কার্শিয়াংয়ে প্রার্থী বাছাইয়ে সাংসদের একতরফা সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ, নির্দলে লড়ার হুঁশিয়ারি বিজেপি'র একাংশের

সাংসদ রাজু বিস্তা ম্যাচ ফিক্সিং করছেন ৷ কার্শিয়াংয়ে প্রার্থী ঘোষণার পর এই অভিযোগে পদত্যাগ ও নির্দলে লড়া নিয়ে আজই বৈঠকে বিজেপির বিক্ষুব্ধরা ৷

প্রার্থী বাছাইয়ে সাংসদ রাজু বিস্তার একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ (ইটিভি ভারত)
Published : March 20, 2026 at 7:27 AM IST

শুভদীপ রায় নন্দী

দার্জিলিং, 20 মার্চ: জিএনএলএফের সঙ্গে দূরত্ব রেখে বিমল গুরুংয়ের মোর্চার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে পাহাড়ের তিন আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি । তারপর থেকেই সরগরম শৈলরানির রাজনীতি । দার্জিলিংয়ের দু'বারের বিজয়ী বিধায়ক নীরজ জিম্বাকে এবার টিকিট দেয়নি গেরুয়া শিবির । বদলে টিকিট পেয়েছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যুব নেতা নোমান রাই ৷

অন্যদিকে, ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অলিম্পিয়ান ভরত ছেত্রীকে কালিম্পং আসনে প্রার্থী করেছে বিজেপি । জিএনএলএফের সঙ্গে জোট না করে মোর্চাকে দার্জিলিংয়ের আসনে টিকিট দেওয়ায় একটা সমালোচনা ও বিতর্কের আবহ তৈরি হয়েছে পাহাড়ে । এরই মাঝে অস্বস্তি আরও বাড়ল কার্শিয়াং আসনের প্রার্থীকে ঘিরে । ওই আসনে কার্শিয়াংয়ের ব্লক সভাপতি সোনম লামাকে টিকিট দিয়েছে বিজেপি । আর তাকে প্রার্থী করতেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছে দলেরই অধিকাংশ নেতা কর্মী থেকে সমর্থকরা ।

কার্শিয়াংয়ের এবারের প্রার্থী সোনম লামা (ইটিভি ভারত)

এমনকি তারা হুমকি দিয়েছে 24 ঘণ্টার মধ্যে প্রার্থী বদল না করলে দলের অধিকাংশ নেতারা পদত্যাগ করার পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধেই নির্দল প্রার্থী দেবে । শুধু তাই নয়, এসবের পিছনে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা ও হিল বিজেপি সভাপতি সঞ্জীব তামাংয়ের একার সিদ্ধান্তে এসব হয়েছে বলে দাবি তাঁদের । প্রার্থী বাছাইয়ের বিষয়ে দলের ব্লক, মণ্ডল নেতৃত্বদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে । এমতাবস্থায় অস্বস্তি বেড়েছে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে । শুক্রবার বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতারা শিলিগুড়ি সংলগ্ন সুকনায় প্রার্থী নিয়ে আলোচনায় বসতে চলেছে বলে খবর ।

এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের বিজেপি কোর কমিটির সদস্য রাজেন মুখিয়া বলেন, "হিল বিজেপি আর নেই । ওটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হয়ে গিয়েছে । রাজু বিস্তা তার ডিরেক্টর, আর সভাপতি সঞ্জীব তামাং ওই কোম্পানির ম্যানেজার । আর আমরা হলাম কর্মী । ওই দু'জনে মিলে দিল্লিতে না জানি কী কলকাঠি নেড়েছে যে সোনম লামাকে প্রার্থী করা হল । প্রার্থীর বিষয়ে না জেলা কমিটি, না ব্লক, না মণ্ডল কমিটির সঙ্গে বৈঠক হয়েছে । ওরা দু'জন মিলেই ওই ষড়যন্ত্র করেছে । আমার তো মনে হয় রাজু বিস্তার সঙ্গে অনিত থাপার বোঝাপড়া রয়েছে । ম্যাচ ফিক্সিং করেছে বিস্তা । নিজের মন মতো প্রার্থী করেছেন যাতে হেরে যান । এই সাংসদ দলকে ডুবিয়ে দেবে । আমরা বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নেব ।"

বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা (ইটিভি ভারত)

কোর কমিটির সদস্য মনোজ দেওয়ানের কথায়, "গোটা পাহাড়ের বিজেপি নেতা কর্মীরা সাংসদ রাজু বিস্তার এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট । তারা জায়গায় জায়গায় বিরোধ করছে । যদি প্রার্থী নিয়ে পুনর্বিবেচনা না করা হয় তাহলে কার্শিয়াংয়ের আমরা সবাই পদত্যাগ করব । কোনও আলোচনাই করলেন না সাংসদ । একাই সিদ্ধান্ত নিলেন । প্রয়োজনে নির্দল প্রার্থী দেওয়া হবে । কার্শিয়াং ব্লকের 15টি মণ্ডল ও কমিটির সহ সভাপতি থেকে সম্পাদক সবাই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ।"

সহ সভাপতি হেমন্ত গৌতমের বক্তব্য, "প্রার্থী নিয়ে কিছু বলার নেই । তবে দলের যারা এই অভিযোগ তুলেছে তারা ঠিকই বলছে । দলকে চিন্তা করা উচিৎ ।"

সুকনা পানিঘাটা মণ্ডল সভাপতি অজয় শর্মা বলেন, "এই সিদ্ধান্ত খুব খারাপ । আমরা এর বিরোধিতা করছি । মণ্ডল, শক্তিকেন্দ্রের কোনও মূল্যই নেই । অথচ সংগঠন আমরা তৈরি করছি । একটা বড় ষড়যন্ত্র করছে সাংসদ ও জেলা সভাপতি । আমাদের দাবি পূরণ না হলে পদত্যাগ করার পাশাপাশি নির্দল প্রার্থীও দিতে প্রস্তুত রয়েছি । আর বৈঠকে আমরা সেই সিদ্ধান্ত নেব ।" যদিও এই বিষয়ে সাংসদ রাজু বিস্তা ও সভাপতি সঞ্জীব তামাংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা কোনও উত্তর দেননি ।

