্টিস ফর প্রদীপ কর' স্লোগান ৷
Published : October 30, 2025 at 7:35 PM IST
পানিহাটি, 30 অক্টোবর: পানিহাটিতে প্রদীপ করের মৃত্যুর বিচার চেয়ে এবার পথে নামল তৃণমূল কংগ্রেস । বুধবারই পানিহাটিতে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, বৃহস্পতিবার প্রদীপ করের মৃত্যুর ঘটনায় পথে নামবেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা । মিছিলের সুরও বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি । অভিষেকের বেঁধে দেওয়া 'সারা বাংলায় একটাই স্বর, জাস্টিস ফর প্রদীপ কর'- এই স্লোগানকে হাতিয়ার করেই বৃহস্পতিবার প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে শাসকশিবির ।
এদিন বিকেলে আগরপাড়া স্টেশন চত্বর থেকে হওয়া প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলান অসংখ্য তৃণমূল কর্মী-সমর্থক । মিছিলে সামিল হয়েছিলেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক, পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ, স্থানীয় পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ দে-সহ শাসকদলের প্রথম সারির নেতারা ।
এদিন পার্থ ভৌমিক, নির্মল ঘোষদে'র গলায় জড়ানো প্লাকার্ডেও লেখা ছিল, 'সারা বাংলায় একটাই স্বর, জাস্টিস ফর প্রদীপ কর।' মিছিল থেকেও আওয়াজ ওঠে, এসআইআরের আবহে NRC চালু করতে দিচ্ছি না, দেব না ! পানিহাটিতে একটাই স্বর, জাস্টিস ফর প্রদীপ কর । স্লোগানে কার্যত এদিন মুখরিত হয়ে ওঠে আগরপাড়া অঞ্চল । মিছিল বিটি রোড ধরে এগোনোর পর তেঁতুলতলা মোড়ে গিয়ে শেষ হয় ৷
মিছিল শেষে তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, "মর্মান্তিক একটা ঘটনা প্রদীপ করের পরিবারের উপর দিয়ে ঘটে গিয়েছে । স্বভাবতই তাঁর পরিবার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত । নিহতের পরিবারের পাশে ইতিমধ্যে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । অভিষেক বুধবার নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসে এলাকার লোকজনের কাছে আবেদন করেছিলেন, আপনারা স্থানীয় ভাবে এর প্রতিবাদ করুন । সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে স্থানীয় লোকজন প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেছেন । তাতে সামিল হয়েছি আমরাও । প্রদীপ করের পরিবারের পাশে আমরা সবসময় রয়েছি । এটুকুই বলব ।"
পানিহাটি-কাণ্ডে আগামী 4 নভেম্বর পালটা মিছিল করার কথা রয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর । সেই প্রসঙ্গে সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, "মিছিল করতেই পারে । কিন্তু, সেটা হবে রাজনৈতিক মিছিল । আর আজকের মিছিল সাধারণ মানুষের । প্রদীপ করের মৃত্যু সারা বাংলার রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছে । ভারতীয় জনতা পার্টি, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এবং শুভেন্দু অধিকারীর মতো নেতারা যে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করেছেন, তার ফলশ্রুতিই হল প্রদীপ করের মৃত্যু । এর জবাব ভারতীয় জনতা পার্টি, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি নেতাদের দিতে হবে ।"
বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের অভিযোগের প্রসঙ্গে পার্থ ভৌমিক বলেন, "আমি জানি না, দিলীপ ঘোষ এই কথা কোথা থেকে জানতে পারলেন । ওঁকে অনুরোধ করব, নিহত প্রদীপ করের লিখে যাওয়া নোট নিয়ে যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে আদালতে যান ! বাড়ির লোকেরা স্পষ্টভাবে বলেছেন , এসআইআর আবহে NRC চালু করার প্রচেষ্টার ভয়ে উনি (প্রদীপ কর) নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন ।"
প্রসঙ্গত, এসআইআর ঘোষণার পর এনআরসি আতঙ্কে চরম পদক্ষেপ করেছেন পানিহাটির আগরপাড়ার বাসিন্দা বছর 57-র প্রদীপ কর । এমনই অভিযোগ তুলে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস প্রদীপের মৃত্যুর কারণ হিসাবে এনআরসি-কে দায়ী করছে । অভিযোগ, এসআইআর ঘোষণার পরই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন প্রদীপ । রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে গিয়েছিলেন তিনি । তার ঠিক পরের দিন সকালে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ । তৃণমূল দাবি করে, প্রদীপের লিখে যাওয়া নোটে এনআরসি-র কথা উল্লেখ রয়েছে । পুলিশও সেই কথাই পরে জানায় ।
সম্প্রতি একটি লিখিত নোট প্রকাশ্যে এসেছে । দাবি করা হচ্ছে, সেটাই প্রদীপের লিখে রেখে যাওয়া শেষ বার্তা (যদিও ওই নোটের সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত)। তবে প্রকাশ্যে আসা ওই নোটের হাতের লেখা খুব একটা স্পষ্ট নয় । যদিও তাতে প্রদীপের নাম, ধাম, জন্মের সাল এবং এনআরসি-র কথা উল্লেখ রয়েছে । সেই নোটের বার্তার সত্যতা খতিয়ে দেখতে ফরেনসিক পরীক্ষা করা হবে বলে জানিয়েছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট ।