ETV Bharat / state

অন্ডালে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারে পোকা, বিক্ষোভ অভিভাবকদের

শিক্ষিকার দাবি, পোকা ছিল চালের বস্তাতেই৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ৷

INSECTS FOUND IN MID DAY MEAL
অন্ডালে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারে পোকা, বিক্ষোভ অভিভাবকদের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 6, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

অন্ডাল (পশ্চিম বর্ধমান), 6 ফেব্রুয়ারি: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে দেওয়া খাবারে পোকা থাকার অভিযোগ উঠল৷ শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালে৷ এই নিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বাইরে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা৷ যদিও শিক্ষিকার দাবি, চালের বস্তাতেই পোকা ছিল৷ রোজই চাল ভালো করে ধুয়ে তার পর খাবার তৈরি করা হয়৷ তাহলে এদিন কীভাবে খাবারে পোকা এল, সেই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য মেলেনি৷

ব্লকস্তরের আধিকারিকরা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন৷ কোথাও কোনও গাফিলতি থাকলে, তার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন আধিকারিকরা৷ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার অনুরোধ করেছেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী৷ তবে এই ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেই তোপ দেগেছে বিজেপি৷

অন্ডালে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারে পোকা, বিক্ষোভ অভিভাবকদের (ইটিভি ভারত)

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারে পোকা

প্রসূতি ও শিশুদের পর্যাপ্ত পুষ্টির ব্যবস্থা করার জন্যই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে খাবার দেওয়া হয়৷ কিন্তু সেই খাবারে পোকা থাকার অভিযোগ উঠল৷ পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালের উখড়ার শফিকনগর এলাকায় 242 নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ঘটনাটি ঘটেছে৷ এই নিয়ে শুক্রবার সকাল থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়৷ অভিভাবকরা বিক্ষোভও দেখান৷ কেন নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তোলেন অভিভাবকরা৷ তাঁদের আরও প্রশ্ন, এই খাবার খেয়ে কেউ অসুস্থ হলে দায় কে নেবে? অর্জুন গোস্বামী নামের এক অভিভাবক অভিযোগ করেন, "যেসব শিশুরা বসে অঙ্গনওয়াড়ির পুষ্টিকর খাবার খায়। তাদের কী হবে? তারা অসুস্থ হলে দায়িত্ব কে নেবে?"

INSECTS FOUND IN MID DAY MEAL
অঙ্গনওয়াড়ির খাবারে পোকা (নিজস্ব ছবি)

এই নিয়ে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষিকা সুজাতা সরকার বলেন, ‘‘প্রতিদিন চাল ভালো করে ধোয়া হয়৷ তাছাড়া চালের মধ্যে কাঁকড় বা পোকা যাতে না-থাকে, তাই কুলোয় ঝাড়াই-বাছাইও করা হয়৷ তার পর রান্না করা হয়৷’’ তাহলে সেই চালে রান্না হওয়া খাবারে কীভাবে পোকা এল? শিক্ষিকা সুজাতা সরকারের দাবি, ‘‘চালের শুরু থেকেই পোকা ছিল৷’’ ফলে খাবারে কেন পোকা, এই বিষয়টিকে তিনি ‘অবাক কাণ্ড’ বলেই মনে করছেন৷ শিক্ষিকা আরও জানিয়েছেন যে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মোট 39 জনের জন্য রোজ রান্না হয়৷ এই 39 জনের মধ্যে 18 জন পড়ুয়া৷ বাকিরা প্রসূতি ও অন্যান্য৷

খাবারে পোকা - কার কী বক্তব্য?

অন্ডাল ব্লকের শিশু ও নারী কল্যাণ বিভাগের আধিকারিক প্রীতম সাঁতারা বলেন, ‘‘এরকম একটি ঘটনা ঘটেছে শুনেছি। আমি অঙ্গনওয়াড়ির শিক্ষিকাকে ডেকে পাঠাবো। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’’

INSECTS FOUND IN MID DAY MEAL
অঙ্গনওয়াড়ির চালে পোকা (নিজস্ব ছবি)

এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘সতর্ক এবং সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যদি কারও গাফিলতি থেকে থাকে তাকে সতর্ক করা জরুরি। আমি সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের কাছে অনুরোধ রাখব বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য। এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না-ঘটে তার জন্য সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।’’

এই নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিজেপি৷ বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এটাই রাজ্য সরকারের উন্নয়নের নমুনা। বাজেটে শিল্পের কথা নেই। বেকারদের কথা নেই। আর এরাজ্যে শিশুদের ভবিষ্যত কেমন, তা এতে প্রমাণিত।’’

আরও পড়ুন -

  1. দুয়ারে ICDS ! সেন্টারের নিজস্ব ভবন না-থাকায় লোকের বাড়িতে রান্না করে খাবার বিলি
  2. অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খিচুড়িতে কেঁচো ! শিশুদের স্কুলে পাঠাবেন না অভিভাবকরা

TAGGED:

ICDS CENTER
MID DAY MEAL
FOOD
অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র
INSECTS FOUND IN MID DAY MEAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.