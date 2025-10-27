অ্যান্টিক সামগ্রী হাতানোর ছকেই কি পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে যুবককে খুন
গত শুক্রবার দেহ উদ্ধার হয়৷ পুলিশের অনুমান, খুনের ঘটনাটি ঘটে বুধবার রাতে৷ অ্য়ান্টিক চোরাই চক্র এই খুনের নেপথ্যে রয়েছে বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের৷
Published : October 27, 2025 at 4:27 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: গত শুক্রবার পার্ক স্ট্রিটের একটি হোটেল থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় যে রাহুল লাল নামে ওই যুবককে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে৷ কী কারণে এবং কারা খুন করল রাহুলকে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে৷
এখনও পর্যন্ত তদন্ত যতদূর এগিয়েছে, তার থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে অ্যান্টিক (বহুমূল্য পুরনো জিনিস) সামগ্রী বেচাকেনা সংক্রান্ত বিষয় এই খুনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে৷ যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে, তারা ভিনরাজ্যের বাসিন্দা৷ তাই খুনের কারণের বিষয়ে নিশ্চিত হতে এবং আততায়ীদের ধরতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছে পুলিশ৷
তবে এখনই এই নিয়ে কলকাতা পুলিশের কোনও আধিকারিক সরাসরি মুখ খুলতে নারাজ৷ তবে নাম প্রকাশ না-করার শর্তে এক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক বলেন, “ঘটনাটি নিছক খুন নয়, এর সঙ্গে বড়সড় অ্যান্টিক চক্র যুক্ত থাকতে পারে। আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি৷"
পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে খুন
গত শুক্রবার পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকার রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের একটি হোটেল থেকে রাহুল লালের দেহ উদ্ধার৷ ওই হোটেলের 302 নম্বর ঘর থেকে উদ্ধার হয় দেহ৷ ওই হোটেলের ঘরটি ভাড়া নিয়েছিলেন রাহুল ও অন্য দু’জন৷ সেই দু’জন চলে যান৷ পরে রাহুলের দেহ উদ্ধার হয়৷
তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ৷ পরে তদন্তভার নেয় কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখা৷ তদন্তকারীদের অনুমান, বুধবার রাতে খুনের ঘটনা ঘটে৷ বিছানার চাদর দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় রাহুল লালকে৷ তার পর হোটেলের ঘরের বক্সখাটের মধ্যে দেহ ঢুকিয়ে দিয়ে পালিয়ে যান দু’জন৷
পুলিশের অনুমান, সেদিন ওই হোটেলের 302 নম্বর ঘরে রাহুল ও আরও তিনজন মদ্যপানের আসর বসিয়েছিল৷ এই সময়ের মধ্যে একজন বাইরে যায়৷ পরে ফিরে আসে৷ তার পর ফের দু’জন বেরিয়ে যায়৷ তবে রাহুলকে বের হতে দেখা যায়নি৷ হোটেলের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে ও সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখেই এই বিষয়টিতে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ৷
অ্যান্টিকের জন্য খুন!
তদন্তে নেমে রাহুল লাল সম্পর্কে খোঁজখবর করেন তদন্তকারীরা৷ সেই খোঁজখবরে পুলিশের হাতে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য৷ কী সেই তথ্য? লালবাজার সূত্রে খবর, রাহুল লালের বিরুদ্ধে পার্ক স্ট্রিট থানায় একাধিক চুরি ও প্রতারণার অভিযোগ ছিল। এমনকি, তিনি আগেও গ্রেফতার হয়েছিলেন। পুলিশের হাতে থাকা তথ্য অনুযায়ী, রাহুল নানা চোরাই সামগ্রী ও ভিনরাজ্যের অ্যান্টিক চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ব্যবসা চালাতেন।
সম্প্রতি কোনও মূল্যবান অ্যান্টিক সামগ্রী তাঁর হাতে আসে বলেই সন্দেহ তদন্তকারীদের। সেই সামগ্রী বিক্রি সংক্রান্ত বিষয়েই ওই দু’জনের সঙ্গে হোটেলে এসেছিলেন রাহুল৷ পুলিশের অনুমান, টাকার নাম করেই হোটেলের ঘর থেকে একজন বেরিয়ে যান৷ অপরজন বিছানার চাদর পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করেন রাহুলকে৷ দ্বিতীয়জন ফিরে এলে বক্স খাটের মধ্যে দেহ লুকিয়ে তাঁরা পালিয়ে যান৷
ভিনরাজ্যের যোগ
যে দু’জন সেদিন রাহুলের সঙ্গে হোটেলে এসেছিলেন, তাঁরা ওড়িশার কোনও অ্যান্টিক চক্রের সঙ্গে জড়িত বলে পুলিশের সন্দেহ৷ হোটেলের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে ওই দু’জনের ছবি হাতে পেয়েছে পুলিশ৷ তদন্তকারীদের সন্দেহ, ওই দু’জন ওড়িশার বাসিন্দা৷ তাই তদন্তকারীদের একটি দল আততায়ীদের খোঁজে ইতিমধ্যেই ওড়িশায় গিয়েছে৷ সূত্রের খবর, ওড়িশায় তাঁদের বিরুদ্ধে আগেও অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন।
অধরা বহু প্রশ্নের উত্তর
তদন্ত চলছে৷ অনেক তথ্য সামনে এসেছে৷ তবে এখনও প্রশ্নের উত্তর মেলেনি৷ তার মধ্যে অন্যতম, সত্যিই কি অ্যান্টিকের জন্য খুন? তা যদি হয়, তাহলে সেই অ্যান্টিক সামগ্রীটি কি ওই দু’জন নিয়ে গিয়েছেন? নাকি অন্য কোনও চোরাই বস্তুর জন্য এই খুনের ঘটনা ঘটেছে? তাছাড়া আরও একটি বড় প্রশ্ন হল, খুন যদি বুধবার রাতে হয়ে থাকে, তাহলে কেন শুক্রবার সকালে বিষয়টি সামনে এল? হোটেলের কর্মীদের নজরে কেন এল না এই ঘটনাটি?
পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, সব প্রশ্নের উত্তর পেতে আততায়ী দু’জনের গ্রেফতার হওয়া জরুরি৷ তাঁরা ধরা পড়লে সব জানা যাবে৷ তদন্তকারীদের আশা, দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পার্ক স্ট্রিটের হোটেলের খুনের ঘটনার তদন্ত শেষ করা যাবে৷