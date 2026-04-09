AI-এর সাহায্যে আগাম ধরা পড়ছে! অটিজম শনাক্তকরণে নতুন দিগন্ত
অভিভাবকরাই এআই-ভিত্তিক টুলের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে শিশুর মধ্যেকার অটিজম লক্ষ্মণ শনাক্তকরণ করছেন ৷ এমনটাই উঠে এসেছে চিকিৎসকদের গবেষণায় ৷
Published : April 9, 2026 at 7:52 PM IST
কলকাতা, 9 এপ্রিল: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর অগ্রগতির সাহায্যে এখন অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD) শনাক্তকরণে খুলে গিয়েছে এক নতুন দিগন্ত । আগে যেখানে শিশুদের আচরণগত পরিবর্তন অনেক সময় দেরিতে নজরে আসত, এখন সেখানে মোবাইলের এআই-ভিত্তিক টুল-যেমন চ্যাটজিপিটি বা গুগল জেমিনি ব্যবহার করে অভিভাবকরাই প্রাথমিকভাবে সতর্ক হচ্ছেন । ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অটিজমের লক্ষণ দ্রুত ধরা পড়ছে এবং চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে । এমনটাই গবেষণায় ধরা পড়েছে বলে দাবি করছেন চিকিৎসকরা ৷
অটিজমের লক্ষ্মণ কী ?
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসদের মতে, শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের কিছু নির্দিষ্ট ধাপ রয়েছে । যেমন, তিন থেকে চার মাস বয়সের শিশু সাধারণত হাসির প্রতিক্রিয়া দেয় - অভিভাবক হাসলে সেও হাসে । আবার 18 মাসের মধ্যে একটি শিশু প্রায় 15-20টি শব্দ ব্যবহার করে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে । কিন্তু যদি দেখা যায়, শিশু চোখে চোখ রেখে কথা বলছে না, নিজের নাম ধরে ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না, কিংবা ভাষা বিকাশে উল্লেখযোগ্য দেরি হচ্ছে তাহলে তা অটিজমের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে । এই ধরনের বিষয়গুলো এখন অনেক বাবা-মা এআই-এর সাহায্যে যাচাই করে নিচ্ছেন এবং দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছেন ।
পশ্চিমবঙ্গে অটিজমে আক্রান্ত কত ?
2 এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা সপ্তাহ । তার প্রেক্ষিতে পিয়ারলেস হাসপাতালের চিকিৎসক অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বর্তমানে দেশে প্রতি 100 জন শিশুর মধ্যে অন্তত একজন অটিজমে আক্রান্ত । পশ্চিমবঙ্গেও পরিস্থিতি প্রায় একই । তবে আশার কথা, আগেভাগে শনাক্ত করা গেলে থেরাপির মাধ্যমে শিশুর আচরণ ও যোগাযোগ দক্ষতায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব । দ্রুত শনাক্তকরণের ফলে প্রশাসনিক সুবিধাও পাওয়া যাচ্ছে সহজে । অটিজম আক্রান্ত শিশুদের জন্য ইউনিক ডিজাবিলিটি আইডি (UDID) কার্ড তৈরি করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারে ।"
অটিজমে আক্রান্তদের সুযোগ-সুবিধা
চিকিৎসক জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে এই শিশুদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থাও রয়েছে । প্রাথমিক স্তরে, যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় 36 হাজার টাকার নীচে, তারা এই স্কলারশিপ পেতে পারে । পরে, দশম শ্রেণির পর এই সুবিধা পেতে হলে পরিবারের আয় বছরে 2 লক্ষ টাকার কম হওয়া আবশ্যক । এছাড়াও, রয়েছে মানবিক পেনশন-সহ আরও কিছু সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প । তবে সমস্যাও রয়েছে । 2024 সালের পর থেকে অটিজম সংক্রান্ত আবেদন সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ায় বহু আবেদন এখনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । ফলে অনেক পরিবারই সময়মতো সুবিধা পাচ্ছেন না ।
অটিজম শনাক্তকরণ
বিশেষভাবে সক্ষমদের অধিকার রক্ষায় কর্মরতদের মতে, এই বিষয়ে প্রশাসনিক গতি বাড়ানো জরুরি ৷ পাশাপাশি সচেতনতা আরও ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন । বিশেষ করে অটিজম আক্রান্তদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক শতাংশ সংরক্ষণ রয়েছে, এই তথ্য এখনও অনেকের অজানা । চিকিৎসকরা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, অটিজম কোনও সাধারণ অসুখ নয়, যা ওষুধে সারানো যায় । এটি একটি নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল কন্ডিশন, যার জন্য দীর্ঘমেয়াদি থেরাপি-যেমন স্পিচ থেরাপি, বিহেভিয়ার থেরাপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে, গর্ভাবস্থায় কোনও রক্ত পরীক্ষা বা জিনগত পরীক্ষার মাধ্যমে অটিজম নির্ণয় করা সম্ভব নয় । তাই শিশুর আচরণগত লক্ষণই এখানে প্রধান নির্দেশক । সব মিলিয়ে, প্রযুক্তির সহায়তায় অটিজম নিয়ে সচেতনতা যেমন বাড়ছে, তেমনই দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগও তৈরি হচ্ছে-যা ভবিষ্যতে অনেক শিশুর জীবনমান উন্নত করতে বড় ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা ৷